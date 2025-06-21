Marvel'da beklenen buluşma gerçekleşiyor: Spider-Man 4'e sürpriz bir isim katıldı

Spider-Man 4'te Punisher da Yer Alacak
The Hollywood Reporter ve Variety gibi güvenilir kaynakların aktardığı bilgilere göre, Spider-Man 4'te Punisher da yer alacak. Karaktere dizilerde olduğu gibi filmde de Jon Bernthal hayat verecek.
Örümcek-Adam gibi Daredevil ve Punisher da New Yorklu süper kahramanlar oldukları için bu karakterler çizgi romanlarda sık sık bir araya geliyor. Bu yüzden Marvel hayranları filmlerde de bu buluşmayı görmeyi uzunca bir süredir istiyordu. Şimdilik Daredevil'a yönelik bir haber olmasa da gelen bu son haber Örümcek-Adam ve Punisher'ı nihayet birlikte göreceğimizi gösteriyor.
İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek ama ikisinin de rolü bu kez daha ufak olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.
Spider-Man: Brand New Days, 31 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: