Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?

5 ay
21,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza kesildi peki neden? Gerçekleri açıklamayı huy edinmiş Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 yeni bölümüyle son 1 haftanın öne çıkan konularını ekranlara taşıyor
Yayın akışı:

02:30 Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza!
08:25 Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor
12:24 Bethesda, Fallout 76: Power Armor Edition konusundaki eleştirilere cevap verdi
19:27 NASA, InSight aracını Mars yüzeyine indirdi
24:58 Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş
26:05 Game Awards oyun ödül töreninde en az 10 adet yeni oyunun duyurusu yapılacak
26:52 Rocksteady, herhangi bir Superman oyunu üzerinde çalışmadığını açıkladı
29:11 Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor
31:05 Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası
34:44 Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı
36:29 Death Stranding, Walmart Canada'nın listelemesine göre Haziran'da çıkış yapacak
38:33 BioWare, yeni Dragon Age oyununu duyurabilir
36:29 The Elder Scrolls: Blades ertelendi
41:29 Blizzard, neden mobil Diablo oyunu yaptığını açıkladı
42:34 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak
47:37 Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor
49:17 Red Dead Online betası başladı
57:40 Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi
59:32 Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nedensiz07 5 ay en beğenilen
ARAL Allah senin belanı versin.. Başka birşey demiyorum..
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FasTBoY 5 ay
Kapak resmini kim hazırladı itiraf etsin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joof 5 ay Persona_Non_Grata
plastik bir kutu içine psx emulatoru kurup ps one classic diye 100 dolar/euroya satmak kan emicilik değil mi ?
maliyeti 15-20 dolar etmeyecek bir kutu
plastik bir kutu içine psx emulatoru kurup ps one classic diye 100 dolar/euroya satmak kan emicilik değil mi ?maliyeti 15-20 dolar etmeyecek bir kutu
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
terminator3 5 ay
Anlamıyorum arkadaş bir insan niye milyar dolarlık bir firmayı canhıraş savunur ki? Adamların ürünlerini kullanıyor olabilirsin, sevebilirsin de niye firmanın avukatı gibi savunuyorsun? Bu savunan arkadaş ya Ps Türkiye elemanı ya da troll.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 5 ay
Siz elektrik faturasından dert yanıyorsunuz, KKTC’de yaz kış dolar krizinden önce 500-600 TL’lerde dolaşıyordu.



Evde hiçbir cihazı kullanmazsam, sadece buzdolabı, modem ve mobil cihazların şarjı için 180 TL ödedim.



Evde hiç bulunmadığım zaman bina girişinden şalteri kapattım, sokak aydınlatması adı altında 36 TL fatura ödedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockype 5 ay
Selamlar. hangisini onerirsiniz huawei p20 pro yada oppo r17 pro? Cumartesine kadar almam lazim. Aralarinda sadece $100 var.
tessekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warmkitty 5 ay
Enis konuşmanın bir yerinde forza horizon 7 dedi. Ayrıca xboxda da sanırım 1-2 yıldır aldığın oyunu game play time olarak 2 saate kadar oynamadıysan 15 gün içinde para iadesi yapılabiliyor sadece tek o dediğiniz sisteme hasmış gibi dillendirmek haksızlık olur taraflı bir yorumcu izlenimi vermiş oluyorsunuz belkide bilmeden ki normaldir bilmeye bilirsiniz araştırın dediğim doğrudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 5 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan0101 5 ay
sony çakal bir firmadır son kullanıcıyı asla düşünmez tek düşündükleri para , ticari olarakta haklılar , bunu 30 senedir sony ile çalışan birisi olarak söylüyorum
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joof 5 ay kaan0101
aynen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Dark Poison- 5 ay
Saçın Mesut Çeviği çıkmış.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serkan_Yılmaz 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

videoyu böyle izledim Allah affetsin :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Persona_Non_Grata 5 ay
Sony e laf edenler utanmış mıdır? Tabi ki hayır! Bir ölücü için utanma yoktur.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joof 5 ay Persona_Non_Grata
bu konudan bağımsızım öncelikle onu belirteyim.
sony kadar açgözlü paragöz bir firma var mı sence bir nintendo iki sony
applee bile bunların yanında masum kalır
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
22:45
2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?
7,9b izlenme · 4 ay
56:11
2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı
9,5b izlenme · 3 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,6b izlenme · 4 sa. yeni video
41:36
2si1 | Kültür Sanat özel bölüm
7,4b izlenme · 3 ay
47:39
2si1 | Turkcell'e dev ceza
24,7b izlenme · 4 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,6b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
13,9b izlenme · 4 ay
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
10,7b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,8b izlenme · 1 gün
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,5b izlenme · 5 ay
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17b izlenme · 5 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
31:09
2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası
11,6b izlenme · 5 ay
01:09:20
2si1 | PlayStation Türkiye'ye soruşturma
14,8b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim