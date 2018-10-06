2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu

Çin, Amerika'daki bütün sunuculara sızmış ve hassas verileri elde etmiş olabilir. Çin'in tarihi hack operasyonu ile ilgili detayları ve fazlasını 2si1'de değerlendiriyoruz.

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ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı

Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek

Sony'nin 2018'de PlayStation Experience etkinliği yapmayacağı doğrulandı

PlayStation patronu cross-play ile ilgili bakış açılarına açıklık getirdi

Sony'nin 2019'da da el konsoluna yönelik bir hamlesi olmayacak

ABD "acil durum uyarı mesajını" test etti

Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor

Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor

Red Dead Redemption 2'nin 2. resmi oynanış videosu yayınlandı

Harry Potter'ın RPG oyunu sızdırıldı

Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor

YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı

Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir

Google, oyun stream projesini AC: Odyssey'i kullanarak gösterdi

Elden geçirilmiş yeni Nintendo Switch konsolu 2019'da boy gösterebilir

İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot

Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu

6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti

Black Mirror'ın 5. sezonundaki bir bölüm oyun gibi izleyici seçimleriyle ilerleyecek

The Witcher'ın yazarı telif hakları için CDPR'den 16 milyon dolar talep etti

00:33 Çin hükümetinden tarihin en büyük casusluk operasyonu: ABD'li şirketlerin sunucularına sızdı 05:35 ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı 06:27 Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek 08:29 Sony'nin 2018'de PlayStation Experience etkinliği yapmayacağı doğrulandı 10:46 PlayStation patronu cross-play ile ilgili bakış açılarına açıklık getirdi 13:26 Sony'nin 2019'da da el konsoluna yönelik bir hamlesi olmayacak 14:23 ABD "acil durum uyarı mesajını" test etti 16:44 Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor 19:15 Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor 21:51 Red Dead Redemption 2'nin 2. resmi oynanış videosu yayınlandı 25:37 Harry Potter'ın RPG oyunu sızdırıldı 28:43 Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor 33:29 YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı 35:08 Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir 38:50 Google, oyun stream projesini AC: Odyssey'i kullanarak gösterdi 42:15 Elden geçirilmiş yeni Nintendo Switch konsolu 2019'da boy gösterebilir 42:59 İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot 49:44 Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu 52:39 6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti 56:41 Black Mirror'ın 5. sezonundaki bir bölüm oyun gibi izleyici seçimleriyle ilerleyecek 58:17 The Witcher'ın yazarı telif hakları için CDPR'den 16 milyon dolar talep etti