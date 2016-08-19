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2si1 "Fiziği mükemmel" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
35,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Çin'in tam 101 Milyar Dolar bütçe ayırarak ortaya koyduğu dünyanın ilk kuantum uydusu, Gamescom oyun fuarı, TİB'in kapatılması, yeni ithalat denetimleri ve fazlası sizlerle
TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/TUiK-Turk-halkinin-teknoloji-kullanimina-yonelik-arastirma-sonuclarini-yayinladi.htm

Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Japon-teknoloji-devleri-Sony-ve-Panasonic-Formula-E-ile-ilgileniyor.htm
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tekin-71 2 yıl en beğenilen
Tunahan Gökhandan daha çok yakışmış programa
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Oğuzhanİpek 2 yıl Mihrali Bey
Mihrali Bey

Sen bu nefret söylemlerinle anca ülkedeki dikta rejimi beslersin Mesut Beyciğim. Geçen hafta da işinden uzaklaştırılan binlerce masum memura, sadece sendikaya üye, bankada parası var, çocuğunu falan kuruma göndermiş diyerek, terörist diye yaftalanmasına devletten de biran önce kazınır da kurtuluruz demiştin. Hiç mi dikkatini çekmiyor medyadaki bu tek seslilik? Eskiden iyi kötü bi sorgu yetisi vardı. Ama son olaylarda ne yazıkki yok oldu.

Eğer bi ülkenin özel kaynakları yoksa, ucuz işgücü, madenler gibi, o ülke gelişmek için demokrasiye, hukuğa mecburdur Mesut Bey. Zor dönemden biz 14 yıldır geçiyoruz. Günaydın. Şimdi ne oluyorsa bu 14 yılın sonucu bir baksan. Devletini sevmek, desteklemek ayrı şey, bir partinin, hatta bir kişinin, ele geçirdiği yönetime bağlanmak ayrı şey.

Kendinle fazlasıyla çelişiyorsun
14 yıl? Tarih hakkında bilgin sadece son 14 yıldan ibaret galiba. Ya da sadece iktidar düşmanlığı yapmak kastın.

İdrak yoksunu
Milletimiz 300 yıldır zor durumda. Cumhuriyetimiz ise... Neyse girmeyeyim oraya. Maalesef Cumhuriyet geleneğimiz çok düşük. Bunun için çok şey söylenir ama kaldıramazsın. Sanmıyorum yani, yanlış anlama.

Ülke siyasi tarihinde son 50 yıl boyunca etkin rol almış bir örgütü sadece son iktidara yüklemek hamakat. Evet bu iktidar döneminde hiç olmadığı kadar rahat takılmıştır ama bu bir sonuçtur.
Adamlar 87'de sorulara 3 gün evvelden ulaşabiliyormuş...

Bir de masum kim Allah rızası için! Bunlar mı? Yahu kardeşim devlet olaylar sonrası insanlara bu örgütün kurumlarından desteğinizi çekin demedi. Ee! Çekmeyenler, hala pürdikkat emir dinleyip destek olanlar masum mu olacak bir de devletin önemli kurumlarında bulunuyorken.

Neyi istediğimi tam olarak bilmiyorum ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum
Siyasilerin sonuna kadar arkasındayım diyemem, bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Güvenemem. Ama ne idiği belirsiz kendini mehdi ilan eden bir kişiye amade olan insanların asla yanında olamam. Olmadımda.

“Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.”
14 yıla bağlı kalma az git tarih oku. Böyle kendini mehdi ilan edenler, geçmişte fazlasıyla mevcut. Kendilerinin ve yardakçıların ne yaptılarını sonlarının ne olduğunu gör.
Mihrali BeySen bu nefret söylemlerinle anca ülkedeki dikta rejimi beslersin Mesut Beyciğim. Geçen hafta da işinden uzaklaştırılan binler...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Mihrali Bey 2 yıl
Sen bu nefret söylemlerinle anca ülkedeki dikta rejimi beslersin Mesut Beyciğim. Geçen hafta da işinden uzaklaştırılan binlerce masum memura, sadece sendikaya üye, bankada parası var, çocuğunu falan kuruma göndermiş diyerek, terörist diye yaftalanmasına devletten de biran önce kazınır da kurtuluruz demiştin. Hiç mi dikkatini çekmiyor medyadaki bu tek seslilik? Eskiden iyi kötü bi sorgu yetisi vardı. Ama son olaylarda ne yazıkki yok oldu.
Eğer bi ülkenin özel kaynakları yoksa, ucuz işgücü, madenler gibi, o ülke gelişmek için demokrasiye, hukuğa mecburdur Mesut Bey. Zor dönemden biz 14 yıldır geçiyoruz. Günaydın. Şimdi ne oluyorsa bu 14 yılın sonucu bir baksan. Devletini sevmek, desteklemek ayrı şey, bir partinin, hatta bir kişinin, ele geçirdiği yönetime bağlanmak ayrı şey.
Sen bu nefret söylemlerinle anca ülkedeki dikta rejimi beslersin Mesut Beyciğim. Geçen hafta da işinden uzaklaştırılan binlerce masum memura, sadece sendikaya ü...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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mavizaman 2 yıl
yahu bu üçkağıtçılığı yapma donanımhaber.
başta son ses reklam sonra kısık ses program olmaz böyle.
ayrıca tunahan daha iyi partner gökhana oranla.
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DH Misafiri 2 yıl
Tunahan neden sürekli kafasını sallıyor?
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Son of Gloin 2 yıl
Mesut abi foton dediğin elektromanyetik dalgadır, o da gördüğümüz ışık, radyo dalgası, kızıl ötesi, vs.Şu an ki uydular zaten elektromanyetik dalgalar ile çalışır, elimizdeki telefonlar elektromanyetik dalgaya bilgiyi kodlar, baz istasyonuna yollar, oradan uyduya.Yani çok acayip şeyler değil.Ayrıca Kuantum parçacık demektir, o sebeple kuantum parçacığı olmaz, atom altı parçacık olur.Kaynağım 12. sınıf meb ve 6 kolay parça kitabıdır.
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DH Misafiri 2 yıl
tunahan takimin yedek parcasi
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burhanezidane 2 yıl
Güzel bir bölüm olmuş. İkinize de teşekkürler.
Mesut Bey yaptığınız çoğu yorum yerli yerinde ve bir o kadar akl-ı selim. İyi ki o yerlerde sizin gibi insanlar var.
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michael01 2 yıl
Yanlışınız var.F1'de yeni motor ile birlikte mercedes her yarış 1-2 bitiriyor son 2 yıldır.İzleciyiler ön tarafta kapışma görmek istiyor.
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malifural 2 yıl
Bırakın doğuyu Üsküdar merkezde ne kablolu tv nede fiber internet var.rezillik.
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n3Xtg34r 2 yıl
Güzel, keyifli bir program olmuş. Emeğinize sağlık.
Tunahan hakkında yapılan eleştirilere de katılmıyorum. Sunumu, akıcılığı, yorumlamaları gayet yerinde. Hızlı konuşuyor olması, beraberinde akıcı ve düzgün konuşuyor olduğundan rahatsız edici bir durum değil aksine bu kadar hızlı bir şekilde cümleleri toparlayıp bize aktarabiliyor olmasının bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Fakat bu bir kısım kitleyi rahatsız ediyorsa biraz yavaşlaması, normalleşmesi gerekiyor.
Tunahan bu işin hakkını veriyor yanlız özellikle benim gibi 30 yaş civarı arkadaşlar, kendi yaş aralığı veya üzerinde yaşlarda editörler görmek istiyor. Sebebi açık fakat anlatması güç olabilir şuan benim için. :) İyi oyunlar.
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bloodTime 2 yıl
Sorunlari son 14 yila baglayanlara tek yorumum şudur...bugunki hukumet 1915 in tam 100 sene sonrasina denk gelmis ve 80 senelik sorunlu bir ulkenin yukunu almistir.bugun dunyaya ve turkiyeye saldiri gucu ile 15 sene ki guc oransal olarak cok cok farklidir.dunya gelecek 10 senede cok daha beter hale gelecektir.bunlari goz etmeden yirum yapanlqr cahilin onde gidenleridir...
Bunsan 100 once 250 000 sehit verdk. cikipta o gunun yonetimini veya generallerini mi suclayalim...bir aavas var vebulke hatasiyla gunahiyla dogrusuyla mucadele veriyor.
Kim ne derse desin feto herkesin icindedir ama bunlarla kucadele edecek bugun tek lider vardır gerisi teferruattir bana gore.
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Physicist_Emre 2 yıl bloodTime
17 aralık öncesine kadar fetönün devletin bütün kurumlarına sızmasına izin verende bugünkü mücadeleyi veren kişi, gözlükleri bir kenara bırakıp gerçeğe bakın bugünkü olayların tek sorumlusu 14 yıllık hükümettir.
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Mr.Prestige 2 yıl
Nerede o Talhalı Ersinli programlar..
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