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2si1 "Bütçe dostu" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
42,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde bilim dünyasını sarsan büyük buluşlardan, gençlere ücretsiz internet bağlantısına ve özçekim yapacağım diye hayatını kaybedenlere kadar geniş yelpazede konu sizleri bekliyor.
2si1 bu hafta da dopdolu. Oyun dünyası Quantum Break'in Windows 10 için de çıkacağını konuşa dursun bilim dünyası Einstein'nın 100 yıl sonra haklı çıkmasını kutluyor. Teknoloji, Bilim ve Oyun dünyasında öne çıkan haberlerle 2si1 sizlerle.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
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aytaccgl 3 yıl
bizim memlekette de halk saraya borçlanıyor :D
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redoracle 3 yıl
Amerikanın adaletini seviyim.
Orda başkan halka borçlanıyormuş kendi bütçesini aşınca,burda milleti gss(deli dumrul vergisi) gibi bir ton vergiyle saraya borçlandırıyolar,çerez parası arabalar vs harcamalar için.
Amerikanın adaletini seviyim.Orda başkan halka borçlanıyormuş kendi bütçesini aşınca,burda milleti gss(deli dumrul vergisi) gibi bir ton vergiyle saraya b...
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kralorti70 3 yıl
Çok eyleceli
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muratkaya 3 yıl
Konsolun da pc'nin de kendine göre avantajları var. Ben bir oyunun sunabildiklerini en üst seviyede yaşayabilmek isterim o yüzden PC'ye daha yakınım ama bu heves çok da ucuza malolmuyor maliyetler bir eğlence aracı için epeyce yüksek olabiliyor.
Bölüm harika olmuş aranızdaki muhabbet süper :)
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mehmetelmas82 3 yıl
Korsanin sonu gelince oyun fiyatlari duser umarim. Dusmezse crack beklemeye devam. Kimse korsani elestirmesin bizim kazanclarimizla diger ulkelerin ki bir degil. Lise ogrencinin aldigi harclik belli. Zar zor bir bilgisayar aliyorlar sonra cikip bilgisayara o kadar para verdin oyuna da ver kardesim demeye kimseninin hakki yok. Adam zaten son parasina kadar bilgisayar aliyor. Ben forumda cok goruyorum 4-5 ay sonra sunu bunu alacam ins. diyen arkadaslari. Turkiye ve bize benzer ulkeler bu durumdan kurtulmalari icin ekonomik acidan daha iyi duruma gelmemiz lazim.
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KURSAD. 3 yıl
Çok güzel bir program olmuş ilk defa 2si1 programı izledim iyiki de izlemişim diğer tanıtım videolarından daha samimi :) Bu arada korsanın bitmesi oyun fiyatlarını düşürmez aksine yükseltir, insanların korsana yönelmemesi için caydırıcı fiyat politikaları yapılmaya çalışıyordu şimdi bu sorun ortadan kalkacak fiyatlar aşağıya çok nadir inecektir. Değinilen konular da iyiydi.
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DH Misafiri 3 yıl
Google vergi veriyor ülkemizde. Google'ın vergisinin yükseltilmesi sunulan hizmetlerin pahalılanması demek. Rusya'nın bu yaptığının bizdeki meşhur (VESTEL) vergisinden hiç bir farkı yok.
Globalleşen dünyada yapılan bu tür uygulamalar tamamen o ülkeye olan güveni azaltır. Yabancı yatırımcı gelmekten korkar hatta vazgeçer.
Bunun yerine yerli markalar gerekirse devlet tarafından desteklenmeli ve global anlamda rakipleriyle mücadele edebilecek firmalar güçlendirilmeli.
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Wolfaistain 3 yıl
Yeni çıkacak Call of Duty cod 4 veya black ops 1 havasını yakalasa bayagı hosuma gider
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senseman62 3 yıl
Bu videoyu mobilden download etme şansımız varmı acaba ?
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Virtual Reality 3 yıl
Mesut Çevik gençliğinde, yarış simülasyonu sektörünün duayenlerinden Darin Gangi'nin yanında çalışıyormuş.

0:21-0:40 arasına dikkat, kafa sallamalar bile benziyor.


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KIZILBEY 3 yıl
Mesut abi seviliyorsun :)
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mert_1925_ 3 yıl
Adamsın Mesut reyiz #TiestoClubLife
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soneday 3 yıl
yol hasarı:

müteahit firma o yolun hasar ücretinin fazlasını devlete ödüyor,
yani iş müteahitten çıkıp yol düzeltme işi beldeyeye kalıyor,
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AciBadem25 3 yıl
biraz geç izlesemde bugünde güldük :)
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