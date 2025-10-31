Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|A6 Sedan TDI 204 hp quattro
|7.669.287 TL
|A6 Avant TDI 204 hp quattro S tronic
|8.170.839 TL
Yeni A6’nın iç mekanında 11,9 inç Audi sanal kokpit plus ve 14,5 inç MMI touch display’den oluşan kavisli ‘Audi MMI panoramik ekran‘ yer alıyor. Ayrıca ön yolcuya özel 10,9 inç opsiyonel MMI ön yolcu ekranı, navigasyon desteği, video ve internet erişimi gibi işlevlerle dijital deneyimi artırıyor.
Yeni A6 Sedan ve Avant, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, opsiyonel uyarlanabilir havalı süspansiyon ve opsiyonel tüm tekerlerden yönlendirme gibi gelişmiş teknolojilerle hem sportif hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
Uyarlanabilir havalı süspansiyon, sürüş moduna göre aracın yüksekliğini ve darbe emilimini ayarlarken, quattro spor diferansiyel yol tutuşu artırıyor. Tüm tekerlerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırırken, yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sağlıyor.
MHEV plus hafif hibrit teknolojisi, tamamen elektrikli park ve manevra kabiliyeti sunarken, düşük hızlarda saf elektrikli sürüşe de olanak tanıyor. Ayrıca hızlanma anlarında 230 Nm ek tork ve 18 kW (24 PS) ekstra güç sağlıyor. Yavaşlama sırasında 25 kW’a kadar enerji geri kazanımı gerçekleştiriliyor.
