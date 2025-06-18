Vodafone’dan herkese 25 GB mobil internet hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 2025 Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabı başladı. Uzun yıllardır kadın voleybolunun ana destekçilerinden Vodafone Türkiye, Voleybol Milletler Ligi’ne özel çeşitli hediyeler dağıtıyor.

18-22 Haziran'da günlük 5 GB toplam 25 GB internet hediye

Vodafone, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabının heyecanını birlikte yaşamak için tüm müşterilerine 25 GB mobil internet hediye ediyor. Tüm Vodafone müşterileri, 18-22 Haziran tarihleri arasında Vodafone Yanımda üzerinden her gün günlük 5 GB hediye internet kodlarını alabilecek. 22 Haziran’a kadar her gün günlük hediyesini alarak toplamda 25 GB’lık mobil internet hediyesi elde edecek.

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Biletlerde yüzde 10 iade fırsatı

A Milli Kadın Voleybol Takımının maçlarına bilet satın alırken Vodafone Pay Kart ile yapılan işlemlerde %10 nakit iade yapılacak. Ayrıca Vodafone müşterilerine İstanbul’da oynanacak 21 Haziran’daki Güney Kore – Türkiye maçı için 25 maç bileti hediye ediyor. Vodafone Yanımda uygulamasından çekilişe katılabilirsiniz.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda Red müşterilerine özel alan

Milli Takım’ın maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda seyredecek Vodafone Red müşterilerine özel alan hazırlandı. Red müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan Fırsatlar Dünyası’ndaki Red Lounge kategorisinden alacakları kodlarla Red Lounge’a gelip soluklanabilecek, onlara özel etkinlik ve ikramlardan faydalanabilecek.

Tahmin et kazan

Vodafone, Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında Sinan Erdem Spor Salonu’nda 5G teknolojisiyle sunacağı maç deneyimine herkesi ortak etmeyi hedefliyor. Buna göre, Türkiye maçlarındaki en hızlı servis atışının hızını en yakın tahmin eden 25 Vodafone’luya 25 GB mobil internet hediye edilecek.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı

18 Haziran saat 19.30 : Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız) 19 Haziran saat 19.30 : Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

: Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız) 21 Haziran saat 19.30: Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız) 22 Haziran saat 19.30: Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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