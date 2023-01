Bilgisayar ve mobilde oynayabileceğiniz en iyi FPS oyunları

Her şeyden önce kısaca FPS oyun nedir? sorusuna cevap verelim. FPS oyun, karakterin kendi gözünden oynandığı oyunları ifade eder. Bu birinci şahıs nişancı (FPS) türü, diğer nişancı oyunlarıyla ortak özellikleri paylaşır ve dolayısıyla aksiyon oyunu türüne girer

FPS oyunları oyun dünyasının en popüler türleri arasında bulunuyor ve milyonlarca oyuncunun ilgisini çekiyor. Oyun severler hem bilgisayar hem de mobil platformlar aracılığıyla yüzlerce FPS oyunu arasından doğru seçimi yapmak ve aksiyona dalmak istiyor. En iyi FPS oyunları hakkında hazırladığımız listemizde birbirinden güzel FPS oyunları ile karşılaşacak ve türün sunduklarını iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

En iyi FPS oyunları önerisi 📜

Eğer “En iyi FPS oyunu hangisi” diye arıyorsanız duymak istediğiniz cevaplar hemen aşağıda. Eski FPS oyunları, kendi zamanlarında tek düze bir ilerleyiş sunuyordu. Ancak günümüzde artık online FPS oyunları revaçta diyebiliriz. Bununla birlikte MMOFPS türü de yine çok popüler. MMOFPS oyunları arasında Warface, Call of Duty: Warzone, Apex Lagends ve Valorant gibi oyunları sayabiliriz. Öte yandan tarayıcı fps oyunları arıyorsanız War Brokers’da öne çıkan yapımlardan. Oluşturduğumuz FPS oyun önerisi size ilaç gibi gelecek, ücretsiz fps oyunları ile güzel vakit geçireceksiniz. İşte mobil ve PC için en iyi FPS oyunları listesi 🔽

Call of Juarez: Gunslinger (PC)

Counter-Strike: Global Offensive (PC)

DOOM Eternal (PC)

Wolfenstein: The New Order (PC)

Deathloop (PC)

Call of Duty Modern Warfare 2 (PC)

Destiny 2 (PC)

DOOM (Mobil)

PUBG Mobile (Mobil)

Apex Legends Mobile (Mobil)

Call of Duty Mobile (Mobil)

Standoff 2(Mobil)

Modern Combat 5: mobile FPS (Mobil)

Shadowgun Legends (Mobil)

Call of Juarez: Gunslinger 🤠 Techland'ın vahşi batı temalı Call of Juarez serisindeki ilk iki oyun genel olarak beklentileri aşan ve oldukça güzel FPS oyunu konumundaydı. Ancak seriye gelen ikinci ve üçüncü oyundan sonra beklentiler düşmüştü. Bu düşük beklentilerle piyasaya giren Call of Juarez: Gunslinger adeta özüne dönmüş ve oldukça sevilmişti. Çizgisel birinci şahıs nişancı oyunu olan Gunslinger’da Silas Greaves adlı bir ödül avcısının hayat hikâyesinin oynandığı üç oynanış biçimi (hikâye, arcade ve düello) mevcut. Oyun içinde gizlenmiş "Nuggets of Truth"lar Silas'ın hikâyesindeki olaylar veya kişiler hakkında gerçek bilgiler verir ve bunlar önemlidir. Zira bazı bölümlerde Silas'ın anılarını dinlerken kendinizi yanlış bir durumda bulabilirsiniz. FPS oyunlarını seviyorsanız Call of Juarez: Gunslinger gibi parlak fikirli ve sağlam bir anlatıya sahip yapımı bulmanın zor olduğunu belirtelim. Dolayısıyla PC FPS oyunları arıyorsanız Call of Juarez: Gunslinger mutlaka bir göz atın.

Counter-Strike: Global Offensive 🧠 Bugünlerde pek çok rekabetçi online FPS oyunu bulunuyor. Ancak çok azı Valve'ın taktiksel nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive kadar sıkı ve mükemmel oluyor. Valve son on yılı oyunu güncelleyerek, neredeyse her yönünü ve popüler haritalarını iyileştirerek geçirdikten sonra CSGO'nun bu kadar iyi olması şaşırtıcı olmamalı. 2023'te oyuna giriş yaptığınızda, cilalanan on yılı hissedebilirsiniz. Ve bunların hepsi temel konseptin üzerine inşa edilmiştir: Teröristlere karşı anti-teröristler. Bir takım ortalığı havaya uçurmaya çalışırken, diğeri kurulan bombayı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. CSGO ayrıca düşük sistemli FPS oyunları arayanlar için de güzel bir tercih olacaktır.

