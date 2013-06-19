2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip yeni Android tablet: Toshiba Regza AT703

Haber Editörü
Toshiba tarafından Android tablet dünyasına eklenen yeni modellerden Regza AT703, özellikle 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 10.1-inç dokunmatik ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 1.8 GHz Tegra 4 işlemcinin güç verdiği tablet, 2GB RAM miktarına, 32GB dahili depolama alanına, Android 4.2 işletim sistemine ve 10.5mm kalınlık ile 671 gram ağırlığa sahip.
Micro SD yuvası üzerinden farklı kartları okuyabilen, önde 1.2MP ve arkada 8MP olmak üzere iki kameraya sahip olan Regza AT703, ayrıca Wi-Fi, Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı özelliklerini de üzerinde barındırıyor. Üzerinde Micro HDMI ve USB 2.0 bağlantı portlarının da yer aldığı tablet, dünyaca ünlü Harman/Kardon hoparlör sistemi ile üst seviye ses performansı sağlarken, dahili bataryası ile 9.5 saate batarya ömrü vaat ediyor.
Şimdilik 950$ fiyat etiketiyle Japonya pazarı için Haziran ayı sonunda piyasaya sunulması beklenen Toshiba Regza AT703 Android tablet modeli, beraberinde klavyeli Bluetooth kılıf ve stylus kalem ile beraber satılacak.
http://www.techfresh.net/toshiba-regza-tablet-at703-android-4-2-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techfresh+%28TechFresh%2C+Consumer+Electronics+Guide%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yav de get hiç bir şeyden anlamıyon yazıon düzdüz :D battlefield 3 çalıştı geçen ay mı ne videosunu gösterdiler sen daha snapdragon snapdragon :D aayrıca niye hepiniz tegrayı kötülüyorsunuz abi oda olmasa pazarı ele geçirecek bu snapdragon gelişsin istemiyormusunuz niye böyle saçma sapan yorumlar yapıyorsunuz :D
1600 gelse ne âla !
Japonya'da 950 $ olan ürün, Avrupa'ya 950 € olarak gelir.
Güncel kurdan 2250 civarı bir rakam ediyor !
Ki bu fiyata vergileri de eklemek gerek
sonuçta 2k çözünürliük var bence gpu nun 72 çekirdekli olmasına bakmayın aldatmaca snapdragon 800 daha iyi olabilirdi
yada ipad 4 ün grafik işlmecisi tarzı