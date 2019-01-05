2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018

Genel Yayın Yönetmeni
|10 numara olmuş yine program ama içerikten çok sohbet olmuş şimdi yorum yazarken farkına vardım :D :D :D
|abilerim firmalardan destek alsnız dogudakı batıdakı ıhtıyacı olan okullara pc tablet vs bişiler saglayabilirmisiniz bazen instgramdan vs den görüyoruz oralardaki hocalar ellerinden geleni yapıyorlar
|Mesut beyciğim, 500 çok geldi diyorsun.Özel mesajla önerdiğim disintegrasyon nickli arkadaşı doğal gaz , kombi üzerine konuk olarak canlı yayına al da sorular soralım .Millete faydan olsun fikrimi uygulamıyorsun.
|Arkanda değiliz abi. Adam dava açsa tanımadım görmedim bilmiyorum ha. :)
|Emeğinize sağlık beyler.
|xbox ones 1999 mu ? nerde?
|Neredeyse 15 yıldır bu portalı takip ediyorum (yeni üye oldum),
Çizginizi arada sırada bozsanız bile elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorum.
Başarılarınızın devamını dilerim donanımhaber ailesi. ^^
|Bence bu sene bitecek 2'si1 en azından Enis ile olan konsempti.
(6 Ocak 2019 15:22 )
|Hoş sohbet bir video olmuş Teşekkür ederim.
|Sıkılmadan izlediğim tek program başarılarınızın devamını dilerim.
Kimse bana böyle bakmadı...