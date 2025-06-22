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    iPhone 17 yepyeni renklerle geliyor: İşte yeni renkler

    iPhone 17'nin mor ve yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle test ediliyor. İşte teknoloji devi Apple’ın tazelenen tasarım dili ile dikkat çeken serinin detayları:

    iPhone 17 yepyeni renklerle geliyor: İşte yeni renkler Tam Boyutta Gör
    Apple, yaklaşmakta olan iPhone 17 serisinde kullanıcı deneyimini yalnızca donanım yükseltmeleriyle değil, tasarım tercihleriyle de güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni bir rapora göre teknoloji devi, iPhone 17'nin standart modeli için mor ve yeşilden oluşan iki yeni renk seçeneğini dahili olarak test ediyor. Ancak bu iki renk arasından yalnızca birinin nihai sürüme dahil edilmesi bekleniyor.

     iPhone 17’de mor ve yeşil renk seçenekleri test ediliyor

    Son gelişmelere göre iPhone 17'de mor rengin şu an için ön planda olduğu belirtiliyor. Renk seçenekleri, her yeni iPhone neslinde olduğu gibi geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bununla sınırlı kalmayan Apple, iPhone 17 Pro modeli için de Gök Mavisi renk seçeneğini test ediyor.

    Renk değişiklikleri elbette görsel yenilik sağlasa da iPhone 17 serisinde beklenen en önemli gelişmelerden biri ekran teknolojisinde yaşanıyor. Zira bu ayın başlarında yayımlanan başka bir rapor, iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin artık 120Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geleceğini ortaya çıkardı. Son olarak Apple’ın ProMotion olarak bilinen dinamik ekran yenileme teknolojisinin ise yalnızca iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine özgü kalması bekleniyor.

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