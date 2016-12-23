2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümününde Türkiye'nin internet hız raporu, yasaklanan vpn servisleri, ek vergiler ve yurt dışı alış veriş limitinin düşürülmesi ana gündem konularını oluşturuyor.
Türkiye’nin internet hızı ne durumda?
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/iste-interneti-en-hizli-ulkeler-Turkiye-ile-kiyaslamali.htm
kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Gumruk-Bakanligindan-kotu-haber-75-Euro-siniri-dusuruluyor.htm
Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Dunyayi-Kurtaran-Adam-kayitlari-elden-geciriliyor.htm
Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Turkiyede-Uber-kullanan-kisilere-281-TL-ceza-kesiliyor.htm
Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Reklam-verenlerden-ve-yayincilardan-gunde-5-milyon-dolar-calan-Methbot-aciga-cikti.htm
Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir
https://www.donanimhaber.com/diger-elektronik-cihazlar/haberleri/Hackerler-sadece-35-dolarlik-kucuk-bir-kutuyla-tum-ag-kontrolunu-ele-gecirilebilir.htm
G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/GSkillden-RGB-isiklandirmali-DDR4-bellek-kitleri.htm
Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Turkiyede-tor-agina-erisim-engellendi.htm
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/iste-interneti-en-hizli-ulkeler-Turkiye-ile-kiyaslamali.htm
kötü haber: 75 Euro sınırı düşürülüyor
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Gumruk-Bakanligindan-kotu-haber-75-Euro-siniri-dusuruluyor.htm
Dünyayı Kurtaran Adam kayıtları elden geçiriliyor
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/Dunyayi-Kurtaran-Adam-kayitlari-elden-geciriliyor.htm
Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Turkiyede-Uber-kullanan-kisilere-281-TL-ceza-kesiliyor.htm
Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Reklam-verenlerden-ve-yayincilardan-gunde-5-milyon-dolar-calan-Methbot-aciga-cikti.htm
Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir
https://www.donanimhaber.com/diger-elektronik-cihazlar/haberleri/Hackerler-sadece-35-dolarlik-kucuk-bir-kutuyla-tum-ag-kontrolunu-ele-gecirilebilir.htm
G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/GSkillden-RGB-isiklandirmali-DDR4-bellek-kitleri.htm
Türkiye’de tor ağına erişim engellendi!
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Turkiyede-tor-agina-erisim-engellendi.htm
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Yetmez oldu bak maaş
Aldılar garibandan,oldular hep tek taraf
Kalmadı artık kimsede ne güç ne takat
Kalmadı ne huzur ne ülkede refah
Ailelere ateş düştü ettiler feryat
Bir şey olmamış gibi davrandılar hep heyhat
Israrla devam ettiler koltuklar rahat
Kutular sonuna kadar doldu para
Utanmak başkası için hergün ne fayda
Tutunacak dal bırakmazdınız,kaldık onca yol varken yaya
Umutlar gittikçe hergün azaldı,
Sizler bıraksanız artık sanki ne vardı
Unutmadık,unutturmayız; tek başkomutan yenilmez Ata'mdı.