2si1 "Ağırlığı 2 ton" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Erdi vesteli çaktırmadan nasıl ezdi, nasıl ezdi...LGnin saçma tv hatasına benzer bir hatayı vestel hiç yapmadı dikkatinizi çekerim.
|Bizim insanımız kendisi gibi düşünmeyeni görünce eli ayağı titriyor hemen klavyeye sarılıyor akp'li chp'li ilan ediyor,tahammül sıfır.
Kaldi ki Mesut abi partizan biri de değil,Mesut abiyi yıllardır takip ediyorum kendisi realisttir yani ideolojisi her ne ise ters düşse bile her konuda eleştirir.Bir kelimesinde yola çıkıp ''şucu bucu'' ilan etmek izansızlıktır.
Teknoloji ve oyun programının yorumlarında şu ideoloji tartışmalarını görünce bu eğlencemizden de sogutuyorsunuz ya ne diyeyim
Tebrikler
|Ataturkcuyum Turkum ve Ne mutlu Turkum diyene! Ha benden mi korkuyorsunuz korkun, ha beni mi sevmiyorsunuz sevmeyin, ha beni mi iplemiyorsunuz iplemeyin! Ben sizin icin yasamadim yasamiyorum ben kendim ve Turk milleti icin yasadim ve yasiyorum. Nokta.
|bir kelimeye ne kadar takılmılş millet inanılmaz
|Güzel bölümdü keyifliydi. Çerezimi aldım izledim sırada Mobilite var. Bu arada 3 kişi gerçekten çok daha iyi oluyor. Yeni bir isim düşünmeye başlayın bence artık :D.
|Bizim insanımıza rahat batıyor valla. Biraz şükredin desem o ne isim mi filan derler. Konuşacağınıza bir şeyler yapmaya çalışın. Okuyun adam olun sonra düzeltin sistemi. Konuşmanız kimsenin umrunda değil bunu iyi bilin.
|Movik pro ne lan erdi? Mavic turkce okunusuda Mavik movik ne lan movi maker gibi :) Senin ingilizceni yesinler emi!
|güzel program (y)
| Mesut Bey'in oyunlarda Türkçenin desteklenmesine ve Türkçe altyazı ve menülerin devlet tarafından şart koşulması gerektiği fikrine katılıyorum.
Yalnız büyük bir tezatlık olacak ama Donanım Haber Forum Menüleri niye İngilizce?
Buyrun Donanım Haber Forum Menüleri, yarısı İngilizce yarısı Türkçe? Peki neden hepsi Türkçe yapılamıyor veya yapılmıyor? Ben bütün bu kodların Türkçe yazılmasını istiyorum.
Devletin buna da müdahale etmesini istiyor muyuz bu konuda fikrinizi merak ediyorum.
| Ben otonom otomobilleri bu kadar önemsenmesini garipsiyorum.
Eğer arabayı kullanmadan istediğiniz yere gitmesini istiyorsanız "Taksi tutun."
Siz söyleyin o sizin yerinize istediğiniz yere gidiyor ve siz direksiyona dokunmadan da park edebiliyor.
Kendi vergisini kendisi de ödüyor kendi kendisini yıkıyor da. Hatta isterseniz sizin ile konuşan muhabbet eden robota pardon şoföre de sahipler.
Bir bitmediniz arkadaş. Sen nereden biliyorsun benim neyi desteklediğimi neyi desteklemediğimi. Bir kelime, bir sakal, bir örtü ile kimlik analizi yapan cahil cühela ayak takımı nedeniyle bir sürü saçma sapan şey yaşandı yaşanmaya da devam ediyor.
Millet, Cumhuriyet, Atatürk diye diye malı götüren de gördük Allah, Peygamber diyerek kesesini dolduran da.
Şekle önem verirseniz, insanları yaptıkları değil görüşünü ve söylemleri ile değerlendirirseniz 1 arpa boyu yol alamazsınız.
Klavye başında atıp tutmayın adamın keyfini kaçırmayın. 2 kelime ile kişilik analizi yapıp da kendinizi küçük düşürmeyin.