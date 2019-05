2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı

Sanal para madenciliğine soyunduk, 1 gecede 4000TL kazandık. Yemek nasip olmadı henüz ama detaylar bu 2si1'de sizleri bekliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasının son 1 haftası bu programda :)

AMD Ryzen işlemciler hız kazanmaya devam ediyorhttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-islemciler-hiz-kazanmaya-devam-ediyor.htmAMD Radeon Vega Frontier Edition satışta!https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-Vega-Frontier-Edition-satista.htmLeague of Legends Sunucusunu Türkiye’ye Getiren Riot Games 10 Milyon TL Yatırım YaptıPlayerUnknown’s Battlegrounds 4 Milyon Kopya Sattıhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayerUnknowns_Battlegrounds_4_Milyon_Kopya_Satti-87246.htmAvrupa Uzay Ajansı'ndan 5G atağı "Uzaydan yüksek hızlı internet geliyor"https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-Uzay-Ajansindan-5G-atagi-Uzaydan-yuksek-hizli-internet-geliyor.htmAvrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi]https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Avrupa-Birliginden-Googlea-242-milyar-euro-ceza-Guncellendi.htmEkran kartı piyasasında dengeler alt üst oldu: GTX 1070, 1080 Ti fiyatına ulaştıhttps://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Ekran-karti-piyasasinda-dengeler-alt-ust-oldu-GTX-1070-1080-Ti-fiyatina-ulasti.htmAMD Ryzen 3 işlemcilerin özelliklerini açıkladıhttps://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/AMD-Ryzen-3-islemcilerin-ozelliklerini-acikladi.htmSöylenti: L.A. Noire Remaster Geliştiriliyorhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Soylenti_LA_Noire_Remaster_Gelistiriliyor-87235.htmUncharted Serisi Devam Edecek Gibi Görünüyorhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Uncharted_The_Lost_Legacy_icin_9_Dakikalik_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87221.htmAvatar 2, izlemek için gözlük gerektirmeyen ilk 3D film olacakhttps://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Avatar-2-izlemek-icin-gozluk-gerektirmeyen-ilk-3D-film-olacak.htmRansomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyorhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ransomware-gorunumlu-virus-Petya-Avrupada-hizla-yayiliyor.htmDünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyorhttps://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-komur-sirketi-madenlerini-kapatiyor.htmStarCraft: Remastered 14 Ağustos'ta ÇıkacakStarCraft'tan Sonra Diablo 2 ve Warcraft III de mi Yenileniyor?https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-StarCraft_Remastered_14_Agustosta_Cikacak-87292.htmDeath Note Netflix Filmi için Fragman Yayınlandıhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Death_Note_Netflix_Filmi_icin_Fragman_Yayinlandi-87289.htmCall of Duty: Modern Warfare Remastered PS4 için Çıktıhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Modern_Warfare_Remastered_Bagimsiz_Surumu_Duyuruldu-87251.htmKingdom Come: Deliverance için Oynanış Videosu Yayınlandıhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Kingdom_Come_Deliverance_icin_Oynanis_Videosu_Yayinlandi-87259.htm--- Kısa KısaSteam Yaz İndirimleri BaşladıSteam yaz indirimleri 5 Temmuz saat 20:00 'da sona erecek.Temmuz 2017 PlayStation Plus Oyunları AçıklandıDon’t Die, Mr. Robot (Infinite State Games)Game of Thrones: A Telltale Games Series (Telltale Games)That’s You (SIE)Until Dawn (SIE)PlayStation 3Darkstalkers Resurrection (Capcom)Tokyo Jungle (SIE)Xbox Oyun İndirimleri Bu Hafta BaşlıyorBüyük Xbox oyun indirimleri 30 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecekhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steam_Yaz_indirimleri_Basladi-87242.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Temmuz_2017_PlayStation_Plus_Oyunlari_Aciklandi-87282.htmhttps://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Oyun_indirimleri_Bu_Hafta_Basliyor-87286.htm