2si1 "Kayıp kaçak bedeli fazla" Teknoloji ve Oyun Programı

Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı!

Kısa süre önce Türk Telekom’un sabit genişbant internet ve TİVİBU hizmetlerini içeren tarifeler (paketler) üzerinden piyasadaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu, gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

4054 sayılı Kanun’un "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal ettiği iddia edilen TTNET’in rakiplerinin piyasadaki faaliyetlerini zorlaştırdığı düşünülüyor. Diğer taraftan eşit durumdaki müşterilere aynı haklar ve yükümlülükler için farklı şartlar öne sürerek ayrımcılık yaptığı, tüketicinin zararına olacak şekilde üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlandığı belirtiliyor.



Kaçak elektrik kullanımını azaltacak yeni sistem uygulanmaya konuluyor

Dicle Eletkrik Dağıtım A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre 2015 senesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki 21.5 milyar kWh elektrik kullanıldı.



Kullanılan elektriğin yalnızca yüzde 22’sinin faturalandırılabildiği,

geriye kalan 16 milyar kWh elektriğin ise kaçak olarak kullanıldığı bildirildi.

Atatürk Barajı’nın 2015 senesinde 4.6 kWh elektrik üretebildiği göz önünde bulundurulursa,

6 ilde kullanılan kaçak elektrik miktarı neredeyse 4 Atatürk Barajı’na denk geliyor.



CD Projekt, Polonya'daki En Büyük Şirketlerden Biri Haline Geldi



The Witcher yayıncısı CD Projekt'in piyasaya değeri GOG.com noel satışları ve iyi bir performans veren Gwent betası ile birlikte büyümeye devam ediyor. 2016 mali yılı sonuçları öncesinde,



CD Projekt'in piyasaya değeri 1.6 milyar doları geçti ve

Japon merkezli Capcom'dan daha değerli bir hale geldi. Capcom'un şu andaki piyasa değeri 1.38 milyar dolar.



CD Projekt, 5 yılda %1200, son 3 ayda ise %56 büyüme kaydetti. Ayrıca CD Projekt, 25,000 çalışana sahip Polonya'nın enerji devi Tauron Polska Energia'dan daha büyük bir piyasa değerine sahip oldu. Bilişim sektöründeki en büyük Polonya ihracatçısı olan CD Projekt Polonya borsasında da en değerli 15. şirket haline g eldi.



Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI

Gelen bilgilere göre Asus, 1.2 milyon oyun dizüstü bilgisayarı satarak pazarı lider kapattı. MSI ise yaklaşık 850 bin adet ile ikinci sırada geldi. 2017 için de %15'e varan bir artış öngörülüyor.



PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti

Felix Kjellberg’in -namıdiğer PewDiePie- başı yayınladığı videolar yüzünden ağrımaya devam ediyor. Daha önce anti-semitik mizahın dozunu kaçıran ve Nazi göndermelerinde bulunan YouTuber, kısa süre önce paylaştığı son video ile oldukça fazla tepki çekti.



"Death to All Jews" (Tüm Yahudilere Ölüm) yazılı bir kartonu tutan insanların videosuna yer veren PewDiePie yoğun eleştiri yağmuruna tutuldu. Kısa süre içerisinde bir açıklama yayınlayan Disney, -sahibi olduğu Maker Studios çatısı altında hizmet veren- "Revelmode" video ağından Felix Kjellberg’in çıkarıldığını, sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.



AMD Ryzen işlemci modelleri, hızları ve fiyatları

AMD Zen mimarisinin temel yeniliklerinden biri olan XFR yani Extended Frequency Range özelliğine destek vermesi. Daha önce çok defa anlatmıştım ama bilmeyen ve merak edenler için bu özelliğin, saat hızı arttırımını farklı bir düzeye taşıyor. İşlemci sensörleri, gelişmiş bir soğutma algıladığında XFR devreye giriyor ve otomatik olarak standart Turbo frekansını daha da ileri noktaya taşıyarak kullanıcısı suya sabuna dokunmadan hız artışı yaşıyor.



