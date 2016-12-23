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2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
51,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümününde Türkiye'nin internet hız raporu, yasaklanan vpn servisleri, ek vergiler ve yurt dışı alış veriş limitinin düşürülmesi ana gündem konularını oluşturuyor.
Türkiye’nin internet hızı ne durumda?
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/iste-interneti-en-hizli-ulkeler-Turkiye-ile-kiyaslamali.htm

kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Gumruk-Bakanligindan-kotu-haber-75-Euro-siniri-dusuruluyor.htm

Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Dunyayi-Kurtaran-Adam-kayitlari-elden-geciriliyor.htm

Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Turkiyede-Uber-kullanan-kisilere-281-TL-ceza-kesiliyor.htm

Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Reklam-verenlerden-ve-yayincilardan-gunde-5-milyon-dolar-calan-Methbot-aciga-cikti.htm

Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir
https://www.donanimhaber.com/diger-elektronik-cihazlar/haberleri/Hackerler-sadece-35-dolarlik-kucuk-bir-kutuyla-tum-ag-kontrolunu-ele-gecirilebilir.htm

G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/GSkillden-RGB-isiklandirmali-DDR4-bellek-kitleri.htm

Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Turkiyede-tor-agina-erisim-engellendi.htm 

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Ayaklar oldu artık baş
Yetmez oldu bak maaş
Aldılar garibandan,oldular hep tek taraf
Kalmadı artık kimsede ne güç ne takat
Kalmadı ne huzur ne ülkede refah
Ailelere ateş düştü ettiler feryat
Bir şey olmamış gibi davrandılar hep heyhat
Israrla devam ettiler koltuklar rahat
Kutular sonuna kadar doldu para
Utanmak başkası için hergün ne fayda
Tutunacak dal bırakmazdınız,kaldık onca yol varken yaya
Umutlar gittikçe hergün azaldı,
Sizler bıraksanız artık sanki ne vardı
Unutmadık,unutturmayız; tek başkomutan yenilmez Ata'mdı.
Ayaklar oldu artık başYetmez oldu bak maaşAldılar garibandan,oldular hep tek tarafKalmadı artık kimsede ne güç ne takatKalmadı ne huzur ne ülk...
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yldrmzffr 2 yıl
Mesut abiye hayranım Adam gerçekten taraf tutmadan objektif olarak yorum yapabiliyor. Keşke hepimiz öyle olabilse...
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sfiber 2 yıl
Mesut Çevik gibi düşünüyorum.İnternet yasakları,artan vergiler,ekonomik kısıtlamalar,alım gücü düşmesi ve rant kavgası ülkede bir cinnet toplumu oluşturmaya gün be gün yaklaştırıyor halkı.Rahatlıkla alışveriş yapamaz oluyoruz,sokakda gezemiyoruz,haftasonu kalabalık yerlere gitmeme hesabı yapıyoruz.Her gün bir dünya yalanlarla avutulan bir halka sahibiz.Ne olucağız bilmiyorum.
Mesut Çevik gibi düşünüyorum.İnternet yasakları,artan vergiler,ekonomik kısıtlamalar,alım gücü düşmesi ve rant kavgası ülkede bir cinnet toplumu oluşturmaya gün...
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sdc55 2 yıl
çikolata tadında haber
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yunusdgn 2 yıl
Yahu sinir krizi geciriyoruz video izlemeye calisirken 2 dk calisiyor video kapaniyor yuklenmiyor vs sunucu bazli ve player bazli sorunlariniz var hep böyleydi ve devam ediyor neden youtube da yayinlamiyorsunuz es zamanli Turkiyeden erisimi bilmiyorum ama sitenize erisim sorunlari had safhada isvec ten! Devamli izledigim programi 3 gundur izlemeye calisiyorum ya takiliyor, yada kapaniyor acilmiyor 1gbit fiber baglantim var ve macbook pro nun en ust modelini kullaniyorum benlik birsey mi diye bakip hep mobilden vs de deniyorum ama maalesef teknolojinin nabzini tutan koskoca donanimhaber berbat bir site ve uplink e sahip lutfen es zamanli youtube a da koyun videolarinizi bu devirde hemde teknoloji sitesinin youtube da guncel programlari kesinlikle olmali! Saygilarimla
