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    2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu

    3 hf.
    5,4b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar.
    Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar. 


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    Eeltorm 3 hf. en beğenilen
    lootbox kumardır.
    Yanıtla +6
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    drejtc 3 hf.
    Daha adam gibi 1080p 60 fps veremiyor bir çok oyun konsolda
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 6 gün
    bu ne la şortla video çekmiş adamlar asdafsf
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    Doanc4n 3 hf.
    videonun 3te2si boş. her videoda erdiyi görme şansımız yok değil mi?
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    redoano 3 hf.
    aga 200 mbps ile izleme sorunu çekiyorum ne ayak?
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    ramis78 3 hf.
    100hz tv miz var tadını çıkartamıyoruz
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    BlackTower_35 3 hf.
    Şuan Xbox One X bile bazı oyunlarda 4K 60 fps verebiliyor. Yeni nesilde bu oran daha üst seviyelere çıkması lazım. 4K 60 fps standart 2K ve 1080p de 60 üzeri fps sunabilecek konsollara gelecek diye düşünüyorum.
    30 fps denen şeyin yeni nesilde tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    jac0B0 3 hf. BlackTower_35
    Ps4pro da bazı oyunlar 4k 30hz bazı oyunlar 1080p 60hz olarak geliyordu.
    Ps5 te tahminim 4k 60hz ve 1080p 120hz olarak geleceği.
    Tabi bunun için isteyecekleri ücret bir hayli yüksek olur heralde. 4k 60hz sistem toplamaya kalksanız 8 bin tl tutar çünkü.
    2 Yanıt Yanıtla
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    1ses1 3 hf.
    4k 60 fps çalışıyoruz demek donanım olarak değil oyunun detay eviyelerini ayarlamak demek. 4k 60 fps ultra ayarlarda pc de stabil oyun oynanmıyor 2080ti. iki kartlada oynanıyor bu sefer donmalar uyumsuzluklar meydana geliyor.
    Yani 4k 60 fps low yada midium ayarlarda yapıcaklar. Pc deki ultra yada bir düşüğü olmuyacak gözüküyor.
    Birde yeni konsollarda oyunlarda secenek sunacaklar mı acaba bu oyunu full hd ultra ayarlardamı yoksa 4k low ayarlarda 60 karemi oynama gibi seçenekler mi sunacaklar.
    Benim beklentim 4k low ayarlarda bilemedim midium ayarlarda 60fps. RTX de olsun deseniz 4k 60 fps hayal gibi geliyor pcdonanımını baz alınca.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    The Balance 3 hf. 1ses1
    Olursa sadece PS4 PRO'daki gibi olur ama çoğu kişinin umrunda olacağını zannetmiyorum konsolu oynayan insanlar X'e baş çalıştır oynayalım oyunu derdinde şu ayarla 30 şu ayarla 60 FPS olacak diye çok düşük bir kitle düşünür diye tahmin ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    İstan34bul 3 hf.
    Ps4 den, 4K zevki için xbox X e geçtim. Gayet zevkli oyunlar oynuyorum.
    2021 yılına kdr ea acces ve gamepass im var
    Ultimate özelliğiyle yükseltme yaptım.
    2 yıl oyuna para vermeyeceğim için şimdilik xbox tayım.
    Ama Ps5 çıkınca xbox da durmak için bir sebep göremiyorum
    Bizleri elinde tutması için üyelikleri yada konsol fiyatlarını düşürmesi gerek
    Artık gamepass de playstationa gelecekse biz neden xbox ta duralım ki.
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    Nınja 3 hf.

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    Eeltorm 3 hf. en beğenilen
    lootbox kumardır.
    Yanıtla +6
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    drejtc 3 hf.
    Daha adam gibi 1080p 60 fps veremiyor bir çok oyun konsolda
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