Nintendo Switch Kutu Açılışı

Nintendo Switch henüz resmi çıkışını yapmadı ancak NeoGAF kullanıcısıhiphoptherobot epey bir şanslı olacak ki Nintendo Switch'i ön sipariş verdiği bir firma yanlışlıkla konsolu erkenden kargoladı. Bununla birlikte cihazın kutu açma videosu da yayınlandı.



Kutu açmanın yanı sıra Nintendo Switch arayüzüne ait görüntüler de bulunmakta.



Nintendo Japonya, Switch için yeni bir reklam videosu paylaştı. Paylaşılan bu video ile de FIFA'nın Switch sürümünü az da olsa görme fırsatı yakalamış olduk.

Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar

Geçtiğimiz aralık ayında Toshiba, zararın miktarının 4.4 milyar dolar olacağını öngörürken bu zararı kapatmak için şirketin yonga bölümünün %20’sini satışa çıkaracağını duyurmuştu ancak bugün Shigenori Shiga’dan gelen açıklamayla net zararın 6.3 milyar dolar olduğu ve mart ayı sonuna kadar şirketin mali olarak tehkikede olduğunu belirtti.



Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak

Dubai’nin Yollar ve Taşımacılık Otoritesi(RTA)’nin dün yaptığı açıklamaya göre temmuz ayından itibaren Dubai manzarasını gökyüzünden seyretmek isteyenler için yolcu taşıyan dronelar kullanıma sunulacak. Dün gerçekleşen Dünya Yönetim Zirvesinde konuşan RTA Başkanı Mattar El Tayer yolcu taşıyan droneların faliyete geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve 2030 yılına kadar Dubai’deki bireysel gezilerin %25’inin sürücüsüz araçlarla yapılacağını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız"

Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı ve devlet başkanı yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum, 2117 yılı itibariyle Mars'ta bir şehir kurmayı planladıklarını açıkladı. Ülkesinin "Mars'a insan indirme" hayaline öncülük edeceğini söyleyen Şeyh Muhammed, önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde de Kızıl Gezegen'e ilk insanları göndermeye başlayacaklarını ifade etti.



Opera, “Reborn” ile yeni tasarıma geçiş yapıyor

Tasarımla birlikte yenilenen özelliklerden birisi de kenar çubuğu. Speed Dial gibi hızlı bir şekilde internette dolaşmanızı sağlayan kenar çubuğu, aktifleştirildiği takdirde ekranın sol kenarında yer alıyor ve Speed Dial’a, favorilerinize eklediğiniz adreslere, eklentilerinize, geçmişinize ve indirdiğiniz uygulamalara erişimizi kolaylaştırıyor.



Reborn ile yenilenen Opera’nın kenar çubuğunu ayrı kılan bir diğer özellik de, artık kenar çubuğunda Facebook Messenger’ın da bulunabilmesi. Bir tıklamayla Messenger üzerinden mesajlarınızı kontrol edebilmenize ve mesaj gönderebilmenize olanak sunan bu özellik, sıklıkla Facebook’ta zaman geçiren kişilerin işini bir hayli kolaylaştıracaktır.



General Motors’tan etkileyici otonom sürüş videosu

Hali hazırda şirketin 40’tan fazla otonom özelliklere sahip Bolt EV aracı bulunuyor. Bu araçlardan birkaçının test amacıyla aralık ayından bu yana sokaklarda dolaştığı iddia ediliyor.



Tesla’nın yayınladığı videolardan sonra General Motors cephesinden gelen bu video Tesla’ya bir yanıt niteliğinde olmuş. İlerleyen günlerde Tesla cephesinden de etkileyici bir video görmemiz şaşırtıcı olmaz. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım sizleri o video ile baş başa bırakalım:



Forza Horizon 3 Satış Miktarı Açıklandı

Microsoft ile geliştirici stüdyo Playground Games, Xbox Wire üzerinden Forza Horizon 3'ün satış miktarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre de Forza Horizon serisinin en son çıkan açık dünya yarış oyunu 2.5 milyon adet satış yaptı.



"Aralık ayı itibarıyla, Xbox One ve Windows 10'da 14 milyondan fazla eşsiz oyuncu Forza topluluğuna dahil oldu. Ödüllü Forza Horizon 3 2.5 milyon adet sattı."



