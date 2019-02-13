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2si Bilmez | Işınlanma

3 ay
6,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si Bilmez; bilinenlere inat, bilinmeyenlerin konuşulduğu. İspatlanmış gerçeklerin değil, hurafelerin peşinde koşan ilim ve bilim programıdır. Çok şey beklemeyin, uyarmadı demeyin.
Konumuz ışınlanma. Gerisi hayal gücü. 

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gizanagi 3 ay
Yalnız bir ülkeyi 100 yıl geriye götürmek de her baba yiğitin harcı değil. Çok gelişmiş bir teknoloji olsa gerek.
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lido 3 ay
hem star trek hem star wars fanlarını karşına almak :D
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MHEC 3 ay
Işınlanma bulunsun araba fiyatları ucuzlar iyi iyi.
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cyberfalcon 3 ay
Mesutun teknik bilgisi daha fazla olmasına rağmen enisin yorumları bana daha mantıklı geliyor.
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ungalath 3 ay
eğer mesut çeviği ışınlarsak o sırada da enis googledan bilimsel bir konu hakkında (mesela karadelikler) araştırma yaparsa mesut dünya çevresinde 100.000 tur atana kadar konu hakkında bir bilgiye sahip olmuş olur. mesut için zaman yavaş ilerlerken enis için vakit kazanmış oluruz. vidyonun formatına uymayabilir ama enis bilgili bir insan olarak karşımıza çıkar.
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Serkan_Yılmaz 3 ay
Logo yapma yeteneğim yok ama fikir verebilirim. ortaklaşa da birşeyler yapılmış olur :D
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warmkitty 3 ay
bana da hep uzay gemilerinde insanın silah başına geçip hedefe nişan alarak vurmaya çalışması saçma gelmiştir. şuanda bulunsa olacaklar sıkıntı olurdu nükleer reaktörün içine bombayı ışınla yada bombayı herhangi bir yere sonra olacakları tvden izle. hırsızlığa, tacize hiç girmiyorum bile aman aman. ışınlayacak kadar teknoloji ilerlediğinde bildiğimiz nükleer santrallere gerek kalmayacaktır büyük ihtimalle bazı şeyler aşılmış olacaktır ülkeler terör hırsızlık geçim derdi gibi bazı problemlerini çözmeden keşfedilmemeli.
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DH Misafiri 3 ay
gülmekten gözlerimden yaş geldi, süper ya :DDDD
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gizanagi 3 ay
Yalnız bir ülkeyi 100 yıl geriye götürmek de her baba yiğitin harcı değil. Çok gelişmiş bir teknoloji olsa gerek.
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DH Misafiri 3 ay
Abiler arkadaşlar boş muhabbet falan demiş ama ben sık şehirlerarası yolculuk eden biri olarak boş muhabbetinizden bayağı bir zevk alıyorum. Yolda radyo yerine sizin muhabbeti dinliyorum. Arkadaşlarla muhabbet ediyormuşum gibi oluyor. Bu arada akademisyen kardeşiniz olarak ben de bazı bildiğim konularda hatalarınıza denk geliyorum ama bundan pek rahatsız olmuyorum. Buradaki bazı arkadaşları çok bildiği konularda sahalara davet ediyorum. Sohbet muhabbete devam daha çok ve uzun programlar yaparsanız memnun olurum reklamlara falan tıklamak gerekirse sıkıntı yok :)
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ardicli2000 3 ay
Sitenin Bilim Haber Editörü olarak yorum yapmaktan imtina ediyorum :D
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