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2si1 | Google Stadia özel bölüm

1 ay
6,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür!
Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür! 

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efyavas 1 ay en beğenilen
Enis'i sabrından dolayı tebrik ediyorum. İzlerken Enis'ten çok ben sinir oldum Mesut'a.
Sevgili Mesut, Enis'in görüşüne katılmıyorsun anlıyoruz da karşındakinin ne dediğini bir dinle be adam.
Enis'i sabrından dolayı tebrik ediyorum. İzlerken Enis'ten çok ben sinir oldum Mesut'a.Sevgili Mesut, Enis'in görüşüne katılmıyorsun anlıyoruz da karşındaki...
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ugurr999 1 ay
28.03.2019 Enis Kirazoğlu elindeki cep telefonunu gösterir ve Nvidia Gtx 1070 gücünde olup olmadığını sorar (ki o telefon şu anda piyasadaki en güçlü telefon olarak da algılansa farklı olmaz) Mesut Çevik cep telefonunun PS4'ten ''daha güçlü bir makina'' olduğunu iddia eder.
Bu ülkenin teknoloji editörleri neden bu kadar yetersiz anlamıyorum. Arkadaş sabahtan akşama kadar başka bir meslek yapıp 10 saat tavuk döner kesip akşam bu işlerle hobi ilgilenen insan değilsin. Bütün gününü bu işleri öğrenmeye ayırabileceğin imkânın var. Forumlarda sıradan bir kullanıcı söylese bile alay konusu olacak lafları nasıl ediyor bu insanlar anlamıyorum.
28.03.2019 Enis Kirazoğlu elindeki cep telefonunu gösterir ve Nvidia Gtx 1070 gücünde olup olmadığını sorar (ki o telefon şu anda piyasadaki en güçlü telefon ol...
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khaos 1 ay
Mesut beyin google adı geçen her şeyle ne alıp veremediği var anlayamıyorum Enis bey e bravo vallahi sabır taşı olsa çatlardı.
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Bence bu sistem daha güzel oyunlar, daha çok oyuncu ve daha fazla teknoloji firmasını kar etmesi demek. Artık Google gibi dev firmaların elinde olan oyun sistemelerine göre oyun yapımcıları ellerini ve grafiklerini korkak alıştırmaz ve en yüksek grafik gücüne sahip oyunlar yaratabilirler. Google ise bu oyunları oynatabilmek için daha fazla teknolojik alt yapı satın alır ve oyuncu abonesi yükseldikçe de daha fazla ekipman satın alır. Öyle ya her abone oyunu yeni bir sistemde oynayacaktır, bir ana kart kaç oyuncuya online oyun deneyimi yaşatabilir ki? Bu güne kadar hiç oyun oynamamış veya sistemi olmayan biri bile sırf merak ettiği için TV'sinden abone olup oyun deneyimi yaşayabilir ve severse potansiyel paralı oyuncu olabilir. Oyunculuk sırf konsol veya bilgisayar sistemi olanların tekelinden çıkacak ve herkese ulaşabilecektir.
Barış Özcan'ın bu konudaki video yorumları gerçekten çok akıllıca güzel olmuş meraklısı için buraya koyayım:

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S.Vettel 1 ay
Mesut abinin ektirdiği saçlar dökülmüş ondan agresif gibi geldi bana.
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efefps 1 ay
2 side pek anlamıyolar bu işten

artı google da malmış

o sistemle rekabetçi oyunda cok rahat oynanır
bana kemiksiz 3 milyon dolar artı yuzde 1 hisse versinler
bak nasıl yapılır anlatayım
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DH Misafiri 1 ay
2018 yılının en iyi grafikli ve en iyi oyunu God of War oldu hala telefon falan diyorsunuz. Birkere de delikanlı gibi tebrik edin.
Telefonda bu mekanikleri özgürlüğü ve grafikleri asla göremezsiniz.
youtube.com/...
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DH Misafiri 1 ay
Stadia ve xbox'tan bir cacık olmaz. Onlive gibi patlamaya devam edecekler.
PS5 God of War 5, Horizon Zero Dawn 2, TLOU2 gibi oyunlarıyla yine ezip geçer. PC'ye de güzel kartlar çıkar ve gelecek nesil böyle devam eder...
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Bunu daha önce yazdım ama yine yazayım burada bulunsun zaten senelerdir forumlarda yazıyordum, paranızı boşuna konsola bilgisayara yatırmayın artık internetten oynanacak oyunlar, bu sistemler konsollar rafa kalkacak, paranıza yazık olacak diye.
Stadia sisteminin hala masal, fantezi ve imkansız diyen kıt kafalılara inanamıyorum. Öncelikle bu sistem zaten ilk değil. Bundan seneler önce Gaikai ve Onlive adı altında online oyun deneyimi serverler ile denendi ve bu şekilde oyun oynanabileceği kanıtlandı. Ama yolunacak oyuncu enayileri olduğu için konsol pazarı ve bilgisayar pazarı buna izin vermedi ve bu sistemleri Sony bir güzel satın alıp ortadan kaldırdı.
Ama artık büyüyen oyun sektörü ile birlikte son derece devasa boyutlarda oyunlar ve bu oyunu oynatabilecek sistemlerin de devasa fiyatları ile birlikte bir oyuncunun verebileceği paralar da devasa miktarlara yükseldi ve mutlu ve zengin bir azınlığın tekeline girdi oyun sektörü. Bu da oyun dünyasının geleceği için tehlike çanları demek.
Google bu artık parasız kalan imkanları kısıtlananan oyuncuları kaçırmadan hızlıca hamlesini yapıyor. Böyle bir server olamaz diyen imkansız diyenler yıllar önce de bir cep telefonu üzerinden Full HD video ve fotoğraf çekmeye imkansız ve görüntülü konuşmaya asla gerçekleşemeyecek bir bilim kurgu fantezisi gözüyle baktığını belirtmekte fayda var. Ama şimdi 4K video çeken telefonlar, internet üzerinden görüntülü konuşulan telefonlar o kadar sıradan geliyor ki, bunun da bir mucize olduğu unutulmuş gibi.
Sözün özü yıllar önce keşfedilen ama para babaları tarafından halı altına gizlenmiş bir sistemin artık ortaya çıkma zamanı geldi, çünkü bu artık bir ihtiyaç, istek ve talep, oyuncular için artık şart olan bir şey. Güle güle sonu gelmez oyun sistemleri, para yiyen oyun konsolları. Aylık belli bir ücret ile online her oyunu oyna. Müzik ve TV ve sinema ve hatta kitap sektöründe olan şeyin artık oyun sektörüne gelemeyeceğini sanan teknoloji düşmanlarına da kapak olur inşallah.


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Z0RRO 1 ay
Stadia kesinlikle oyun devrimi yapacaktır. İşi iyisi streaming rakibi xbox artık daha iyi olmak zorunda
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Sonic.Storm 1 ay
Oyunlarla internet kafelerde counter strike oynayarak tanışmış, düne kadar NES'e "Atari", PS'e "PES" diyen, Commodore'u MS-Dos'u bilmeyen, sırf para var diye Twitch, Youtube üzerinden oyun oynamaya başlamış, oyun sektörünü internet sayesinde öğrenmiş adamların, bu ülkenin oyun sektöründeki yüzleri olması kadar saçma birşey olamaz. Yorumlarına katılmayabilirsiniz eyvallah ama her videoda, şu twitch yayıncısı denen boş adamları Mesut Çevik'le kıyas yapmayın gözünüzü seveyim. Adamın yorumları tutmayabilir sonuçta adı üstünde yorum, ama teknoloji sektöründe geçmişi olup bilgiye dayalı konuşan nadir insanlardan biri. Her videosunda boş boş eleştiriliyor. Şu adamların efendiliği yeter.
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gultekinlive 1 ay
GTA nın bile uyarlananbildiği bir platforma izometrik Hack & Slash, Point and Click bazlı rpg ler dokunmatik kontrollerle gayet güzel yapılabilirdi Mesut Çevik'e bu yönden katılıyorum misal Diablo, Dungeon Siege gibi oyunlar niye yapılmıyor anlamıyorum. Mobile oyunlar genelde microtransectiona dayalı vıcık vıcık renkli ve ciddiyetsiz oyunlardan ilerliyor. Elder Scrolls bile sandık açma mekaniği getirmiş mobile yoluncak kaz gözüyle oyun yapıyor Bethesda.
Veya shooting mekaniği olmayan Penumbra, Amnesia türevi korku oyunları tablette gayet keyifle oynanırdı.
Google ve Apple'ın mobil oyunculuk için öncü rol üstlenip stüdyo kurmak gibi adamakıllı bir yatırım yapmamasına bağlıyorum.
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Biyturs_OnSr 1 ay
Bir konuya açıklık getireyim. GeForce NOW ŞUAN ÜCRETSİZ. PC sürümü ücretsiz bir süreliğine. Nvidia Shield için ise aylık $7,99. Mesut beyin bahsettiği rakamlar çok yüksek, yanlış bilgilendirme yapmayalım lütfen.
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