Microsoft, otonom araçları sanal ortamda test etme imkanı sunuyor

AirSim’i yapay zeka araştırma platformu olarak geliştirmek ve böylece bütün otonom araçlar için derin öğrenme, bilgisayarla görme, güçlendirilmiş öğrenme algoritmalarıyla testler yapabilir hale getirmek olduğunu dile getirdi.



Suyun üzerindeki yansımalar, gölgeler, puslu hava ve yol yüzeyindeki birikintiler gibi sanal ortamda oluşturulması oldukça zor olan detayları da barındıran AirSim, geliştiricilerin kullanabilmesi için GitHub platformuna eklenmiş durumda.



AirSim'in test görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=-WfTr1-OBGQ



Cities: Skylines İlkbaharda Xbox One ve Windows 10'a Geliyor

Paradox Interactive, şehir yönetimi oyunu Cities: Skylines'ın 2017 ilkbahardaXbox One ve Windows 10'a geleceğini duyurdu. ana oyun Cities: Skylines'ın yanı sıra özellik listesine turizm ve gece hayatı seçeneklerini ekleyen "After Dark" genişlemesi de yer alacak.



NASA’da çalışan bilim insanı, Trump’ın seyahat yasağından etkilendiğini açıkladı

NASA’da görevli olan Sidd Bikkannavar isimli bilim insanı, Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağı nedeniyle 30 Ocak tarihinde Houston Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Amerika’da doğmuş ve büyümüş olan Bikkannavar, ebeveynlerinin İran asıllı olması nedeniyle ülkeye girişi yasak olan kişiler arasında bulunuyordu. Seyahat yasağı Yemen, Sudan, Libya, İran, Irak ve Suriye asıllı olan kişilerin Amerika’ya girişini kısıtlıyordu.



Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili The Verge ile bir röportaj yapan bilim insanı, NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’nda görevli olduğunu ve Şili seyahatinden evine geri döndüğü sırada gözaltına alındığını dile getirdi.



SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı

Oakland Havalimanı'nda yolculara yeme-içme önerilerinde bulunacak, yol tarifi yapacak ve her türlü sorularını yanıtlamaya çalışacak.



Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu

Guardians of the Galaxy Vol. 2 adını taşıyan devam filmi için meraklı bekleyiş sürerken, film hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk test gösterimi yapılan Guardians of the Galaxy Vol. 2, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Hollywood Reporter'ın haberine göre film, bugüne kadar çekilen Marvel filmleri arasında test gösteriminden 100 tam puan alan ilk film oldu.



Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı

Masamune Shirow'ün ünlü manga serisi daha önce çeşitli animasyon filmlere kaynaklık etse de, ilk kez canlı aksiyon (live action) film olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Snow White and the Huntsman ile adını duyuran Rupert Sanders'ın yönettiği filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt ve Michael Wincott yer alıyor. Ghost in the Shell, 31 Mart'ta vizyona girecek.





Sony: Horizon: Zero Dawn'ın Seri Olma Potansiyeli Var

"Oyunun arkasında harika bir stüdyo var ve şimdiye kadar ortaya çıkardığımız şeyler oldukça iyi karşılandı. Ayrıca birçok "2017'nin En Çok Beklenen Oyunları" listesinde yer almamız da güvenimizi arttırdı. Bence Horizon: Zero Dawn'ın heyecan verici yeni bir seri olması için çok fazla potansiyeli var - sadece beklemek ve görmek zorundayız."



Jon Edwards ayrıca ön siparişlerin de beklentilerine uygun olduğunu belirtti.



"Oyuncuların şimdiye kadar gösterdiği tepkilerden dolayı heyecanlıyız. Ön siparişler beklentilerimiz doğrultusunda. Oyuncular bu yeni deneyim için heyecanlı ve bu da ön siparişlere yansıyor."



Daha önce Killzone oyunları ile tanıdığımız Guerrilla Games'in açık dünya aksiyon rol yapma oyunu türündeki Horizon: Zero Dawn 1 Mart 2017 tarihinde çıkış yapacak.









