2si1 | Google Stadia özel bölüm

Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür!

Google'ın yeni oyun streaming servisi Stadia için 40dk tartıştık. Mesut şu anda oluru yok diyor, Enis ise çok umutlu. Tarafını seç haklı olmanın keyfini sen de sür!