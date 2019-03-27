2si1 | Google Stadia özel bölüm

Genel Yayın Yönetmeni
Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür!
Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür!
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Sevgili Mesut, Enis'in görüşüne katılmıyorsun anlıyoruz da karşındakinin ne dediğini bir dinle be adam.
Bu ülkenin teknoloji editörleri neden bu kadar yetersiz anlamıyorum. Arkadaş sabahtan akşama kadar başka bir meslek yapıp 10 saat tavuk döner kesip akşam bu işlerle hobi ilgilenen insan değilsin. Bütün gününü bu işleri öğrenmeye ayırabileceğin imkânın var. Forumlarda sıradan bir kullanıcı söylese bile alay konusu olacak lafları nasıl ediyor bu insanlar anlamıyorum.