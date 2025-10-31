Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Sedan ve Avant gövde tipinde tercih edilebilen yeni Audi A6 ailesi, Türkiye'de hafif hibrit desteğine sahip 2.0 TDI quattro motorla satışa sunuldu.                 

    Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Audi’nin yeni A6 ailesi, her zamankinden daha dinamik, verimli ve dijital bir kimlikle yeniden yollarda. Sedan ve Avant gövde tipleriyle tercih edilebilen yeni Audi A6 fiyatı 7.669.287 TL'den başlıyor.

    Yeni Audi A6 fiyat listesi🚗(Ekim 2025)
    Versiyon Fiyat
    A6 Sedan TDI 204 hp quattro 7.669.287 TL
    A6 Avant TDI 204 hp quattro S tronic 8.170.839 TL

    Yeni A6’nın iç mekanında 11,9 inç Audi sanal kokpit plus ve 14,5 inç MMI touch display’den oluşan kavisli ‘Audi MMI panoramik ekran‘ yer alıyor. Ayrıca ön yolcuya özel 10,9 inç opsiyonel MMI ön yolcu ekranı, navigasyon desteği, video ve internet erişimi gibi işlevlerle dijital deneyimi artırıyor.

    Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Panoramik cam tavan, iç mekânın ferahlığını vurgularken, opsiyonel Bang & Olufsen 3D ses sistemi ve  dört bölgeli otomatik klima sistemi konfor seviyesini daha da yükseltiyor. Gelişmiş ses yalıtımı ve aeroakustik tasarım, her yolculuğu sessiz ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

    Yeni A6 Sedan ve Avant, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, opsiyonel uyarlanabilir havalı süspansiyon ve opsiyonel tüm tekerlerden yönlendirme gibi gelişmiş teknolojilerle hem sportif hem de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Uyarlanabilir havalı süspansiyon, sürüş moduna göre aracın yüksekliğini ve darbe emilimini ayarlarken, quattro spor diferansiyel yol tutuşu artırıyor. Tüm tekerlerden yönlendirme sistemi ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırırken, yüksek hızlarda daha stabil bir sürüş sağlıyor.

    Yeni Audi A6 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Audi A6 Sedan ve Avant, Türkiye pazarında şu an itibarıyla 2.0 litrelik TDI 150 kW (204 PS) quattro motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

    MHEV plus hafif hibrit teknolojisi, tamamen elektrikli park ve manevra kabiliyeti sunarken, düşük hızlarda saf elektrikli sürüşe de olanak tanıyor. Ayrıca hızlanma anlarında 230 Nm ek tork ve 18 kW (24 PS) ekstra güç sağlıyor. Yavaşlama sırasında 25 kW’a kadar enerji geri kazanımı gerçekleştiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 14 dakika önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 10 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 12 saat önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 14 saat önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 16 saat önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 16 saat önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 16 saat önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 16 saat önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 16 saat önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 18 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 19 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 19 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 19 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 20 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 20 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 20 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 20 saat önce

    kod

    N
    nman 21 saat önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    kargalumba +81 rakanishu +81 CWaRRioR +68 Brother Tolga +64 A.J. Pacino +61 addidas_85 +55 fricinsleepy +53 Mylevi +53 atmaca57 +49 umutt79 +48
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    380 Kişi Okuyor (5 Üye, 375 Misafir) 14 Masaüstü 366 Mobil
    korozyon, sprinters03, cihanzmn ve 1 üye daha okuyor
    S
    C
    GENEL İSTATİSTİKLER
    12945 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    audi, audi 6 ve
    5 etiket daha audi a6 avant otomobil fiyatları Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    l-carnitine ile zayıflayanlar amerikadan gelen aramalar spice platinum comfort fit ne demek konvektör ısıtıcı tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum