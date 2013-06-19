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2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip yeni Android tablet: Toshiba Regza AT703

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip yeni Android tablet: Toshiba Regza AT703
Toshiba tarafından Android tablet dünyasına eklenen yeni modellerden Regza AT703, özellikle 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 10.1-inç dokunmatik ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1.8 GHz Tegra 4 işlemcinin güç verdiği tablet, 2GB RAM miktarına, 32GB dahili depolama alanına, Android 4.2 işletim sistemine ve 10.5mm kalınlık ile 671 gram ağırlığa sahip.
Micro SD yuvası üzerinden farklı kartları okuyabilen, önde 1.2MP ve arkada 8MP olmak üzere iki kameraya sahip olan Regza AT703, ayrıca Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özelliklerini de üzerinde barındırıyor. Üzerinde Micro HDMI ve USB 2.0 bağlantı portlarının da yer aldığı tablet, dünyaca ünlü Harman/Kardon hoparlör sistemi ile üst seviye ses performansı sağlarken, dahili bataryası ile 9.5 saate batarya ömrü vaat ediyor.
Şimdilik 950$ fiyat etiketiyle Japonya pazarı için Haziran ayı sonunda piyasaya sunulması beklenen Toshiba Regza AT703 Android tablet modeli, beraberinde klavyeli Bluetooth kılıf ve stylus kalem ile beraber satılacak.
 
2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip yeni Android tablet: Toshiba Regza AT703

http://www.techfresh.net/toshiba-regza-tablet-at703-android-4-2-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techfresh+%28TechFresh%2C+Consumer+Electronics+Guide%29 Yorum Yaz
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butze 5 yıl
fiyat iner derim
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Krone 5 yıl
Harman Kardon muhteşem bir ses performansı sağlamasada yeterince iyi sayılır. Fiyat biraz yüksek.
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SystemApps 5 yıl
leyn o parayla windows 8 x86 tablet hibrit alırım nihahhahaha
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revelax 5 yıl
buna bu para verene kadar laptap yada ultra buk alırım fiyat çok uçuk
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AnGets 5 yıl
Tablet çok iyide fiyat biraz yüksek kaçmış..:(
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kızgınjapon 5 yıl
Bytekno
snapdragon 800 tabletleri bekleyin 2k çzünürlük olmamış bu tablete tegra daanamaz bence elinde sonunda tegra 3 gpu mimarisini taşıyo sadece 6 kat daha fazla snapdragon 12 katlar onu :D

yav de get hiç bir şeyden anlamıyon yazıon düzdüz :D battlefield 3 çalıştı geçen ay mı ne videosunu gösterdiler sen daha snapdragon snapdragon :D aayrıca niye hepiniz tegrayı kötülüyorsunuz abi oda olmasa pazarı ele geçirecek bu snapdragon gelişsin istemiyormusunuz niye böyle saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz :D
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cagataykoroglu 5 yıl
Tegra 4 ün sonuçları gelmeye başlamasına rağmen saçmalamaya devame diyorsunuz. Cidden saçmalıyorsunuz.
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markus91 5 yıl
Şu tegra 4 sallamalarınız yokmu :) merak ediyorum kendi tabletlerinizin işlem ve geafik birimi nedir ?
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Nz9 5 yıl
Harman Kardon bir tablet için fazla iddialı. Performansından şüphem yok fakat gereksiz olduğu aşikar, fiyatı etkileyen bir faktör olmuş.
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Bytekno 5 yıl
snapdragon 800 tabletleri bekleyin 2k çzünürlük olmamış bu tablete tegra daanamaz bence elinde sonunda tegra 3 gpu mimarisini taşıyo sadece 6 kat daha fazla snapdragon 12 katlar onu :D
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orhanyıldız 5 yıl
Fiyat uçuk geldi. Türkiyeye gelse 1600 civarında olur heralde.
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3ngerek 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız

Fiyat uçuk geldi. Türkiyeye gelse 1600 civarında olur heralde.

1600 gelse ne âla !

Japonya'da 950 $ olan ürün, Avrupa'ya 950 € olarak gelir.
Güncel kurdan 2250 civarı bir rakam ediyor !
Ki bu fiyata vergileri de eklemek gerek
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canobeg 5 yıl
katratzi
Batuisttegra 4 olmamış o tablete.. :S
ne olsa olurdu ve neden!??

sonuçta 2k çözünürliük var bence gpu nun 72 çekirdekli olmasına bakmayın aldatmaca snapdragon 800 daha iyi olabilirdi
yada ipad 4 ün grafik işlmecisi tarzı
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