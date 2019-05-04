2si1 | SpaceX uydudan internet 2020'de başlıyor

Genel Yayın Yönetmeni
Elon Musk, internet çilesine son verecek prokesi Spacelink'i 2020'de görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Bakalım proje, beklendiği gibi internet çilemize son verebilecek mi?
Yayın akışı:
00:32 SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı
07:49 Peşin fiyatına 12 taksit telefon satışları hakkında emsal karar
14:11 Valve yeni VR seti Index'i duyurdu
21:01 HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor
26:23 Borderlands 3'ün oynanış videosu yayınlandı
30:28 Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak
34:11 Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek
42:14 PlayStation Now kullanıcıları oyunları stream etmek yerine indirmeyi tercih ediyor
44:28 The Last of Us: Part 2 ve Death Stranding'den yeni videolar görme ihtimalimiz yüksek
45:17 Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor
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Uluslararası uzay/hava anlaşması gereki her ülkenin uzayda bir hava sahanlığı vardır. 1944'de sivil havacılık genişletilerek uzayda eklendi. Yani Elon Musk öyle kafasına göre dünyayı çevreleyen uydular atamaz. Ülkeler ile anlaşmaya varması gerekiyor.
Uyduların kapsama alanı, haritandırma gibi bir çok madde mevcut bu anlaşmada. Türkiye ise ESA'ya bağlı bir ülkedir. Hiçbir uzay ajansı başka bir uzay ajansının kurallarını ihlal edemez. SpaceX'de bu kurallara uymakla mükellef.
Niyetim sürekli muhaliflik olmamakla beraber (Samsung konusu ile aynı zamana gelmesi talihsizlik oldu), neden platformlara yönelik ayrımcılık yapılıyoru sormak?
Epic Games ile ilgili her haberin, donanımhaber sitesinde ve yeri geldiğinde programlarda haberi yayınlanacak değeri taşıyorken neden aynı özen diğer platformlara gösterilmiyor?
Epic Games'in; steamde yayınlanmış ve geçiş yapan tüm oyunları DH'de haber oluyor, ücretsiz dağıtılan ilgi görmeyen oyunlarda olsa haber oluyor, yenilik güncelleme veya çalışanı mesajları haber oluyor. Ancak:
Steamde bu süreçte x misal MORDHAU >> store.steampowered.com/... şeklinde pek çok kullanıcıya ulaşmış nice oyun yayınlanıyor ancak ne ikisibire konu oluyor ne DH'de yayınlanıyor.
Steamde daha önce başka yerde olan (tahminimce EA), STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004) oyunu geliyor misal eurogamerda haber değeri görüp yayınlanırken bakınız >>> eurogamer.net/... ikisibirde ve DH'de yine es geçiliyor.
Steame (uzun zaman oldu örnek adına yazıyorum) toplu güvenlik güncellemesi geliyor; seçime göre basit detaylar/ profil detayları /arkadaş listesi /envanter /yorum izinleri; ayrı ayarlanabilmesi gibi... nice güncellemeler ve özellikler bu süreçte eklenirken hiçbiri haber değeri taşımıyor ama Epic Games'in attığı her adım her nokta ise bir şekilde haber oluyor.
Site ve program olarak haberleri seçerken kriterlinizi neye göre belirliyorsunuz? İyi çalışmalar.
İnternet çilesi bitse de bize bitmez
("Var da sana yok" gibi)
Şişkolar için güzel bir alternatif olabilir. Yap abi oraya 8-4 bölümü geçince açılmayı akşama kadar kafayı yer şişko. Zaten açana kadar 12 saat geçer. Açamaz hem vakit geçer. :))