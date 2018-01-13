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2si1 "65 inç 120Hz dev oyuncu monitörü" | Teknoloji ve Oyun Progamı

1 yıl
9,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bu hafta da teknoloji ve oyun dünyasındaki son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyor. Özellikle CES 2018'in damgasını vurduğu programda EA'ın adil eşleşme sistemini bırakıyor oluşu, patlayan iPhone'l
Yayın akışı:
00:54 65" 120Hz G-Sync HDR Oyuncu monitörü ister misiniz?
06:06 GoPro, Drone pazarından çekiliyor
10:10 EA, adil eşleşme düzenini rafa kaldırmaya hazırlanıyor
16:45 Sea of Thives'in kapalı betasının tarihi belli oldu
18:03 2 günde 2 iPhone patladı!
20:25 Razer'ın telefonu dizüstüye dönüşüyor Project Linda
24:48 Yeni Total War yolda. Three Kingdoms
25:22 Dark Souls Remastered geliyor
28:55 Alkan Adakaner'in Dark Souls serisindeki yetenekleri anlatılıyor
30:35 Çin'de elektrik üreten yolu çaldılar
32:03 Selçuk İnan'ın Samsung'a açtığı dava sonuçlandı
35:10 *Beep*
35:46 God of War'dan yeni haberler var. Zıplama olmayacak!
37:56 HTC Vive Pro tanıtıldı
41:20 Enis çok üst düzey bir espri yapıyor
44:05 Intel ve AMD'nin etkilendiği işlemci performans düşülerinde son durum ne?
49:38 Yeni Spiderman oyunu uzun soluklu olacak
50:20 Microsoft, Fable'ı tekrar diriltiyor
Nvidia'nın 65" 120Hz G-Sync HDR ekranı ilginiz çekti mi? Remastered oyunlar için ne düşünüyorsunuz? Oy Ver 1183 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
İşlemcilerle ilgili testler ve tartışmalar:
https://forum.donanimhaber.com/intel-core-i7-8700-meltdown-ve-spectre-yamalari-sonrasi-performans-durumu--130812021
https://forum.donanimhaber.com/meltdown-and-spectre-cpu-guvenlik-acigi-kontrol-etme-rehberi--130751211
https://forum.donanimhaber.com/meltdown-acigi-sonrasi-benchmark-testleri-ve-spectre-normal-kullanicilar-icin-sorun-yok--130715523 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hakemzsr 1 yıl en beğenilen
11 Senedir üye oldugum siteden soguttu şu media oynatıcı yeminle
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malifural 1 yıl
erdi agaya da helal olsun her gün tek başına 2-3 video yolluyor ces'den. diğer haber kanallarında tık yok
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Robinson Crusoe 1 yıl
Dayanamadım yine yazıyorum

Daha önce Crysis'i bitirmiştim 3D olarak, şimdi de Tomb Raider oynuyorum, filmi çıkınca gaza geldim tekrar başladım, yarıda bırakmıştım önceden.
Sağdan soldan duyduğunuza inanmayın gençler. 60 inch LG plazma TV'im var, 4 sene önce 2500 lira gibi bir fiyata almıştım. Yaklaşık 3-4 metre mesafeden kullanıyorum. Tepkime süresi vs. hikaye, en ufak bir gecikme hissetmedim şimdiye kadar. Yok böyle bir keyif, kuracağınız onbinlerce liralık sistemler bunun kadar keyif katsayınızı arttırmaz, hem de bu kadar hesaplı fiyata.
Nvidia monitör gelince kesinlikle değerlendireceğim ama bir taraftan da düşünüyorum değer mi diye, elimdeki TV bile işi yeterince görüyor.
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DH Misafiri 1 yıl
dedi fanboy. görünen o ki intel pişmanlık. 2+2=4
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DH Misafiri 1 yıl
dedi fanboy. demek ki intel pişmanlık demekmiş. 2+2=4
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emirardagumus 1 yıl
Yorum yazarken sıkıntı oldu nedense. Neyse ki düzeldi kısa süreli birşeydi.
Monitör bence gereksiz olmuş. O boyutlarda yakından bir monitöre bakmak bence iyi bir deneyim yaşatmaz oyunculara.
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yavuzcihanozyurt 1 yıl
Yine keyifli bir programdı, teşekkürler :)
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MarlonJD 1 yıl
İlk HTC telefonumu 2010 da almıştım sonra yıllar boyunca hep HTC telefonlar kullandım ama aynı Mesut abinin dediği sıkıntılardan dolayı artık kesinlikle kullanmıyorum. Teknik servis konusunda sonuna kadar katılıyorum Mesut abinin yorumuna
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34sem 1 yıl
Keyifli bir program daha.
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Robinson Crusoe 1 yıl
3 senedir 1+1 bekar evimde 60 inç plazma TV'mi monitör olarak kullanıyorum

Hardcore oyuncu değilim. Tepkime süresi sorun olmuyor. Oyunları da wireless klavye+mouse ile bazen de wireless Xbox gamepad'le oynuyorum, onda da sorun yok. Yani ekrana 1 metre mesafeden ofis masasında kullanım olarak sınırlamayın düşüncenizi. Alıştıktan sonra 3-4 metre mesafenin bu boyutlar için ideal olduğunu görüyor insan. Ki alışma en fazla yarım gün falan sürüyor

Tam 80 üstü inç TV'lere bakarken bilgisayar için tasarlanmış böyle bir ekran tabiki ilgimi çekti. Türkiye'de 15 bin liranın altında bir fiyata çıkarsa iş yapar.
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uqurykn 1 yıl
izlenmiyor
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dostum kertenkele 1 yıl
Alternatif oynatıcı kullanın. Oh mis mx player
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