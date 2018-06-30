Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi

10 ay
6,1b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin şaşırtmaya devam ediyor. Çin hükümetinin, geliştirdiği yeni nesil casus robot güvercinlerle insanları takip ettiği ortaya çıktı. 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta da ilgi çekici konularla
Yayın akışı:
01:23 Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor
03:56 DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor
05:35 Ubisoft, stream sistemine sıcak bakıyor
12:09 Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu
14:10 Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi
18:33 PUBG'nin geliştirici stüdyosu, Fortnite'a açılan davadan çekildi
20:50 Cyberpunk 2077 henüz pre-alpha aşamasında
22:31 Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip
25:21 SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi
27:47 Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor
29:22 Telltale, nihayet eski oyun motorunu değiştiriyor
31:46 Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi
34:32 SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cebrail.bsrn 10 ay en beğenilen
İyi de Mesut ÇEVİK biz aynı eleştiriyi yapınca mesajımız siliniyor seni neden biplemiyorlar. Eleştiri kaldıramıyorlar sizin elemanlar bu kadar basit.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linns Judy 10 ay
Öğğhh be !!! Bir video izlicem, burnumdan geldi. Yükleyin yotube'a da ordan izleyelim.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kayser 10 ay
yalnız geçen perşembe metroda mesut çeviki gördüm, arada mesafe vardı ortam da kalabalık olunca üşendim, iyi ki yanaşmamışım

ilginçtir, emin olmak için ilk baktığım kolundaki saat oldu
yalnız geçen perşembe metroda mesut çeviki gördüm, arada mesafe vardı ortam da kalabalık olunca üşendim, iyi ki yanaşmamışımilginçtir, emin olm...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aazeri11 10 ay
Mesut beyin CIPLAK deyişine hastayım ya çıplaklık daha naif telaffuz edilemezdi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 10 ay
syntax error..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semavi7 10 ay
Bunlar hep hoax.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RovcaniN 10 ay
mesut çevik bırak da biraz eniş kirazoğlu konuşsun. ya da illa ben konuşucam diyorsan tek başına program yap. adamın bütün enerjisini alıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 10 ay
Siz haftada 1 gün teknoloji ve oyun haberi yoksa bile bir araya gelip böyle sondaki gibi özel bölümler yapın müthiş oluyor gerçekten dilinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 10 ay
"Şimdi ne hissettiğimizi anlıyor musun oyun konuşurken sen...?!?!?!?!" Konu kilit :D :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckin.ozturk 10 ay
mesut abi selam dh sitesinden açılmıyor video en son videonuz da açılmamıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 10 ay
Sene 2001-2002 Ankarada az çekmedim Eryaman - Kızılay arası 2 yıl gittim geldim. Gidiş 1.30 saat geliş 1 saat 20 dk dakikası bile akılda kalmış.. Arada yolu kesen travesti arkadaşlarımızda oldu. Maltepe pazarı meşhurdu, telefon elektronik, Doğu şivesiyle 3d max anlatan bir abimizin cdlerini almıştık 20 ltye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kng09 10 ay
mesut bey benzer dünya görüşünü paylaşıyoruz. minibüs konusunda haklısınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 10 ay
Kaç yerde fallout shelter ile westworld oyunu haberi yapılıyor. Haberin yapan hiç araştırma yapmıyor mu? İki oyunu yapan zaten aynı firma. Ubisoftun ac origins ile yeni ac oyununda aynı kodları kullanması gibi bir şey olmuş. Tabi burada tek fark stüdyo aynı fakat oyunun yaptıran firmalar farklı. Şu haberi bilgisizce yapan her yere bu yorumu yazıyorum artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,7b izlenme · 8 ay
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7,1b izlenme · 7 ay
46:07
2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma
5,3b izlenme · 7 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 10 sa. yeni video
35:22
2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı
10,5b izlenme · 6 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
582 izlenme · 10 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
01:04:45
2si1 | Sarı Taksi'de yeni dönem
8,7b izlenme · 6 ay
01:08:11
2si1 | Teknosa Satılıyor mu?
16,6b izlenme · 10 ay
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
26:19
2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler
9,8b izlenme · 11 ay
23:25
2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?
10,7b izlenme · 6 ay
48:15
2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)
10,7b izlenme · 6 ay
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,8b izlenme · 11 ay
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
15b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim