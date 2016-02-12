2si1 "Bütçe dostu" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde bilim dünyasını sarsan büyük buluşlardan, gençlere ücretsiz internet bağlantısına ve özçekim yapacağım diye hayatını kaybedenlere kadar geniş yelpazede konu sizleri bekliyor.
2si1 bu hafta da dopdolu. Oyun dünyası Quantum Break'in Windows 10 için de çıkacağını konuşa dursun bilim dünyası Einstein'nın 100 yıl sonra haklı çıkmasını kutluyor. Teknoloji, Bilim ve Oyun dünyasında öne çıkan haberlerle 2si1 sizlerle.
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Orda başkan halka borçlanıyormuş kendi bütçesini aşınca,burda milleti gss(deli dumrul vergisi) gibi bir ton vergiyle saraya borçlandırıyolar,çerez parası arabalar vs harcamalar için.