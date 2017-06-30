2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı

Sanal para madenciliğine soyunduk, 1 gecede 4000TL kazandık. Yemek nasip olmadı henüz ama detaylar bu 2si1'de sizleri bekliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftası bu programda :)

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