2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu

Genel Yayın Yönetmeni
Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar.
Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar.
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30 fps denen şeyin yeni nesilde tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum.
Ps5 te tahminim 4k 60hz ve 1080p 120hz olarak geleceği.
Tabi bunun için isteyecekleri ücret bir hayli yüksek olur heralde. 4k 60hz sistem toplamaya kalksanız 8 bin tl tutar çünkü.
Yani 4k 60 fps low yada midium ayarlarda yapıcaklar. Pc deki ultra yada bir düşüğü olmuyacak gözüküyor.
Birde yeni konsollarda oyunlarda secenek sunacaklar mı acaba bu oyunu full hd ultra ayarlardamı yoksa 4k low ayarlarda 60 karemi oynama gibi seçenekler mi sunacaklar.
Benim beklentim 4k low ayarlarda bilemedim midium ayarlarda 60fps. RTX de olsun deseniz 4k 60 fps hayal gibi geliyor pcdonanımını baz alınca.
2021 yılına kdr ea acces ve gamepass im var
Ultimate özelliğiyle yükseltme yaptım.
2 yıl oyuna para vermeyeceğim için şimdilik xbox tayım.
Ama Ps5 çıkınca xbox da durmak için bir sebep göremiyorum
Bizleri elinde tutması için üyelikleri yada konsol fiyatlarını düşürmesi gerek
Artık gamepass de playstationa gelecekse biz neden xbox ta duralım ki.