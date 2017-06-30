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2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
77,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sanal para madenciliğine soyunduk, 1 gecede 4000TL kazandık. Yemek nasip olmadı henüz ama detaylar bu 2si1'de sizleri bekliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftası bu programda :)

AMD Ryzen işlemciler hız kazanmaya devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-islemciler-hiz-kazanmaya-devam-ediyor.htm

AMD Radeon Vega Frontier Edition satışta!
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-Vega-Frontier-Edition-satista.htm

League of Legends Sunucusunu Türkiye’ye Getiren Riot Games 10 Milyon TL Yatırım Yaptı

PlayerUnknown’s Battlegrounds 4 Milyon Kopya Sattı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayerUnknowns_Battlegrounds_4_Milyon_Kopya_Satti-87246.htm

Avrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor"
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-Uzay-Ajansindan-5G-atagi-Uzaydan-yuksek-hizli-internet-geliyor.htm

Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-Birliginden-Googlea-242-milyar-euro-ceza-Guncellendi.htm

Ekran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Ekran-karti-piyasasinda-dengeler-alt-ust-oldu-GTX-1070-1080-Ti-fiyatina-ulasti.htm

AMD Ryzen 3 işlemcilerin özelliklerini açıkladı
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-3-islemcilerin-ozelliklerini-acikladi.htm

Söylenti: L.A. Noire Remaster Geliştiriliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_LA_Noire_Remaster_Gelistiriliyor-87235.htm

Uncharted Serisi Devam Edecek Gibi Görünüyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Uncharted_The_Lost_Legacy_icin_9_Dakikalik_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87221.htm


Avatar 2, izlemek için gözlük gerektirmeyen ilk 3D film olacak
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Avatar-2-izlemek-icin-gozluk-gerektirmeyen-ilk-3D-film-olacak.htm

Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ransomware-gorunumlu-virus-Petya-Avrupada-hizla-yayiliyor.htm


Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-komur-sirketi-madenlerini-kapatiyor.htm

StarCraft: Remastered 14 Ağustos'ta Çıkacak
StarCraft'tan Sonra Diablo 2 ve Warcraft III de mi Yenileniyor?
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_Remastered_14_Agustosta_Cikacak-87292.htm

Death Note Netflix Filmi için Fragman Yayınlandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Death_Note_Netflix_Filmi_icin_Fragman_Yayinlandi-87289.htm

Call of Duty: Modern Warfare Remastered PS4 için Çıktı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Modern_Warfare_Remastered_Bagimsiz_Surumu_Duyuruldu-87251.htm

Kingdom Come: Deliverance için Oynanış Videosu Yayınlandı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kingdom_Come_Deliverance_icin_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87259.htm


--- Kısa Kısa
Steam Yaz İndirimleri Başladı
Steam yaz indirimleri 5 Temmuz saat 20:00'da sona erecek.

Temmuz 2017 PlayStation Plus Oyunları Açıklandı

Don’t Die, Mr. Robot (Infinite State Games)
Game of Thrones: A Telltale Games Series (Telltale Games)
That’s You (SIE)
Until Dawn (SIE)

PlayStation 3

Darkstalkers Resurrection (Capcom)
Tokyo Jungle (SIE)

Xbox Oyun İndirimleri Bu Hafta Başlıyor
Büyük Xbox oyun indirimleri 30 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Yaz_indirimleri_Basladi-87242.htm

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Temmuz_2017_PlayStation_Plus_Oyunlari_Aciklandi-87282.htm

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Oyun_indirimleri_Bu_Hafta_Basliyor-87286.htm


