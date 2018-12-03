2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?

Genel Yayın Yönetmeni
Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza kesildi peki neden? Gerçekleri açıklamayı huy edinmiş Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 yeni bölümüyle son 1 haftanın öne çıkan konularını ekranlara taşıyor
Yayın akışı:
02:30 Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza!
08:25 Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor
12:24 Bethesda, Fallout 76: Power Armor Edition konusundaki eleştirilere cevap verdi
19:27 NASA, InSight aracını Mars yüzeyine indirdi
24:58 Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş
26:05 Game Awards oyun ödül töreninde en az 10 adet yeni oyunun duyurusu yapılacak
26:52 Rocksteady, herhangi bir Superman oyunu üzerinde çalışmadığını açıkladı
29:11 Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor
31:05 Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası
34:44 Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı
36:29 Death Stranding, Walmart Canada'nın listelemesine göre Haziran'da çıkış yapacak
38:33 BioWare, yeni Dragon Age oyununu duyurabilir
36:29 The Elder Scrolls: Blades ertelendi
41:29 Blizzard, neden mobil Diablo oyunu yaptığını açıkladı
42:34 3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak
47:37 Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor
49:17 Red Dead Online betası başladı
57:40 Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi
59:32 Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor
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maliyeti 15-20 dolar etmeyecek bir kutu