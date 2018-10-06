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2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu

7 ay
10,7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çin, Amerika'daki bütün sunuculara sızmış ve hassas verileri elde etmiş olabilir. Çin'in tarihi hack operasyonu ile ilgili detayları ve fazlasını 2si1'de değerlendiriyoruz.
Yayın Akışı:
00:33 Çin hükümetinden tarihin en büyük casusluk operasyonu: ABD'li şirketlerin sunucularına sızdı
05:35 ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı
06:27 Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek
08:29 Sony'nin 2018'de PlayStation Experience etkinliği yapmayacağı doğrulandı
10:46 PlayStation patronu cross-play ile ilgili bakış açılarına açıklık getirdi
13:26 Sony'nin 2019'da da el konsoluna yönelik bir hamlesi olmayacak
14:23 ABD "acil durum uyarı mesajını" test etti
16:44 Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor
19:15 Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor
21:51 Red Dead Redemption 2'nin 2. resmi oynanış videosu yayınlandı
25:37 Harry Potter'ın RPG oyunu sızdırıldı
28:43 Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor
33:29 YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı
35:08 Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir
38:50 Google, oyun stream projesini AC: Odyssey'i kullanarak gösterdi
42:15 Elden geçirilmiş yeni Nintendo Switch konsolu 2019'da boy gösterebilir
42:59 İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot
49:44 Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu
52:39 6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti
56:41 Black Mirror'ın 5. sezonundaki bir bölüm oyun gibi izleyici seçimleriyle ilerleyecek
58:17 The Witcher'ın yazarı telif hakları için CDPR'den 16 milyon dolar talep etti
 

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HIGHER 7 ay en beğenilen
Kimse kusura bakmasın şükür hatadır ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biridir.
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1 Avatar
AssassinOrhan 7 ay
Güzel bölümdü. Ağzınıza sağlık Beyler.
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Mihrali Bey 7 ay
Oyun stream'ini düzgün bir yerde test edip bize deneyimlerinizi aktarsanız iyi olur Mesut Bey.
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DrFetih 7 ay
Yine güzel bir bölüm!
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tugares 7 ay
Abi şu site üzerinden koyduğunuz videoyu 18:9 formatına uygun hale getirirseniz çok güzel olur :)
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huso44 7 ay
project stream en çok mac kullanıcılarına yarar. adamalara dünya gibi oyun kütüphanesi açacak.
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tolgaciik 7 ay
MP3 bölümü çalışmıyor
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collossus 7 ay
Project Stream müthiş bir devrim.
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al-ozaria 7 ay
Mesut üstat bazen çok kaptırıyor, karşı tarafın sözünü ters şekilde kesebiliyor. Misal dk. 49'ın sonları Enis evle ilgili mevzu konuşacak belkide, adamın lafını ağzına tıktı resmen.
(yada bana öle geldi) Ama belli iyi niyetli; özel bir durum değil aynını Talha'da kaç kere yaptıydı.

Yine de ben olsam bozulurdum, biraz dikkat etmek gerek, mevzudan yeni mevzuya geçerken karşı taraf bir şey diyor mu demiyor mu diye...

Dipnot: Güzel bölüm olmuş.
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kruezberq 7 ay
Black mirror 5. Sezon heyecanlandırdı
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The Hollow 7 ay
Keyifli bir bölümdü. Ağzınıza sağlık.
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