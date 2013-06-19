2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip yeni Android tablet: Toshiba Regza AT703





Toshiba tarafından Android tablet dünyasına eklenen yeni modellerden Regza AT703, özellikle 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 10.1-inç dokunmatik ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1.8 GHz Tegra 4 işlemcinin güç verdiği tablet, 2GB RAM miktarına, 32GB dahili depolama alanına, Android 4.2 işletim sistemine ve 10.5mm kalınlık ile 671 gram ağırlığa sahip.

Micro SD yuvası üzerinden farklı kartları okuyabilen, önde 1.2MP ve arkada 8MP olmak üzere iki kameraya sahip olan Regza AT703, ayrıca Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özelliklerini de üzerinde barındırıyor. Üzerinde Micro HDMI ve USB 2.0 bağlantı portlarının da yer aldığı tablet, dünyaca ünlü Harman/Kardon hoparlör sistemi ile üst seviye ses performansı sağlarken, dahili bataryası ile 9.5 saate batarya ömrü vaat ediyor.

Şimdilik 950$ fiyat etiketiyle Japonya pazarı için Haziran ayı sonunda piyasaya sunulması beklenen Toshiba Regza AT703 Android tablet modeli, beraberinde klavyeli Bluetooth kılıf ve stylus kalem ile beraber satılacak.

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