2si1 "Fiziği mükemmel" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde Çin'in tam 101 Milyar Dolar bütçe ayırarak ortaya koyduğu dünyanın ilk kuantum uydusu, Gamescom oyun fuarı, TİB'in kapatılması, yeni ithalat denetimleri ve fazlası sizlerle
TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/TUiK-Turk-halkinin-teknoloji-kullanimina-yonelik-arastirma-sonuclarini-yayinladi.htm
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/Telekomunikasyon-iletisim-Baskanligi-TiB-resmen-kapatildi.htm
İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/ithal-urunler-icin-yeni-donem-enerji-verimliligi-denetlenecek.htm
MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/MacGyver-dizisinin-ilk-fragmani-yayinlandi.htm
Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı!
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Turkiyede-Bitcoine-engel-hesaplar-kapatildi.htm
Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-ilk-kuantum-uydusu-yorungeye-firlatildi.htm
Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme
https://www.donanimhaber.com/tasinabilir-bilgisayarlar/haberleri/Yeni-Nvidia-Mobil-GTX-1060-1070-1080-inceleme.htm
Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-10nm-surecinde-dokum-icin-hazir.htm
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Japon-teknoloji-devleri-Sony-ve-Panasonic-Formula-E-ile-ilgileniyor.htm
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Kendinle fazlasıyla çelişiyorsun
14 yıl? Tarih hakkında bilgin sadece son 14 yıldan ibaret galiba. Ya da sadece iktidar düşmanlığı yapmak kastın.
İdrak yoksunu
Milletimiz 300 yıldır zor durumda. Cumhuriyetimiz ise... Neyse girmeyeyim oraya. Maalesef Cumhuriyet geleneğimiz çok düşük. Bunun için çok şey söylenir ama kaldıramazsın. Sanmıyorum yani, yanlış anlama.
Ülke siyasi tarihinde son 50 yıl boyunca etkin rol almış bir örgütü sadece son iktidara yüklemek hamakat. Evet bu iktidar döneminde hiç olmadığı kadar rahat takılmıştır ama bu bir sonuçtur.
Adamlar 87'de sorulara 3 gün evvelden ulaşabiliyormuş...
Bir de masum kim Allah rızası için! Bunlar mı? Yahu kardeşim devlet olaylar sonrası insanlara bu örgütün kurumlarından desteğinizi çekin demedi. Ee! Çekmeyenler, hala pürdikkat emir dinleyip destek olanlar masum mu olacak bir de devletin önemli kurumlarında bulunuyorken.
Neyi istediğimi tam olarak bilmiyorum ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum
Siyasilerin sonuna kadar arkasındayım diyemem, bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Güvenemem. Ama ne idiği belirsiz kendini mehdi ilan eden bir kişiye amade olan insanların asla yanında olamam. Olmadımda.
“Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
14 yıla bağlı kalma az git tarih oku. Böyle kendini mehdi ilan edenler, geçmişte fazlasıyla mevcut. Kendilerinin ve yardakçıların ne yaptılarını sonlarının ne olduğunu gör.
Eğer bi ülkenin özel kaynakları yoksa, ucuz işgücü, madenler gibi, o ülke gelişmek için demokrasiye, hukuğa mecburdur Mesut Bey. Zor dönemden biz 14 yıldır geçiyoruz. Günaydın. Şimdi ne oluyorsa bu 14 yılın sonucu bir baksan. Devletini sevmek, desteklemek ayrı şey, bir partinin, hatta bir kişinin, ele geçirdiği yönetime bağlanmak ayrı şey.