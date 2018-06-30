2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi

Genel Yayın Yönetmeni
Çin şaşırtmaya devam ediyor. Çin hükümetinin, geliştirdiği yeni nesil casus robot güvercinlerle insanları takip ettiği ortaya çıktı. 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta da ilgi çekici konularla
Yayın akışı:
01:23 Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor
03:56 DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor
05:35 Ubisoft, stream sistemine sıcak bakıyor
12:09 Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu
14:10 Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi
18:33 PUBG'nin geliştirici stüdyosu, Fortnite'a açılan davadan çekildi
20:50 Cyberpunk 2077 henüz pre-alpha aşamasında
22:31 Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip
25:21 SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi
27:47 Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor
29:22 Telltale, nihayet eski oyun motorunu değiştiriyor
31:46 Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi
34:32 SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor
03:56 DARPA, palete dönüşebilen tekerlek sistemi geliştiriyor
05:35 Ubisoft, stream sistemine sıcak bakıyor
12:09 Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu
14:10 Ortam koşullarına uyum sağlayan akıllı protez geliştirildi
18:33 PUBG'nin geliştirici stüdyosu, Fortnite'a açılan davadan çekildi
20:50 Cyberpunk 2077 henüz pre-alpha aşamasında
22:31 Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip
25:21 SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi
27:47 Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor
29:22 Telltale, nihayet eski oyun motorunu değiştiriyor
31:46 Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi
34:32 SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor
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ilginçtir, emin olmak için ilk baktığım kolundaki saat oldu