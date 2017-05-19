2si1 "Görüntülü-Sesli" Teknoloji ve Oyun Programı

Windows'daki açık dünyada kötü niyetli yazılım krizi yarattı, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları. 16 çekirdeki 32 izlekli AMD Ryzen işlemciler zirveyi hedefliyor! Yeni NFS, Assassin's Creed, FarCry

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aksiliklerden ders aldık bu sefer 1 değil, 2 değil, 3 değil 5 kere kontrol ettik :) 2si1 "Görüntülü ve Sesli" olarak karşınızda.

PS Plus oyunları;

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