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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl en beğenilen
Forum o kadar çok çöküyor ki troll yorumu bile silemiyorlar.
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emrekaradag 1 yıl
Trolleyenler iyi yapıyor. Oturdukları yerden 4000 tl kazanmakla ilgili başlık yazacak videolar çekiliyor ama ben herhangi bir konuya yorum yapabilmek için yarım saat uğraşıyorum. Yapacağım yorumu önce not defterine kaydedip ordan kopyalayıp kopyalayıp sayfanın yüklenmesi için uğraşıyorum. Çok seviyordum dh forumu ama ne yazık ki şun anki durum tam bir rezillik
Trolleyenler iyi yapıyor. Oturdukları yerden 4000 tl kazanmakla ilgili başlık yazacak videolar çekiliyor ama ben herhangi bir konuya yorum yapabilmek için yarım...
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cheelik 1 yıl
forumdaki yavaşlık neden onu da bir açıklasaydınız en azından sebebini bilirdik
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Gamer007_ 1 yıl
bir program yaparken biraz dikkatli yorumlamak gerek değil mi birşeyi begenmediğiniz mi sallaya sallaya anlatıyorsunuz örnek tranformers serisinde dönüşüm
sahneleri sisten görünmüyordu demişssiniz - dönüşümlerin yarısının olmadıgını söylemişsiniz acaba seriyi hangi gözle izlediniz bazı şeyleri haber yaparken biraz tarafsız yapın lütfen olurmu begenmediniz diye atıp tutmayın bu oyun kısmındada geçerli biz burda tarafsız bir anlatım istiyoruz siz hep bir taraf tutuyorsunuz

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capital.punishment 1 yıl
Allah kimseyi şort giyen erkek durumuna düşürmesin.
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TD-W9970_V3 1 yıl
4000(madencilik)tl sizin umurunuzda olmaz, katını reklamlardan kazanıyorsunuz, sağdan soldan bedava donanım geliyor, madencilik neymiş, insanlarla dalga geçmeyin bari, en kral bedava donanımla ben gecede 10k dolar kazanırım elektrik benden olsun yeterki donanım bedava olsun....
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repla64 1 yıl TD-W9970_V3
TD-W9970_V3

4000(madencilik)tl sizin umurunuzda olmaz, katını reklamlardan kazanıyorsunuz, sağdan soldan bedava donanım geliyor, madencilik neymiş, insanlarla dalga geçmeyin bari, en kral bedava donanımla ben gecede 10k dolar kazanırım elektrik benden olsun yeterki donanım bedava olsun....

bir bitmediniz izlemeden yorum atmaya doyamıyorsunuz.
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Blindfire 1 yıl
Mining ne zaman patlayacak merak ediyorum :)
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mirocus 1 yıl
Türkiye'den daha yeni bitmiş güneş enerjisi santrali
https://www.youtube.com/watch?v=tyhDpLP53yo
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malifural 1 yıl
olur okadar koskoca bankların bile siteleri çöküyor saatlerce ulaşılamıyor
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maximan2008 1 yıl
Merhaba mesut bey ve erdi bey, bitcoin ve altcoinler ile ilgili bir program yapılması artık şart. bu konuda facebook bitcoin türkiye grubu sahibi olan arkadaşımız Alp Işık ile yapacağınız bir programın ülkemizdeki hem cryptocurrency piyasasına ilgi duyan arkadaşları bilgilendirmek ve ekran kartlarının neden bu durumda olduğunu öğrenmek açısından bilgilendirici olacağını düşünüyorum. şu an gördüğüm kadarıyla birçok teknoloji haber sitelerinde cryptopara ile ilgili haber yapılmaya çalışılmakta ancak yeterli seviyede olmadığı ve doğru bilgiler tam veremediği görülmekte. iletişim için alp ışık alp@hotmail.com.tr veya facebook bitcoin turkiye grubu. iyi çalışmalar...
not: Sanal para olarak tanımlamışsınız ancak bitcoin ve altcoinler sanal para değildir. cryptopara adı ile geçmekte ve gerçekte bir karşılığı olan para birimleridir.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
o videonum çekildiği ortam göze hiç güzel gelmiyo teknoseyirde ki gibi bi ortam yapsanız
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likeablex 1 yıl
Yaz sezonu açılmış.
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tufanumur12 1 yıl
ağzınıza sağlık
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