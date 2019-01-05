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2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018

4 ay
9,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in özel bölümünde 2018'i değerlendiriyoruz ama kendi açımızdan. Nasıl geçti, ne yaptık, memnun muyuz, daha iyisi olabilir miydi? Ya sizin için nasıl geçti?
2si1, 2019 ilk bölümüyle karşınızda. Hepinize gönlünüzce geçecek iyi bir yıl diliyoruz. 

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Persona_Non_Grata 4 ay en beğenilen
Muhabbet 10 numara. Pandanın deyimiyle Enis Kirazson müthis izletiyor kendini, en sevdiğim oyun editörüdür kendisi.
Mesut Çevik icinse karışık duygularım var, bazen çok sempatikken bazı açıklamalarına acayip kıl oluyorum, bir de twitter da beni engellemeyeydi iyiydi
yine de seviyorum kendisini.
Muhabbet 10 numara. Pandanın deyimiyle Enis Kirazson müthis izletiyor kendini, en sevdiğim oyun editörüdür kendisi.Mesut Çevik icinse karışık duygu...
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necromyhTh 4 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kimse bana böyle bakmadı...
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DH Misafiri 4 ay
10 numara olmuş yine program ama içerikten çok sohbet olmuş şimdi yorum yazarken farkına vardım :D :D :D
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DH Misafiri 4 ay
abilerim firmalardan destek alsnız dogudakı batıdakı ıhtıyacı olan okullara pc tablet vs bişiler saglayabilirmisiniz bazen instgramdan vs den görüyoruz oralardaki hocalar ellerinden geleni yapıyorlar
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ONIONBUD 4 ay
Mesut beyciğim, 500 çok geldi diyorsun.Özel mesajla önerdiğim disintegrasyon nickli arkadaşı doğal gaz , kombi üzerine konuk olarak canlı yayına al da sorular soralım .Millete faydan olsun fikrimi uygulamıyorsun.
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Mesutzgvn 4 ay
Arkanda değiliz abi. Adam dava açsa tanımadım görmedim bilmiyorum ha. :)
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burgfb 4 ay
Emeğinize sağlık beyler.
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zuhanda 4 ay
xbox ones 1999 mu ? nerde?
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Xrollann 4 ay
Neredeyse 15 yıldır bu portalı takip ediyorum (yeni üye oldum),
Çizginizi arada sırada bozsanız bile elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorum.
Başarılarınızın devamını dilerim donanımhaber ailesi. ^^
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al-ozaria 4 ay
Bence bu sene bitecek 2'si1 en azından Enis ile olan konsempti.
(6 Ocak 2019 15:22 )
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joven 4 ay
Hoş sohbet bir video olmuş Teşekkür ederim.
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AMC 4 ay
Sıkılmadan izlediğim tek program başarılarınızın devamını dilerim.
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