2si1 "Görüntülü-Sesli" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Windows'daki açık dünyada kötü niyetli yazılım krizi yarattı, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları. 16 çekirdeki 32 izlekli AMD Ryzen işlemciler zirveyi hedefliyor! Yeni NFS, Assassin's Creed, FarCry
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aksiliklerden ders aldık bu sefer 1 değil, 2 değil, 3 değil 5 kere kontrol ettik :) 2si1 "Görüntülü ve Sesli" olarak karşınızda.
PS Plus oyunları;
https://www.youtube.com/user/playstationturkiye?sub_confirmation=1
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Tamam kusursuz program beklemiyoruz arada çekilemeyen bölümler olur ama ben art arda düzgün çekilmiş 3 bölüm 2si1 izlediğimi hatırlamıyorum. Bu tür haftalık videoların kitlesi bizim gibi devamlı takip eden kemik kitle ama o kadar aksatıyorsunuz ki devamlı takip etmeye değmeyecek programlar sunuyorsunuz bize.
Aynısı Mobilite içinde geçerli. Lütfen şu videolara gerekli özeni gösterin.