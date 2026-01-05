Togg, Almanya’da 144 adet otomobil sattı: Toplam satışlar 88 bin adedi geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2025 yılı itibarıyla satış ve ürün tarafında belirlediği yol haritasının önemli bir bölümünü hayata geçirdi. Ancak açıklanan güncel verilere bakıldığında orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için şirketin önünde halen zorlu bir süreç olduğu görünüyor.

TOGG, 2025 yılında T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 adetlik satışa ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30’luk artış anlamına geliyor. Böylece marka, pazara çıktığı günden bu yana 3 yılda toplam 88 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirmiş oldu. Şirket, 2024 yılında 30.093 adet satış yapmıştı.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2025’te akıllı otomobillerin yanı sıra Trumore, Trugo, Siro ve Trutek markalarıyla birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirtirken “Bir derinleşme ve olgunlaşma yılı olarak gördüğümüz 2026'da da geleceğin teknolojilerini geliştirmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Togg’un Avrupa macerası başladı

Tam Boyutta Gör 2025, TOGG’un Avrupa yolculuğunun da fiilen başladığı yıl oldu. Almanya’da kontrollü bir planlama ile ilerleyen şirket, Kasım ve Aralık aylarında toplam 240 satış sözleşmesi imzaladı ve 144 adet aracı kullanıcılarına teslim etti. Teslimatlar yıl sonunda da devam etti.

Alman pazarında özellikle uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı, sade dijital deneyim ve Euro NCAP’ten alınan 5 yıldızlı güvenlik derecesi öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Trumore uygulaması üzerinden yürütülen uçtan uca dijital satın alma süreci, şeffaflığı ve izlenebilir yapısıyla olumlu geri dönüşler aldı. Almanya’da Trumore’u indiren kullanıcı sayısı 50 bini aşmış durumda.

Öte yandan Togg’un Almanya pazarında ilk kez satışa sunulması ile Türkiye pazarına ilk kez satışa sunulmasını da kıyaslayabiliriz. Mayıs 2023’te Türkiye’de ilk kez teslimatlara başlayan firma mayısta 306 adet, haziranda 502 adet satmıştı.

Şarj altyapısında lider

TOGG ekosisteminin önemli bileşenlerinden Trugo, Türkiye genelinde şarj altyapısındaki liderliğini sürdürdü. Nisan 2023’ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaşan Trugo, 81 ilde 2 bin 200’ün üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soket ile tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor. Ultra hızlı şarj noktalarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı da öne çıkıyor.

Öte yandan TOGG, 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla Türkiye genelinde hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da yeni temsilci bayilik ve servis noktaları pilot olarak devreye alınmış durumda.

Asıl zorluk şimdi başlıyor

2025 rakamları, satış tarafında güçlü bir tablo ortaya koysa da uzun vadeli üretim hedeflerine ulaşmak halen büyük bir sınav olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Gemlik’teki fabrikanın mevcut yıllık üretim kapasitesi 100 bin adet ve bu kapasite 2030’da 175 bin adede çıkacak. Şirket daha önce 2030’da 5 farklı modelle yıllık 175 bin adetlik üretime ulaşılacağını bildirmişti. Aynı zamanda o yıla kadar da 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Ancak gerçekleşen rakamlar, 2023-2025 döneminde toplam üretimin yaklaşık 88 bin adetle sınırlı kaldığını gösteriyor. Bu da, uzun vadeli toplam hedefin henüz yüzde 10’una bile ulaşılmadığını gösteriyor.

