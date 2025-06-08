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    Samsung e-kağıt ekranını tanıttı: Tek şarjla 500 gün dayanan renkli ekran

    Samsung, dijital tabela pazarına sessiz sedasız ama iddialı bir giriş yaptı. Yeni 32 inçlik renkli E-Kâğıt ekranı EM32DX, yüksek çözünürlüklü görüntüler sunarken neredeyse hiç enerji tüketmiyor.

    Samsung e-kağıt ekranı tanıtıldı: Tek şarjla 500 gün dayanıyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, geleneksel dijital tabelalara çevreci bir alternatif sunan yeni 32 inçlik E-Kâğıt ekranı EM32DX modelini satışa çıkardı. Renkli E Ink panelle donatılan bu ekran, basılı afiş hissi veren görüntüler sunarken enerji tüketimini neredeyse sıfıra indiriyor. Cihazın fiyatı 1.200 dolar olarak belirlenmiş durumda.

    2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip ekran, Samsung’un geliştirdiği görüntü işleme teknolojisi sayesinde yumuşak geçişler ve canlı renkler sunuyor. En dikkat çekici yanlarından biri ise, elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmesi. 4.600 mAh kapasiteli bataryasıyla 200 güne kadar kullanım vadediyor; içerik daha az güncellenirse bu süre 500 güne kadar çıkabiliyor.

    Yalnızca 2.5 kilogram ağırlığında olan panel, 17.9 mm kalınlığıyla oldukça ince ve hem yatay hem dikey kullanım için uygun. Wi-Fi, Bluetooth ve iki USB-C bağlantı noktasıyla donatılan cihazda, içerik yönetimi için mobil uygulama desteği ve Samsung’un bulut tabanlı VXT platformu yer alıyor. Bu sayede çoklu ekran yönetimi ve anlık içerik güncellemeleri uzaktan yapılabiliyor.

    Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen EM32DX, işletmelere hem estetik hem de enerji açısından sürdürülebilir bir dijital vitrin çözümü sunuyor. Ürün, Samsung’un resmi kanallarında ve bazı perakende sitelerinde 1.166 dolara varan indirimlerle bulunabiliyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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