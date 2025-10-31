Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Audi’nin yeni A6 ailesi, her zamankinden daha dinamik, verimli ve dijital bir kimlikle yeniden yollarda. Sedan ve Avant gövde tipleriyle tercih edilebilen yeni Audi A6 fiyatı 7.669.287 TL'den başlıyor.

Yeni Audi A6 fiyat listesi🚗(Ekim 2025) Versiyon Fiyat A6 Sedan TDI 204 hp quattro 7.669.287 TL A6 Avant TDI 204 hp quattro S tronic 8.170.839 TL

Yeni A6’nın iç mekanında 11,9 inç Audi sanal kokpit plus ve 14,5 inç MMI touch display’den oluşan kavisli ‘Audi MMI panoramik ekran‘ yer alıyor. Ayrıca ön yolcuya özel 10,9 inç opsiyonel MMI ön yolcu ekranı, navigasyon desteği, video ve internet erişimi gibi işlevlerle dijital deneyimi artırıyor.

Tam Boyutta Gör Panoramik cam tavan, iç mekânın ferahlığını vurgularken, opsiyonel Bang & Olufsen 3D ses sistemi ve dört bölgeli otomatik klima sistemi konfor seviyesini daha da yükseltiyor. Gelişmiş ses yalıtımı ve aeroakustik tasarım, her yolculuğu sessiz ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Yeni A6 Sedan ve Avant, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, opsiyonel uyarlanabilir havalı süspansiyon ve opsiyonel tüm tekerlerden yönlendirme gibi gelişmiş teknolojilerle hem sportif hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Uyarlanabilir havalı süspansiyon, sürüş moduna göre aracın yüksekliğini ve darbe emilimini ayarlarken, quattro spor diferansiyel yol tutuşu artırıyor. Tüm tekerlerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırırken, yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Audi A6 Sedan ve Avant, Türkiye pazarında şu an itibarıyla 2.0 litrelik TDI 150 kW (204 PS) quattro motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

MHEV plus hafif hibrit teknolojisi, tamamen elektrikli park ve manevra kabiliyeti sunarken, düşük hızlarda saf elektrikli sürüşe de olanak tanıyor. Ayrıca hızlanma anlarında 230 Nm ek tork ve 18 kW (24 PS) ekstra güç sağlıyor. Yavaşlama sırasında 25 kW’a kadar enerji geri kazanımı gerçekleştiriliyor.

