Apple riski gördü: Perplexity AI satın alımı gündemde

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası tüm dünyayı kasıp kavururken Apple halen kullanıcılarına tatmin edici bir çözüm sunabilmiş değil. Siri asistanının geciken özellikleri, Apple Intelligence paketinin beklenen ilgiyi yakalayamaması yatırımcılar arasında homurdanmalara neden oluyor. Hatta soluğu mahkemede alanlar bile var.

Apple tehlikeyi sezdi

Samsung gibi rakiplere karşı önemli bir farkla geride kalması, Apple için artık harici seçenekleri değerlendirme zamanının gelmiş olduğunu gösteriyor. Kendi çözümlerini geliştirmek yerine işi hızlandıracak bir satın alım seçeneği masaya gelmiş durumda.

ChatGPT sanıldığı kadar faydalı değil 1 gün önce eklendi

Yakın kaynakların haberine göre Apple yöneticileri, yapay zekâ çalışmalarını hızlandırmak adına Perplexity AI platformunu satın alması değerlendiriyor. Perplexity, yaklaşık 14 milyar dolarlık değeriyle Apple’ın şimdiye kadarki en büyük satın alması olma potansiyelini taşıyor. Apple’ın bu hamlesinin ardında, Siri gibi yapay zeka odaklı servislerini güçlendirme ve Safari tarayıcısına entegre edilebilecek AI destekli arama özellikleri oluşturma stratejisi yatıyor.

Diğer taraftan bu denli büyük değere sahip bir şirketin satın alınmasındaki zorluklar ve Samsung gibi bu firmadan hizmet alımı yapan rakipler, Apple’ın satın alım değil de ortaklık tarzında bir seçeneğe yönelmesine neden olabilir. Henüz Perplexity AI firmasına resmi bir teklif yapılmış değil.

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Apple yapay zekâda dev bir hamle yapıyor

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