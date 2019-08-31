2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu

Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar.

Son satış rakamları göz önüne alındığında PlayStation 4, oyun tarihinde 100 milyon satışa en hızlı ulaşan konsol oldu. Xbox cephesindeyse yeni nesilden beklenti 4K ve 60FPS oyunlar.