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malifural 2 yıl
uber e ceza kesileceğine cevahir önünde arap turistleri kazıklayan yolcu almayan taksilere ceza kessinler. adamlar göz göre göre turisti kazıklıyor kimse ses çıkarmıyor.
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ozzkan_57 2 yıl
playerlar hala sorunlu abi illallah artık bıkkınlık geldi ya Allah rızası için düzeltin sorunu youtube abone ol diyosunuz 2si1 videosu yok yükleyin youtube a siz de rahat edin bizde uğraştırmayın artık bizi donuyo kalıyo video yüklenmiyo vs
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DH Misafiri 2 yıl
html video playeriniz sorunlu ve hala düzeltemediniz.
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DH Misafiri 2 yıl
Vpn servisleri de kapatıldı malesef Türkiye internet yasaklarıyla anılan bir ülke haline geldi. Buna karşı ortak bir kampanya oluşturarak bir tepki oluşturmamız gerekir. Ayrıca yerlerde sürünen internet hızında 75. sıradayız bu birazda gelişmişliğimizin göstergesi. En pahalı internet bizde en pahalı araba bizde en pahalı benzin bizde... malesef sömürülüyoruz ve artık ortak tepki oluşturmamız gerekir bu kötü gidişe..
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DH Misafiri 2 yıl
Mesut bey videonun sonunu güzel bağladın Allah razı olsun senden.
Seni tebrik ediyorum.
Biz Kore ve Tayvan gibi bir ülke değiliz. onlar doğunun Frankfurt`u gibiler uydu devletler onlar.
Türkiye ise bizdeki bazı kişiler bilmese de dünyanın dağılan üçüncü kutbuyuz.
Ve dünyanın bu kutbunu sömürenler, parçalanan kutbun her parçasını daha büyük parçalara ayırmadan bu işin bitmediğini biliyorlar. Ve bunun için var güçleri ile çalışıyorlar.
bu durum karşısında hiçbir vatan evladı, oturup izlemez...
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vhcyns 2 yıl
Sadece benim mi dikkatimi çekti bilmiyorum sene 2017 olmak üzere hala flash video player görüyorum bunun nedeni ne ?
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simbolmina 2 yıl
Yerli ve milli diye diye Kuzey Kore olup çıkacağız. Siz bu çarpık politikaların taşeronluğunu yapmaya devam edin ülkemizi destekliyoruz diyerek.
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mcrew 2 yıl
Türkiye de internet hızlanmaz böyle devam
2006 yılında fiber alt yapının Türk Telekom'un fiber-bakır tüm alt yapıya oranı %1 di
2016 yılında 250 bin km fiber alt yapı var. 6 milyon km bakır alt yapı var
10 senede fiber alt yapının tüm alt yapıya oranı %4,5 bile değil
elin cingenesine verdiler Türk Telekom'u. Üç kuruşun hesabını yapıyor
bir de geliyor 250 bin km fiber alt yapım var diye övünüyor reklam yapıyor..
Ülke yüzölçümümüz güney koreden yedi kat fazla
ama fiber alt yapımız güney korenin yarısı kadar bile değil.
o yüzden o adamlar Güney Kore
biz de Türkiye'yiz.
çok komik bir ülkeyiz. Bir mühendis yetiştirmek için ilkokuldan üniversiteye belki yüksek lisansa kadar devlet dünyanın parasını harcıyor. Tamamen devletin eğitim kurumlarında okumuş ve mezun olmuş bir mühendisin devlete maliyeti hesaplansa dünyanın parası tutar. O kadar masraf edip mühendis yetiştirmeye çalışıyorsun. Bir taraftan kaliteli mühendis yetişmesi için gerekli şartları sağlayamıyorsun.
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