CS:GO sistem gereksinimleri 2 gün önce eklendi

DOOM Eternal 🧟 DOOM 2016, iblis öldürme serisine kanlı ve parlak bir yeniden girişti ama DOOM Eternal onu yeni zirvelere taşıyor diyebiliriz. Oyun sizi bekletmekle zaman kaybetmez, bunun yerine size bir av tüfeği vermeyi ve sizi iblis kalabalığının içine atmayı seçer. Eski FPS oyunları deyince akla ilk gelen DOOM’un bu yeniden yapımları bize saf FPS ve aksiyon deneyimini yaşattırıyor diyebiliriz. Doom Eternal, bir önceki oyuna benzese de ondan aldıklarını yeni ufak dokunuşlarla mükemmelleştiriyor. Vuruş hissi, dev iblisler ve farklı öldürme sekansları yaşamak istiyorsanız Doom Etenal aradığınız şey.

Wolfenstein: The New Order 🏳️ MachineGames'in Wolfenstein: The New Order oyununda Nazi ve SS subayları ile mücadeleye giriyoruz ancak oyunu değerli kılan şey, anlattığı hikaye ve yoğun silahlı çatışmalarıdır. Wolfenstein: The New Order, Nazilerin II. Dünya Savaşı'nı kazandığı 1960'ların Avrupa'sındaki bir alternatif tarihte geçiyor. Wolfenstein aslında kökleri eskiye dayan bir oyun konumunda ancak yeniden uyarlamaları markayı eski başarısının üstüne taşımayı başardı diyebiliriz. Oyunda bazı seçimler hikayenin ilerleyişine etki etse de Wolfenstein: The New Order’ın amacı size yoğun bir FPS deneyimi yaşatmak diyebiliriz. Bu arada The New Order’dan sonra The Old Blood genişlemesi de bulunuyor. 2017 yılında Wolfenstein II: The New Colossus ardından da Wolfenstein: Youngblood’da seriye eklendi.

Deathloop ⏳ Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan Deathloop'ta, sekiz vizyoneri nasıl öldüreceğinizi çözerken, şaşırtıcı bir olay örgüsü sizi tekrar eden bir zaman döngüsüne geri gönderiyor ve türe farklı tatlar katıyor. Klasik FPS oyunlarında ölünce sadece ölürsünüz ve ilgili bölüme tekrar başlarsınız. Ancak Deathloop’ta ölümünüz hikayeye ve ilerleyişe eşlik ediyor. Zamanın bir döngüye saplandığı dünyada karakterimizle birlikte ne olup bittiğini anlamaya ve loop’tan kurtulmaya çalışıyoruz. Yeni FPS oyunları arayanlar ve türe farklı bir bakış isteyenler için Deathloop’u önerebiliriz.

Call of Duty Modern Warfare 2 💣 Negative, sir... Popüler köklü FPS oyun serisi Call of Duty ve Activision’ın son oyunu Call of Duty: Modern Warfare II, 2019’daki yapımın devamı niteliğinde ve serinin ise on dokuzuncu oyunu konumunda. Modern ve gerçekçi bir ortamda geçen CoD: MW 2’de bir teröristi bulmak için diğer ülkelerin askeri üyeleriyle bir araya gelen İngiliz SAS güçlerine tanıklık ediyoruz. Ancak Call of Duty Modern Warfare 2 farkını hikayesiyle değil online yapısıyla koyuyor. En iyi online FPS oyunları arasında gösterilen Call of Duty Modern Warfare 2, farklı haritalarıyla eşsiz bir aksiyon sunuyor diyebiliriz. Tüm bunlarında yanında hem seriyi hem de Call of Duty Modern Warfare 2’yi en iyi PC FPS oyunları olarak örnek gösterebiliriz.

En iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar 1 ay önce eklendi

Destiny 2 🎮 Destiny 2, etraftaki en iyi silahlı oyundan birisi ve inanılmaz derece akıcı bir MMOFPS PC oyunu konumunda. Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Destiny 2’de ister büyük “patronları” devirmek için başkalarıyla ortak olun isterseniz Crucible'ın PvP modlarında diğerlerine karşı ve güneş sistemini kapsayan destansı hikayeler odaklanın. İşin sonunda ücretsiz fps oyunları arasında olan Destiny 2’de herkese göre bir şeyler var aslında. Destiny 2'nin sevecek çok şeyi var ama bu hatasız olduğu anlamına gelmiyor. Orijinal Red War kampanyasının kaldırılması ve ardından gelen Forsaken genişlemesi, hikayeyi öğrenmek isteyenlerden, özellikle oyuna yeni başlayanlardan biraz zaman talep ediyor. Ancak bu da işin tuzu biberi, öyle değil mi?

