2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi

Çin şaşırtmaya devam ediyor. Çin hükümetinin, geliştirdiği yeni nesil casus robot güvercinlerle insanları takip ettiği ortaya çıktı. 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta da ilgi çekici konularla

Yayın akışı:



DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor

Ubisoft, stream sistemine sıcak bakıyor

Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu

Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi

PUBG'nin geliştirici stüdyosu, Fortnite'a açılan davadan çekildi

Cyberpunk 2077 henüz pre-alpha aşamasında

Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip

SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi

Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor

Telltale, nihayet eski oyun motorunu değiştiriyor

Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi

SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor

01:23 Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor 03:56 DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor 05:35 Ubisoft, stream sistemine sıcak bakıyor 12:09 Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu 14:10 Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi 18:33 PUBG'nin geliştirici stüdyosu, Fortnite'a açılan davadan çekildi 20:50 Cyberpunk 2077 henüz pre-alpha aşamasında 22:31 Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip 25:21 SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi 27:47 Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor 29:22 Telltale, nihayet eski oyun motorunu değiştiriyor 31:46 Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi 34:32 SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor