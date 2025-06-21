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    Marvel'da beklenen buluşma gerçekleşiyor: Spider-Man 4'e sürpriz bir isim katıldı

    Spider-Man 4 için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte filme dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni Örümcek-Adam filminde sevilen bir Marvel kahramanı daha yer alacak.

    Spider-Man 4'te Punisher da yer alacak Tam Boyutta Gör
    Tom Holland'ı bir kez daha Peter Parker rolünde izleyeceğimiz Spider-Man 4, ya da tam adıyla Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk karakterinin bu filmde önemli bir role sahip olacağı ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki Brand New Day'de Spider-Man'e eşlik edecek tek Marvel kahramanı Hulk olmayacak.

    Spider-Man 4'te Punisher da Yer Alacak

    The Hollywood Reporter ve Variety gibi güvenilir kaynakların aktardığı bilgilere göre, Spider-Man 4'te Punisher da yer alacak. Karaktere dizilerde olduğu gibi filmde de Jon Bernthal hayat verecek.

    Örümcek-Adam gibi Daredevil ve Punisher da New Yorklu süper kahramanlar oldukları için bu karakterler çizgi romanlarda sık sık bir araya geliyor. Bu yüzden Marvel hayranları filmlerde de bu buluşmayı görmeyi uzunca bir süredir istiyordu. Şimdilik Daredevil'a yönelik bir haber olmasa da gelen bu son haber Örümcek-Adam ve Punisher'ı nihayet birlikte göreceğimizi gösteriyor.

    İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi)'ın yöneteceği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek ama ikisinin de rolü bu kez daha ufak olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

    Spider-Man: Brand New Days, 31 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

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