DOOM 🕹️ Klasikleşmiş serinin 1993’teki ilk FPS oyunu Doom’un mobil versiyonunu buraya eklemesek olmazdı. Dolayısıyla, retro oyunları seviyorsanız ve Android cihazınızda ünlü bir klasiği deneyimlemek istiyorsanız, ilk Doom oyunu açık ara platformdaki en iyi seçeneklerden biri. 25. yıl şerefine Thles Flesh Consumed genişletilmesi de oyunda bulunuyor. Ve elbette 1993’teki kontroller ve mekanikler günümüz yeni fps oyunları ile oldukça farklı ama nostalji için bile Doom’a bakılır. Android sürümü || iOS sürümü

PUBG Mobile 🎯 Aralık 2022’de toplamda 1.3 milyar indirmeye ve 9 milyar dolarlık gelire ulaşan PUBG Mobile, mobil fps oyunları arasındaki en büyük dev konumunda. PUBG Mobile, orijinal PlayerUnknown's Battlegrounds ile benzer bir oynanışa sahip ve klasik bir battle royale deneyimi vadediyor. Oyuncular uzaktaki bir adaya paraşütle atlar ve maçtan önce seçilen oyun moduna bağlı olarak tek başlarına veya iki veya dört kişilik takımlar halinde yarışarak ayakta kalan son oyuncu savaşırlar. PUBG Mobile hakkında konuşup kardeş oyun PUBG: New State'ten bahsetmeden geçemeyiz. Nispeten, PUBG: New State de aynı derecede iyi ve bazı açılardan mobil cihazlar için daha optimize edilmiş durumda. Ancak yaş ve içerik, PUBG Mobile'ı New State'ten ayırıyor. Kendinizi en iyi mobil fps oyunları arayışı içerisinde bulmuşsanız her iki mobil battle royale tarzı oyuna bakmanızı önerebilirim. Android sürümü || iOS sürümü

Apex Legends Mobile 🏹 Apex Legends'ın mobil versiyonu orijinal oyun ile benzer bir oynanış sunuyor. Genel olarak bir battle royale deneyimi sunsa da diğer rakiplerinden bazı özelliklerle ayrılıyor oyun. Apex Legends Mobile farklı özel yetenekler ile maçta dengeyi bozacak elementler sunuyor. Dolayısıyla bu sayede oyunda hem derinlik hem de geniş bir stratejiyi getiriyor. Bu arada oyunun konsol veya PC sürümü ile benzer derecede akıcı deneyim sunduğunu da belirtelim, zira bu önemli bir detay. Ek olarak Apex Legends Mobile, mobilde en iyi ücretsiz fps oyunları arsında gösteriliyor. Android sürümü || iOS sürümü

Call of Duty Mobile ⚔️ Call of Duty Mobile, telefonlar için en iyi FPS oyunlarından birisi konumunda. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun 500 milyondan fazla indirmeye ulaşmış durumda ve birkaç yıl yaşında olmasına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiş durumda. Call of Duty Mobile, hem bildiğimiz online CoD deneyimi hem de mobilde popüler olan zombi ve battle royale modlarını sunuyor. Tüm bunlar ise hızlı bir oynanış ile birleştiriliyor. Android sürümü || iOS sürümü

Standoff 2 🎯 Standoff 2, CS: GO tarzı mobil FPS oyun deneyimi sunuyor. Oyun CS:GO’nun mobil versiyonu nasıl olurdu sorusunun vücut bulmuş hali diyebiliriz. Oyunda, silah görünümleri toplayabilir, tek oyunculu ve çok oyunculu (sıralamalı dahil) oynayabilir, klanlara katılabilir ve görünümlerinizi pazarda satabilirsiniz. Tıpkı CSGO’da da olduğu gibi Standoff 2’de galibiyetin anahtarı sabırlı ve taktiksel bir plan uygulamak. Android sürümü || iOS sürümü

Modern Combat 5: mobile FPS 🔫 Mükemmel oynanış, pürüzsüz hareket ve tatmin edici silah sesleri, yüksek kaliteli bir FPS oyununu oluşturan bileşenlerdir. Modern Combat serisi belki de bu bileşenleri mobil platformlarda sunan ilk oyun olabilir. Artık eskisi kadar popüler olmasa da halen daha güçlü bir oynanış sunuyor diyebiliriz. Modern Combat 5’te keskin nişancı, saldırı ve yağmacı gibi stiller dahil olmak üzere 10 sınıf arasından seçim yapmanız mümkün. Bu da zengin bir oynanış sunuyor. Klasik battle royale modunun yanında team deathmatch ve capture flag gibi modlar ile yoğun bir eğlence sunan Modern Combat 5, en güzel mobil FPS oyunlarından birisi. Android sürümü || iOS sürümü