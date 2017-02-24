2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 bugün çok farklı. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen testli ile uğraşırken Gökhan ve Tunahan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi. Gelecek hafta 2si1 tekrar standart kadrosuyla sizlerle olacak.

AMD Ryzen geldi ekip değişti. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen sistemi test ederken Tunahan ve Gökhan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi.