2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Insanlar 1440p'nin, 4K'nin derdindeler biz 1280*1024 ile mutluyuz. LCD monitorun floresanlari bozulunca LED taktirip kullanmaya devam ettim. Herhalde bir 10 yil daha calisir. Hic bir eksikligini de hissetmedim yuksek cozunurlugun. Tam tersine minicik olan fontardan, her web sayfasina girince zoom yapmaktan fenalik geciriyor insan. Simdi bir tanidik gelecekte) RX 460 ya da GTX 1050 alirsa onunla deniyecegim Doom v.b. yi. Emektar 7850'ye gore cok farkeders bu cozunurlukte alirim. Yoksa gerek yok, deliler gibi sonu olmayan para harcamanin.
DH Misafiri
Fark olup olmadığını görmek istemen bile komik bence. 1080p 1440p arası desen anlayacağım da, 1280x1024'te oyun mu oynanır yahu? Neyse sen dene, zaten kendin gelip "ben bunca senedir yaşamıyormuşum" diyeceksin. Teonolojinin sonu yok, evet, ama yok diye taşa yazı mı yazalım? :)
|Başlığı demokratik halkın partisi Hdp yasaydın
|Mesut kardeşim, bu tür bir başlık ve içerik seçerek sonuçlarını düşünemeyecek bir insan olmadığınızı ve bu sebeple özellikle de bu başlığı seçerek "bir amaç" taşıdığınızı düşünüyorum. Sanal alemde hızla yaygınlaşan "insanları Bölme ve parçalama" Erekli Yayınların bu Tür teknoloji forumlarına da bulaştığını görmek hayli üzücü. Keşke siyasi içeriğe girmeden ve insanların birbiri ile zıtlaşmasına ortam yaratmadan yalnızca teknoloji paylaşımı yapılsa...
|Genellikle videoyu izleyememekten yakınılmış ancak AKK aşmama rağmen 1080p de donmadan izledim. IDM 350kb gösteriyor. Çok şaşırdım ama oluyormuş demekki
|Yeni bir ekran kartı almam lazım eski ekran kartımı sattım bu haberden sonra nvidia almayacağım kesinleşti.
|Cok anlamli bir baslik olmus. Darbeyi yapanlara da, darbecilere bunca yildir goz yumanlara da, demokrasiyi amac degil de arac olarak gorenlere de hayir.
|Siyasete hiç girmeyeceğim, zira burası bir teknoloji forumu ve bende buna yönelik nvidia hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Nvidianın Türkiye'yi ortadoğu bölgesine taşımasının manidar olduğunu düşünüyorum. Bu hareketinden sonra değil titan x, titan 55x çıkartıp gel sana bedava deseler, alırsam namerdim. Vatanını, milletini, bu bayrağını seven hiç bir vatandaşın, bu insanların cebine 1 kuruş dahi kazandırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bırakın oyunlarda 3-5 fps az görün. Senin ülkenin sanki rütbesini düşürürmüşçesine muamele yapan bu terbiyesizlere pirim vermeyiniz.
LuNCoR
Merhaba,
Öncelikle değerli yorum ve görüşleriniz için teşekkür ederim fakat ne yazık ki benim konuyu yoruma açık bırakma hatam nedeniyle bazı yanlış düşünceler oluşmuş.
Ne yalan söyleyeyim ben de Nvidia'nın yapılanması içinde Avrupa bölgesinde değil de Orta Doğu bölgesinde yer alacağımızı ilk duyduğumda çok bozuldum. Biraz milli refleks ve Orta Doğu'nun son durumu nedeniyle olayı siyasi düşünmem bunda etkili oldu diyebilirim.
Fakat bu değişikliğin bazı haklı nedenleri var. Eğer olayı direkt olarak bizi küçük görüyorlar da o yüzden Avrupa ülkeleri arasında görmüyorlar ön yargısından arındırılmış bir şekilde ele alırsak; ülkemiz için yararı dahi olabilecek bir değişiklik olduğunu söylenebiliriz.
Evet Türkiye önemli bir pazar ama ne yazık ki ne satış adetleri ne de ortalama satış fiyatı (bir nevi karlılık) anlamında Avrupa ülkeleri ile baş edebilecek düzeyde değil.
Durum böyle olunca da Avrupa liginde önemsiz oyuncu oluyor ve pazarlama bütçesinden tutun da yayınlara ayrılan test örneklerine kadar her alanda sorunlar yaşıyor.
Avrupa liginde değil de Orta Doğu liginde oynamaya başladığımızda ise bu sefer bu ligin en parlak oyuncusu oluveriyoruz. Bu da Türkiye ekibine çok daha büyük pazarlama bütçeleri ayrılabilmesine ve test örneği ürünler konusunda daha büyük destekler sağlanmasına olanak veriyor.
Özellikle orta vadede Türk teknoloji yayıncılığı için olumlu yansımalar olacağı ve kullanıcıların da bu vesile ile çok daha fazla bilgiye daha hızlı ulaşacağını görebileceğimizi düşünüyorum.
Olayı hemen milli mesele haline getirip kötüymüş gibi düşünmek (bunu başta ben de yaptım) kimi zaman büyük resmi görmemizi engelleyebiliyor. Bu yüzden sakin olup yansımaları görüp öyle konuşmakta fayda var.
Sevgiler,
Mesut Çevik
| PC dünyası yavaş yavaş 1080p'yi geride bırakıyor. 1440p şuanda başlangıç aşamasına geçti. Yakında yaygınlaşıp kendisini 4K'ya bırakacaktır. Fakat bir sistem toplamayı düşünüyorsanız size kesinlikle bu furyaya kapılmamanızı öneririm.
1080p çok uzun yıllardır var olan bir standart. Ve aldığınız kalite ise gerçekten iyi. Fazla para verip 1080-1070 almanızı önermem çünkü bu kartlar 1080p için gereksiz. Aynı zamanda 4K için yetersiz. 1440p seviyelerinde fakat bu seviyede kaç sene götürebilir kestirmek zor. Aynı zamanda 1440p'nin tek varlığı bu ekran kartları. 1080p'den sonra gelecek yeni standart 4K olacaktır. 1440p sadece ara geçiş olarak kalacak.
Bunlara yapacağınız yatırım yerine 480 veya 1060 almanız daha akıllı olur. Bu bahsettiğim kartlar 1080p çözünürlükte çok uzun yıllar götürür sizleri. Benim 2 sene önce aldığım 290 ile bile hala çoğu oyunu Ultra ayarlarda oynayabiliyorum. Artan paranızı başka bir donanıma yatırabilirsiniz veya cebinizde dursun indirim kovalayın sürekli.
|Tanrı Türkü Korusun
| beyler şu adam tunahan değil mi film'de ne işi var lan :d
bu arada demokrasi şehidi yok bu ülkede düşmana karşı tekbir ile gidip allah katın'da şehitliğe eriştiler..
KaleyDeskop
Resimi neden simage'den çıkarttınız?
Gözüm Albayrak arar kulağım Ezan sesi...
Gazilerimizin konuşması 20. Dakikadan itibaren başlıyor.