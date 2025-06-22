iPhone 17 yepyeni renklerle geliyor: İşte yeni renkler

iPhone 17’de mor ve yeşil renk seçenekleri test ediliyor
Son gelişmelere göre iPhone 17'de mor rengin şu an için ön planda olduğu belirtiliyor. Renk seçenekleri, her yeni iPhone neslinde olduğu gibi geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bununla sınırlı kalmayan Apple, iPhone 17 Pro modeli için de Gök Mavisi renk seçeneğini test ediyor.
Renk değişiklikleri elbette görsel yenilik sağlasa da iPhone 17 serisinde beklenen en önemli gelişmelerden biri ekran teknolojisinde yaşanıyor. Zira bu ayın başlarında yayımlanan başka bir rapor, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin artık 120Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geleceğini ortaya çıkardı. Son olarak Apple’ın ProMotion olarak bilinen dinamik ekran yenileme teknolojisinin ise yalnızca iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine özgü kalması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: