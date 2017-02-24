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2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
29,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 bugün çok farklı. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen testli ile uğraşırken Gökhan ve Tunahan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi. Gelecek hafta 2si1 tekrar standart kadrosuyla sizlerle olacak.
AMD Ryzen geldi ekip değişti. Erdi ve Mesut, AMD Ryzen sistemi test ederken Tunahan ve Gökhan son 1 haftayı sizler için değerlendirdi. 

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MacGyver. 2 yıl en beğenilen
Erdi ve Mesut beyler;
"Çok işimiz var işlemci test ediyoruz" bahanesiyle, tabirimi bağışlayın ama programdan kaytarmanız hiç hoş olmadı. 2 saat eksik test etseniz ne olacaktı yani? Ben bir takipçiniz olarak her hafta izlediğim bu programı yeni çıkan bir işlemciden daha çok önemsiyorum, o yüzden sizin de "devamsızlık" yapmamaya özen göstermenizi önemle rica ederim.
Hit sayıları mı tatmin etmiyor bilmiyorum ama bazen 2si1'i gereğinden daha az önemsediğinizi düşünüyorum. "Benim düşünceme göre" bu program yaptığınız en önemli ve en takip edilesi iş...
Bu arada Tunahan ve Gökhan'a program için teşekkürler, neyse ki onların çok önemli ve hayati test çalışmaları yokmuş da programı yapabilmişler. Eksik olmasınlar.
Sevgiler & selamlar.
Erdi ve Mesut beyler;"Çok işimiz var işlemci test ediyoruz" bahanesiyle, tabirimi bağışlayın ama programdan kaytarmanız hiç hoş olmadı. 2 saat eksik test et...
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redoracle 2 yıl
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zenhex 2 yıl
Talha gitti gideli bir duzen tutturamadiniz gitti.
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DH Misafiri 2 yıl
Horizonun başarılı olması ile oyundan anlamadığınız gerçeği yine yine yeniden ortaya çıktı. Bu kaçıncı fail oldu cidden sayamıyorum artık. En iyi yeni IP, en iyi grafik, en güncel motor hepsini yaptılar. Esas bethesda gibi yerinde sayan firmalar hype olmuştu devrildiler.
Editörler, Bioware, Kojima, xbox patronu hepsi tebrik etmiş. Azıcık tarafsız olun esas pcde oyun yok.
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DH Misafiri 2 yıl
Ersin, Erdinç, Talha gidince bir düzen tuttaramadınız gitti. Oyun yok diyorsunuz hit oyun gelince yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz, oyun incelemesi yapılmıyor, mesaj atsak yayınlanmıyor. Acayip ruhsuzluk var
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Katlanır masa 2 yıl
Uzun yolculuklarda switch oynarken power bank iş görür heralde
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rambocuk 2 yıl
Horizon zero dawn hakkında basında büyük bir ayrışma oldu kimi 95 kimi 80 size göre ise 70 gibi bişey , ve benim içinde kimlere güvenebiliceğim hakkında çok güzel bir oyun olacaktı , şimdi 4 saattir oynuyorum ve gerçekten şunu söyliyebilirimki bu oyuna 90 dan aşşağı puan verenlere artık güvenmeyin , oynarken sürekli söylediğim şey hangi vijdanla bu oyunu eleştirebilirler ya ??
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cancan_burak 2 yıl
Tüm ikisi birlerde tunahan var zaten.Camın arkasında görüyoruz :)
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bycnn 2 yıl
yanlış anlamazsanız benim bir eleştirim olucak pek fazla bilgim yok ama yaka mikrofonu yerine masa mikrofonu kullanılsa şu şapırtatma su içme aralarda yutkunma seslerinden kurtulmanın bir yolu bulunması lazım ben fazla takıntılıyım sanırm bu konuda konulara odaklanamıyorum videoyuda izleyemiyorum umarım dikkate alınır.
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djvietnam 2 yıl
testi labaratuar ortamında yapıyolar heralde mesut çevik ile erdi özüağ :)
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bayraak 2 yıl
Trilyonlarca yıl mı :D Kardeşim siz gidin de bellek kapasitesi saat hızı falan tartışın bilim neyinize sizin allasen
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razzraziel 2 yıl bayraak
bayraak
Trilyonlarca yıl mı :D Kardeşim siz gidin de bellek kapasitesi saat hızı falan tartışın bilim neyinize sizin allasen

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Evet trilyonlarca yıl, neye dayanarak sacma buldugunu merak ediyorum ama eger bilgilenmek istersen wiki saydasindan ve oradaki referans makalelerden arastirmani oneririm.
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C.H.N 2 yıl
Dayı ilk 10 dakika nasa'nın olayını konuştunuz! Erdi ile Mesut beyin şurada 1 saat oturmak için bile zaman ayırmadıklarına teşekkür ediyorum.
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