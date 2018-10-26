Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | PUBG'de kim daha iyi?

6 ay
12,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1'in özel bölümünde PUBG'ye akıyor, ortamı toz duman ediyoruz! İnanmadınız mı? İşte video kanıt burada izleyin kim daha iyi oynuyor karar verin... Ya da vermeyin :))
Dell ve Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı ile PUBG dünyasına akıyor ortamı yıkıyoruz. Öyle böyle yıkmak değil ama oyuncular kaçacak delik arıyorlar. Kanıt mı gerekti? Buyrun video burada kararı siz verin. 
Katkılarından dolayı Dell'e teşekkür ederiz. Dell ve Alienware oyuncu bilgisayarlarını daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz

https://www.hepsiburada.com/dell/laptop-notebook-dizustu-bilgisayarlar-c-98  
Alienware 15 R3
15.6 inç FHD (1920x1080) Ekran
Intel Core i7-7700 HQ (Quad Core, 6MB Cache up to 3.8GHz Turbo Boost) İşlemci
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 ekran kartı
Windows 10 Home 64bit
256GB SSD (Boot) + 1 TB 7200RPM SATA (Storage)
2400MHz 16 GB DDR4
Arka aydınlatmalı klavye
180W AC adaptör
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Patren 6 ay en beğenilen
SELL OUT
En gereksiz 2si1
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orh01 6 ay
Güzel reklam millet fiyatlardan dolayı yanına yaklasamıyor zaten iyi işkence videosu olmuş
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiqBrav3 6 ay
Bu ne bolluk biz böyle habire çıkan 2si1 lere alışık değiliz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Y-ZiyA 6 ay
Niye laptop...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-CF3D9488C 6 ay
Türk bi pubg mobile oyuncusu var yutubda kanalı var ismi neydi 30 yaşlarında gibi, ismini hatırlayamadım, bilen varsa yeşillendirsin lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 6 ay
Yatarak kill alma örneği

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrT4ngo 6 ay
Vay be mesut abi. Senin ilk videonu izleyip foruma kaydolali 11 yil olmuş. zaman ne çabukta akıp geçiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 6 ay
Alienware maşallah kütük gibiymiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 6 ay
Hoca hocaaaaa pubg'yi bırak da haftada 2 tane fifa videosu at nolursun. Bak 32 saat geçti elim ayağım titremeye başladı şimdiden :(
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 6 ay a_y_k_u_t
elin ayağın niye titriyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SATANIST 6 ay
Dell ve Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı ile PUBG dünyasına akıyor ortamı yıkıyoruz. Öyle böyle yıkmak değil ama oyuncular kaçacak delik arıyorlar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 6 ay en beğenilen
SELL OUT
En gereksiz 2si1
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 6 ay
Can sungurun üstüne tanımam yatarak 1.liği alıyor adam
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 6 ay snakefatih
Yok yatarak 1.olmak ,oyun almak konusun da ,(özellikle katıldığı turnuvalar da) ,Twitch yayıncısı @Mithrain nin eline kimse su dökemez.
Kazandığı zaman kendi oyunculuğu,kaybettiği zaman da,nenenim sakalları olsaydı, backstep olmasaydı,yok bullet drop,yok mouse,şu bu anlatırda anlatır.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 6 ay
mesut ta eskiden casper vardı. öve öve bitiremezdi reklam anlaşması doldu herhalde dell e geçmiş. sırf o yüzden casper alan varsa vay haline ellerinde patlamıştır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
13,9b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,7b izlenme · 5 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,8b izlenme · 5 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12b izlenme · 5 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
10,8b izlenme · 4 ay
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,1b izlenme · 4 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,6b izlenme · 7 ay
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,1b izlenme · 5 ay
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
14,9b izlenme · 7 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim