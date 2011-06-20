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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

21 inçlik dokunmatik ekran, OS X ve iOS Simulator

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS SDK'i içersinde yer alan iOS Simulator, geliştiricilerin uygulama hazırlama sürecinde en çok kullandıkları yardımcı elemanların başında geliyor. Bu simülatör ile geliştiriciler yaptıkları kod düzenlemelerinin uygulamalarına yansımalarını anında bilgisayarlarının ekranında tıpkı iPhone'da, iPad'de çalıştırıyormuş gibi görebiliyorlar.

Peki, Mac'in ekranını Dell'in 21 inçlik çoklu dokunmatik destekli ST22202T ile değiştirilse ve OS X'e Touch Base sürücüsü kurulsa, iOS Simulator nasıl bir hal alır ? İşte sonuç;




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séquestre 8 yıl
Yorucu olurmuş , en azından yatay koysalarmış :)
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Chaghatai 8 yıl
sırf apple başlıklı diye böyle gereksiz haberler yerine daha mantıklı konuların haberlerini yapsanız mutlu olurum. :)
şu haberin kimsenin ilgisini çektiğini sanmıyorum.
saygılar
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heisenberg__ 8 yıl

Chaghatai
sırf apple başlıklı diye böyle gereksiz haberler yerine daha mantıklı konuların haberlerini yapsanız mutlu olurum. :)
şu haberin kimsenin ilgisini çektiğini sanmıyorum.
saygılar

katılıyorum. zaten videodaki adamların yaptığı iş çok anlamsız. tamam bu simulator ü mac de kullanan developerlar kullansın. dell e yüklenince ne fark ediyor anlamadım ki. apple özentisi olacam diye gereksiz gereksiz iş yapmışlar
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Gibson Les Paul 8 yıl
Adamlar yapmış diyelim o zaman
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dreampowder 8 yıl
o paraya 2-3 tane ipad alır cihazda denerim ne mantığı var anlamadım

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