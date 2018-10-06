2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu

Genel Yayın Yönetmeni
Çin, Amerika'daki bütün sunuculara sızmış ve hassas verileri elde etmiş olabilir. Çin'in tarihi hack operasyonu ile ilgili detayları ve fazlasını 2si1'de değerlendiriyoruz.
Yayın Akışı:
00:33 Çin hükümetinden tarihin en büyük casusluk operasyonu: ABD'li şirketlerin sunucularına sızdı
05:35 ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı
06:27 Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek
08:29 Sony'nin 2018'de PlayStation Experience etkinliği yapmayacağı doğrulandı
10:46 PlayStation patronu cross-play ile ilgili bakış açılarına açıklık getirdi
13:26 Sony'nin 2019'da da el konsoluna yönelik bir hamlesi olmayacak
14:23 ABD "acil durum uyarı mesajını" test etti
16:44 Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor
19:15 Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor
21:51 Red Dead Redemption 2'nin 2. resmi oynanış videosu yayınlandı
25:37 Harry Potter'ın RPG oyunu sızdırıldı
28:43 Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor
33:29 YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı
35:08 Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir
38:50 Google, oyun stream projesini AC: Odyssey'i kullanarak gösterdi
42:15 Elden geçirilmiş yeni Nintendo Switch konsolu 2019'da boy gösterebilir
42:59 İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot
49:44 Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu
52:39 6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti
56:41 Black Mirror'ın 5. sezonundaki bir bölüm oyun gibi izleyici seçimleriyle ilerleyecek
58:17 The Witcher'ın yazarı telif hakları için CDPR'den 16 milyon dolar talep etti
05:35 ABD hükümeti Çinli hacker'lara karşı uyardı
06:27 Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek
08:29 Sony'nin 2018'de PlayStation Experience etkinliği yapmayacağı doğrulandı
10:46 PlayStation patronu cross-play ile ilgili bakış açılarına açıklık getirdi
13:26 Sony'nin 2019'da da el konsoluna yönelik bir hamlesi olmayacak
14:23 ABD "acil durum uyarı mesajını" test etti
16:44 Netflix ve alternatifleri korsanı yaygınlaştırıyor
19:15 Netflix dünya internet trafiğinin yüzde 15’ini kullanıyor
21:51 Red Dead Redemption 2'nin 2. resmi oynanış videosu yayınlandı
25:37 Harry Potter'ın RPG oyunu sızdırıldı
28:43 Havalimanları güvenlik tepsileri hastalık saçıyor
33:29 YouTube’un yeni özelliği kafa karıştırdı
35:08 Tik Tok uygulamasının sahibi ByteDance, 75 milyar dolar değerine ulaşabilir
38:50 Google, oyun stream projesini AC: Odyssey'i kullanarak gösterdi
42:15 Elden geçirilmiş yeni Nintendo Switch konsolu 2019'da boy gösterebilir
42:59 İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot
49:44 Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu
52:39 6 yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti
56:41 Black Mirror'ın 5. sezonundaki bir bölüm oyun gibi izleyici seçimleriyle ilerleyecek
58:17 The Witcher'ın yazarı telif hakları için CDPR'den 16 milyon dolar talep etti
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Yine de ben olsam bozulurdum, biraz dikkat etmek gerek, mevzudan yeni mevzuya geçerken karşı taraf bir şey diyor mu demiyor mu diye...
Dipnot: Güzel bölüm olmuş.