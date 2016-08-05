Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 "Karpuz tadında" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni vergiler, Tübitak'taki büyük soygun, Türk Savunma Sanayi atılımları , PREY, PES 2017, Aydaki madenler ve fazlası bu haftaki 2si1'de sizleri bekliyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
djvietnam 3 yıl en beğenilen
2/1 gökhanla olmuyor çok soğuk ve çok itici duruyor samimi değil ne yazıkki
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
refsak 3 yıl
Olimpiyat yayını hakkında ; dakka 30'
Gökhan: Şu an sporcularımız var orada izleyemiyoruz mesela
Mesut:Sen zaten işte olacaksın o sırada
Mesut beyin artık şunu anlaması lazım. Senin zevklerin senindir herkes senin gibi düşünmek zorunda değildir, düşüncelerini söylerken hem yanındaki arkadaşını hemde seni izleyenleri baskılamaktan vazgeçmelisin.Sen burada haber sunuyorsun unutma.
Olimpiyat yayını hakkında ; dakka 30'Gökhan: Şu an sporcularımız var orada izleyemiyoruz meselaMesut:Sen zaten işte olacaksın o sıradaMesut beyin ...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Eğrelti (bir ot cinsi) durmadı,eğreti durdu oda olumlu


Ay'a gitme konusunda ise,ülkenin durumu belli kamunun ne hale geldiğini gördük,özel sektör zaten köle pazarı gibi işsizlikten izinsiz,sigortasız,zorunlu mesaili vs şartlarda çalışmak zorundasınız,önce insanların yaşam koşulları iyileştirilmeli,güvenlikleri,adalet-hukuk vs sağlanmalı,insan gibi yaşayabilecek hale getirilmeli ondan sonra Ay'a da gidilir,başka galaksilerede.
Eğrelti (bir ot cinsi) durmadı,eğreti durdu oda olumluAy'a gitme konusunda ise,ülkenin durumu belli kamunun ne hale geldiğini gördük,öze...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Nasıl yayınlanmaz youtube üstünden yayınlanma filan saçmalığı olmaz. Saran grupta kullanım hakkı var ve fazla para var ise devlet saran gruba alı koysun yayınlasın. Her gün yaptığı şey bunları'da bitiriversinler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
root- 3 yıl
Olimpiyatlar ile olan kısmı çok üzülerek izledim.
Olimpiyatlar spor kavramının gelmiş geçmiş en köklü organizasyonudur. 100lerce yıldır farklı milletlerin birbirleri ile buluşma noktasıdır, barışı ama barış içerisinde de korakor mücadeleyi simgeler. bir çok farklı anlam daha yüklenebilir ki bunun dışında başlı başına yüzlerce spor dalını bir araya getiren bir görsel şölendir. bunu kim izler ki yada zaten gündüz işte olucan haberlerde görsen yeter demek çok üzücü.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncay altuntoprak 3 yıl
Cepten girip donmadan takılmadan izleyebilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 3 yıl
Cevik bu programda uyuz olup yolluyormu demek istiyorsunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ensar1367 3 yıl
Gökhan kardeşim.Dikkatli ol.Bir gün kendini Mesut tarafından yutulmuş bulabilirsin anakonda gibi.Bak bu konuda teoriler var.Nemi onlar.Başta Talha olmak üzere diğer yardımcı elemanlardan bir çoğu şu an ortalarda görünmüyor.Başlarına ne geldiği hala büyük donanımhaber sırlarından biri.Sen sen ol mesafeyi koru.Yanındayız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34sem 3 yıl
gokhan sag olsun hic keyif almadim. negatif teknoloji ve oyun programi :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 3 yıl
Yuh ya yuh. Bari Mesut Çevik sen, bilinçli bildiğimiz kişi, biraz araştırsaydın. Karşı taraf ne diyor bi baksaydın. Meydan boş ne de olsa dimi. Ne varsa at babam at. Çamur at izi kalsın diyordun dimi bi de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 3 yıl Mihrali Bey
Mihrali Bey

Yuh ya yuh. Bari Mesut Çevik sen, bilinçli bildiğimiz kişi, biraz araştırsaydın. Karşı taraf ne diyor bi baksaydın. Meydan boş ne de olsa dimi. Ne varsa at babam at. Çamur at izi kalsın diyordun dimi bi de.


ne diyon sen kardeş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furcin 3 yıl
Videonun ortasında 2 defa üst üste reklam girdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanacars 3 yıl
şu programın süresini 30 dk ile sınırlasanız çok iyi olacak..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 3 yıl erhanacars
erhanacars

şu programın süresini 30 dk ile sınırlasanız çok iyi olacak..

Niye?
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnakeBrada 3 yıl
Olimpiyat oyunlarını açılış seramonisini de dahil youtube kanalından takip ediyorum. Valla Trt'den çok daha iyi yayın yapıyorlar diyebilirim. Yorumcuları da oldukça iyi. Ha trt'nin ve spikerlerinin de nostaljik bir değeri var onu da yabana atmamak lazım ama youtube yayınları oldukça iyi bir göz atın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
58:06
En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,1b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
55:32
2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 2 yıl
57:20
2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı
16b izlenme · 2 yıl
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
99 izlenme · 34 dk. yeni video
37:19
2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı
14,2b izlenme · 2 yıl
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,2b izlenme · 2 yıl
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2b izlenme · 8 sa. yeni video
01:03:39
Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,2b izlenme · 2 yıl
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
244 izlenme · 41 dk. yeni video
36:38
2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı
16,1b izlenme · 2 yıl
34:04
2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı
16,9b izlenme · 2 yıl
46:28
Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,2b izlenme · 2 yıl
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,3b izlenme · 2 yıl
00:00
Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,1b izlenme · 2 yıl
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,3b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim