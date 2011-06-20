21 inçlik dokunmatik ekran, OS X ve iOS Simulator

Haber Editörü
iOS SDK'i içersinde yer alan iOS Simulator, geliştiricilerin uygulama hazırlama sürecinde en çok kullandıkları yardımcı elemanların başında geliyor. Bu simülatör ile geliştiriciler yaptıkları kod düzenlemelerinin uygulamalarına yansımalarını anında bilgisayarlarının ekranında tıpkı iPhone'da, iPad'de çalıştırıyormuş gibi görebiliyorlar.
Peki, Mac'in ekranını Dell'in 21 inçlik çoklu dokunmatik destekli ST22202T ile değiştirilse ve OS X'e Touch Base sürücüsü kurulsa, iOS Simulator nasıl bir hal alır ? İşte sonuç;
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şu haberin kimsenin ilgisini çektiğini sanmıyorum.
saygılar
katılıyorum. zaten videodaki adamların yaptığı iş çok anlamsız. tamam bu simulator ü mac de kullanan developerlar kullansın. dell e yüklenince ne fark ediyor anlamadım ki. apple özentisi olacam diye gereksiz gereksiz iş yapmışlar