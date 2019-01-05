2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018

2si1'in özel bölümünde 2018'i değerlendiriyoruz ama kendi açımızdan. Nasıl geçti, ne yaptık, memnun muyuz, daha iyisi olabilir miydi? Ya sizin için nasıl geçti?

2si1, 2019 ilk bölümüyle karşınızda. Hepinize gönlünüzce geçecek iyi bir yıl diliyoruz.