2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Sanal para madenciliğine soyunduk, 1 gecede 4000TL kazandık. Yemek nasip olmadı henüz ama detaylar bu 2si1'de sizleri bekliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftası bu programda :)
AMD Ryzen işlemciler hız kazanmaya devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-islemciler-hiz-kazanmaya-devam-ediyor.htm
AMD Radeon Vega Frontier Edition satışta!
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-Vega-Frontier-Edition-satista.htm
League of Legends Sunucusunu Türkiye’ye Getiren Riot Games 10 Milyon TL Yatırım Yaptı
PlayerUnknown’s Battlegrounds 4 Milyon Kopya Sattı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayerUnknowns_Battlegrounds_4_Milyon_Kopya_Satti-87246.htm
Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor"
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-Uzay-Ajansindan-5G-atagi-Uzaydan-yuksek-hizli-internet-geliyor.htm
Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-Birliginden-Googlea-242-milyar-euro-ceza-Guncellendi.htm
Ekran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Ekran-karti-piyasasinda-dengeler-alt-ust-oldu-GTX-1070-1080-Ti-fiyatina-ulasti.htm
AMD Ryzen 3 işlemcilerin özelliklerini açıkladı
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-3-islemcilerin-ozelliklerini-acikladi.htm
Söylenti: L.A. Noire Remaster Geliştiriliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_LA_Noire_Remaster_Gelistiriliyor-87235.htm
Uncharted Serisi Devam Edecek Gibi Görünüyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Uncharted_The_Lost_Legacy_icin_9_Dakikalik_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87221.htm
Avatar 2, izlemek için gözlük gerektirmeyen ilk 3D film olacak
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Avatar-2-izlemek-icin-gozluk-gerektirmeyen-ilk-3D-film-olacak.htm
Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ransomware-gorunumlu-virus-Petya-Avrupada-hizla-yayiliyor.htm
Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-komur-sirketi-madenlerini-kapatiyor.htm
StarCraft: Remastered 14 Ağustos'ta Çıkacak
StarCraft'tan Sonra Diablo 2 ve Warcraft III de mi Yenileniyor?
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_Remastered_14_Agustosta_Cikacak-87292.htm
Death Note Netflix Filmi için Fragman Yayınlandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Death_Note_Netflix_Filmi_icin_Fragman_Yayinlandi-87289.htm
Call of Duty: Modern Warfare Remastered PS4 için Çıktı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Modern_Warfare_Remastered_Bagimsiz_Surumu_Duyuruldu-87251.htm
Kingdom Come: Deliverance için Oynanış Videosu Yayınlandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kingdom_Come_Deliverance_icin_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87259.htm
--- Kısa Kısa
Steam Yaz İndirimleri Başladı
Steam yaz indirimleri 5 Temmuz saat 20:00'da sona erecek.
Temmuz 2017 PlayStation Plus Oyunları Açıklandı
Don’t Die, Mr. Robot (Infinite State Games)
Game of Thrones: A Telltale Games Series (Telltale Games)
That’s You (SIE)
Until Dawn (SIE)
PlayStation 3
Darkstalkers Resurrection (Capcom)
Tokyo Jungle (SIE)
Xbox Oyun İndirimleri Bu Hafta Başlıyor
Büyük Xbox oyun indirimleri 30 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Yaz_indirimleri_Basladi-87242.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Temmuz_2017_PlayStation_Plus_Oyunlari_Aciklandi-87282.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Oyun_indirimleri_Bu_Hafta_Basliyor-87286.htm
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sahneleri sisten görünmüyordu demişssiniz - dönüşümlerin yarısının olmadıgını söylemişsiniz acaba seriyi hangi gözle izlediniz bazı şeyleri haber yaparken biraz tarafsız yapın lütfen olurmu begenmediniz diye atıp tutmayın bu oyun kısmındada geçerli biz burda tarafsız bir anlatım istiyoruz siz hep bir taraf tutuyorsunuz
bir bitmediniz izlemeden yorum atmaya doyamıyorsunuz.
https://www.youtube.com/watch?v=tyhDpLP53yo
not: Sanal para olarak tanımlamışsınız ancak bitcoin ve altcoinler sanal para değildir. cryptopara adı ile geçmekte ve gerçekte bir karşılığı olan para birimleridir.