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2si1 "Görüntülü-Sesli" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
28,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Windows'daki açık dünyada kötü niyetli yazılım krizi yarattı, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları. 16 çekirdeki 32 izlekli AMD Ryzen işlemciler zirveyi hedefliyor! Yeni NFS, Assassin's Creed, FarCry
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aksiliklerden ders aldık bu sefer 1 değil, 2 değil, 3 değil 5 kere kontrol ettik :) 2si1 "Görüntülü ve Sesli" olarak karşınızda. 
PS Plus oyunları;
https://www.youtube.com/user/playstationturkiye?sub_confirmation=1 

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ryalp 2 yıl en beğenilen
teknoloji çok acayip bir şey hem ses hem görüntü aynı anda
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Kefelon 2 yıl
Geçen hafta şuradaydık yapamadık, ondan önceki hafta kayıt yapmayı unuttuk, bir önceki haftada parmağıma diken battı...
Tamam kusursuz program beklemiyoruz arada çekilemeyen bölümler olur ama ben art arda düzgün çekilmiş 3 bölüm 2si1 izlediğimi hatırlamıyorum. Bu tür haftalık videoların kitlesi bizim gibi devamlı takip eden kemik kitle ama o kadar aksatıyorsunuz ki devamlı takip etmeye değmeyecek programlar sunuyorsunuz bize.
Aynısı Mobilite içinde geçerli. Lütfen şu videolara gerekli özeni gösterin.
Geçen hafta şuradaydık yapamadık, ondan önceki hafta kayıt yapmayı unuttuk, bir önceki haftada parmağıma diken battı...Tamam kusursuz program beklemiyoruz ...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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uncleT 2 yıl
kolay kolay yorum yapmıyorum ama bu sefer yapma ihtiyacı hissettim.kota konusu ortaya çıktığından beri bence donanımhaber üstüne düşeni yaptı.erdi beye gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum,çünkü kendisinin iyi niyeti gayet açık bir şekilde görülüyor.en nihayetinde kendisi de internet kullanıcısı doğal olarak bizim tarafımızda.yalnız ben geçen hafta program yapılmaması konusunda sizi haksız buluyorum.bildiğim kadarıyla gerekli çalışan sayısına ve haber editörlerine sahipsiniz.elbette her hafta sizi görmek isteriz,ama siz olmadığınız zamanlar da programı hazırlayıp sunacak başka arkadaşlar olmalı diye düşünüyorum.
kolay kolay yorum yapmıyorum ama bu sefer yapma ihtiyacı hissettim.kota konusu ortaya çıktığından beri bence donanımhaber üstüne düşeni yaptı.erdi beye gereksiz...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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FOX-BytkN 2 yıl
Erdinç abi dönemlerinden beri, severek her hafta takip ettiğim bir haftalık program siz hakaretlere kulak asmayın gayet güzel bir şekilde gidiyor program.
Ama çekemediğiniz haftalarda surdaydık çekemedik diyinde o cuma günü fellik fellik aramıyalım programı O.o
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|Eren| 2 yıl
Dediğiniz gibi , üzülmeyin desekte sinir bozucu bir durum
Ama şöyle bir olay var , orda size söven tayfa ; emek nedir emekçi nedir bilmeyen iyi bir eğitimden sonsuz derecede uzak , her işini bedavaya getirmeye çalışan garip bir tayfa. İnternet ne yazık ki böyle şimdilik
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tobepeople 2 yıl
Youtuber olayının maksadı ,vergiye çevirerek almak youtuberları da vergiye bağlamak amaçlı yapılmış bir sistem bence :D
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BiilimAdamı 2 yıl
erdi gibi adamı bulmuşlar birde laf mı yapıyorlar ayıp valla. o lafı yapanlar eminim daha neyin ne olduğunu bilmeyen ergenler dir. erdi kardeş birtanesin 3
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DH Misafiri 2 yıl
Oyle klavye basinda sunu sorsaydin, bunu soramadin demek kolay tabi, servis saglayicilarini koseye sıkıstirmak cevaplayamayacaklari sorulari sormak yada hatalarini yuzlerine vurmak Erdiye de donanim habere de bizede somut bisey kazandirmaz, cozum hizmeti alanlarin tepki gostermesi, Erdi teknoloji editoru olarak isini profesyonel yapan saygi duyulmasi gereken nadir insanlardan..
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V2 2 yıl
Forumlarda bazı insanlar var. Dünyadaki herkes kötü niyetli bunlar uyanık çözmüş olayları ve yegane amaçlarıda laf geçirmeye çalışmak. Forum kullanıcısı olarak biz bile bunların saldırılarına mağruz kalıyorız. Onlara diyeceğim nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Erdi'nin nasıl bir editör olduğunu bilen biliyor.
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FreeMaNMeliH 2 yıl
Erdi gibi editörü üzmeyin adamın zorunluluğu yok ki sizi için uğraşıyor net akn çok batıyor ise sana, git fiberin olduğu yere taşın al superonline dan akk siz paket kullan satılmışsın diyerek saçma salak konuşmayın burada...
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WarSaw 2 yıl
Programı başından sonuna kadar sıkılmadan izledim. Erdiye hakaret düzeyinde yazan insanlarada bence fazla müsamaha göstermeyin ifade özgürlüğü bir yere kadar çünkü. Atın banı gitsinler.
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KaleyDeskop 2 yıl
o tunahan hep arkada çalışıyor helal valla, siz oturun sohbet edin tunahan çalışsın :D
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derepaca 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
o tunahan hep arkada çalışıyor helal valla, siz oturun sohbet edin tunahan çalışsın :D

Tunahan kim?
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Eeltorm 2 yıl
Erdi abiye "satılmışsın, yalakasın" bilmem ne yazanları BANLAYIN zaten böyle diyen ne videoyu anlamıştır ne de Erdi'yi tanımıştır banlayın gitsinler her yere böyle yorum yapar bunlar.
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