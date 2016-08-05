2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Nasıl yayınlanmaz youtube üstünden yayınlanma filan saçmalığı olmaz. Saran grupta kullanım hakkı var ve fazla para var ise devlet saran gruba alı koysun yayınlasın. Her gün yaptığı şey bunları'da bitiriversinler.
|Olimpiyatlar ile olan kısmı çok üzülerek izledim.
Olimpiyatlar spor kavramının gelmiş geçmiş en köklü organizasyonudur. 100lerce yıldır farklı milletlerin birbirleri ile buluşma noktasıdır, barışı ama barış içerisinde de korakor mücadeleyi simgeler. bir çok farklı anlam daha yüklenebilir ki bunun dışında başlı başına yüzlerce spor dalını bir araya getiren bir görsel şölendir. bunu kim izler ki yada zaten gündüz işte olucan haberlerde görsen yeter demek çok üzücü.
|Cepten girip donmadan takılmadan izleyebilen var mı?
|Cevik bu programda uyuz olup yolluyormu demek istiyorsunuz ?
|Gökhan kardeşim.Dikkatli ol.Bir gün kendini Mesut tarafından yutulmuş bulabilirsin anakonda gibi.Bak bu konuda teoriler var.Nemi onlar.Başta Talha olmak üzere diğer yardımcı elemanlardan bir çoğu şu an ortalarda görünmüyor.Başlarına ne geldiği hala büyük donanımhaber sırlarından biri.Sen sen ol mesafeyi koru.Yanındayız.
|gokhan sag olsun hic keyif almadim. negatif teknoloji ve oyun programi :(
|Yuh ya yuh. Bari Mesut Çevik sen, bilinçli bildiğimiz kişi, biraz araştırsaydın. Karşı taraf ne diyor bi baksaydın. Meydan boş ne de olsa dimi. Ne varsa at babam at. Çamur at izi kalsın diyordun dimi bi de.
Mihrali Bey
ne diyon sen kardeş?
|Videonun ortasında 2 defa üst üste reklam girdi.
|şu programın süresini 30 dk ile sınırlasanız çok iyi olacak..
erhanacars
Niye?
|Olimpiyat oyunlarını açılış seramonisini de dahil youtube kanalından takip ediyorum. Valla Trt'den çok daha iyi yayın yapıyorlar diyebilirim. Yorumcuları da oldukça iyi. Ha trt'nin ve spikerlerinin de nostaljik bir değeri var onu da yabana atmamak lazım ama youtube yayınları oldukça iyi bir göz atın derim.
Gökhan: Şu an sporcularımız var orada izleyemiyoruz mesela
Mesut:Sen zaten işte olacaksın o sırada
Mesut beyin artık şunu anlaması lazım. Senin zevklerin senindir herkes senin gibi düşünmek zorunda değildir, düşüncelerini söylerken hem yanındaki arkadaşını hemde seni izleyenleri baskılamaktan vazgeçmelisin.Sen burada haber sunuyorsun unutma.
Ay'a gitme konusunda ise,ülkenin durumu belli kamunun ne hale geldiğini gördük,özel sektör zaten köle pazarı gibi işsizlikten izinsiz,sigortasız,zorunlu mesaili vs şartlarda çalışmak zorundasınız,önce insanların yaşam koşulları iyileştirilmeli,güvenlikleri,adalet-hukuk vs sağlanmalı,insan gibi yaşayabilecek hale getirilmeli ondan sonra Ay'a da gidilir,başka galaksilerede.