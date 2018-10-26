2si1 | PUBG'de kim daha iyi?

2si1'in özel bölümünde PUBG'ye akıyor, ortamı toz duman ediyoruz! İnanmadınız mı? İşte video kanıt burada izleyin kim daha iyi oynuyor karar verin... Ya da vermeyin :))

Dell ve Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı ile PUBG dünyasına akıyor ortamı yıkıyoruz. Öyle böyle yıkmak değil ama oyuncular kaçacak delik arıyorlar. Kanıt mı gerekti? Buyrun video burada kararı siz verin.

Katkılarından dolayı Dell'e teşekkür ederiz. Dell ve Alienware oyuncu bilgisayarlarını daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz



https://www.hepsiburada.com/dell/laptop-notebook-dizustu-bilgisayarlar-c-98

Alienware 15 R3

15.6 inç FHD (1920x1080) Ekran

Intel Core i7-7700 HQ (Quad Core, 6MB Cache up to 3.8GHz Turbo Boost) İşlemci

Nvidia GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 ekran kartı

Windows 10 Home 64bit

256GB SSD (Boot) + 1 TB 7200RPM SATA (Storage)

2400MHz 16 GB DDR4

Arka aydınlatmalı klavye

180W AC adaptör

