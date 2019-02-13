2si Bilmez | Işınlanma

2si Bilmez; bilinenlere inat, bilinmeyenlerin konuşulduğu. İspatlanmış gerçeklerin değil, hurafelerin peşinde koşan ilim ve bilim programıdır. Çok şey beklemeyin, uyarmadı demeyin.

Konumuz ışınlanma. Gerisi hayal gücü.