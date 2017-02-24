2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 bugün çok farklı. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen testli ile uğraşırken Gökhan ve Tunahan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi. Gelecek hafta 2si1 tekrar standart kadrosuyla sizlerle olacak.
AMD Ryzen geldi ekip değişti. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen sistemi test ederken Tunahan ve Gökhan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi.
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"Çok işimiz var işlemci test ediyoruz" bahanesiyle, tabirimi bağışlayın ama programdan kaytarmanız hiç hoş olmadı. 2 saat eksik test etseniz ne olacaktı yani? Ben bir takipçiniz olarak her hafta izlediğim bu programı yeni çıkan bir işlemciden daha çok önemsiyorum, o yüzden sizin de "devamsızlık" yapmamaya özen göstermenizi önemle rica ederim.
Hit sayıları mı tatmin etmiyor bilmiyorum ama bazen 2si1'i gereğinden daha az önemsediğinizi düşünüyorum. "Benim düşünceme göre" bu program yaptığınız en önemli ve en takip edilesi iş...
Bu arada Tunahan ve Gökhan'a program için teşekkürler, neyse ki onların çok önemli ve hayati test çalışmaları yokmuş da programı yapabilmişler. Eksik olmasınlar.
Sevgiler & selamlar.