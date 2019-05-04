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2si1 | SpaceX uydudan internet 2020'de başlıyor

2 hf.
5,3b
2
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Elon Musk, internet çilesine son verecek prokesi Spacelink'i 2020'de görücüye çıkartmaya hazırlanıyor. Bakalım proje, beklendiği gibi internet çilemize son verebilecek mi?
Yayın akışı:

00:32 SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı
07:49 Peşin fiyatına 12 taksit telefon satışları hakkında emsal karar
14:11 Valve yeni VR seti Index'i duyurdu
21:01 HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor
26:23 Borderlands 3'ün oynanış videosu yayınlandı
30:28 Drone sahipleri İngiltere’de yıllık ücret ödemeye başlayacak
34:11 Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek
42:14 PlayStation Now kullanıcıları oyunları stream etmek yerine indirmeyi tercih ediyor
44:28 The Last of Us: Part 2 ve Death Stranding'den yeni videolar görme ihtimalimiz yüksek
45:17 Microsoft'un yenilenen Edge tarayıcısının, Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyor
 

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qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
Her yerde biter, TR de hiç birşey bitmez. TR gelişmekte olan ülkeler arasında değil, geriye giden ülkeler arasında yer alıyor artık.
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Türevlenebilen Fonksiyon 2 hf.
2Sİ1 ON ALTI ÇEKİRDEKLİ TREADRIPPER 1920X İŞLEMCİLİ ASUS ROG ZENITH EXTREME X399 ANAKART ÜZZERİNE KURULU ASUS VEGA56 EKRAN KARTLI BU SİSTEMDE İŞLENDİ. AMD VE ASUSA PROGRAMA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Türevlenebilen Fonksiyon 2 hf. Innerpeace
hayat ciddiye alınacak kadar uzun değil
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740turbowagon 1 hf.
Ulkelerin kendilerine has interneti olacak.
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KendineAteist 1 hf.
bu arada egzoz dumanı sevmeyen de ne bileyim :D
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Public_Enemy 2 hf.
Dünya'da biter, Türkiye'de çile bitmez, bizim vatandaşa hayatı çile haline getirmekle görevli koca bir Devletimiz var.
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leocorte 2 hf.
Sevgili 2'si 1. Sizleri çok seviyor ve beğenerek izliyorum harikasınız lakin bir ekleme yapmak istiyorum.
Uluslararası uzay/hava anlaşması gereki her ülkenin uzayda bir hava sahanlığı vardır. 1944'de sivil havacılık genişletilerek uzayda eklendi. Yani Elon Musk öyle kafasına göre dünyayı çevreleyen uydular atamaz. Ülkeler ile anlaşmaya varması gerekiyor.
Uyduların kapsama alanı, haritandırma gibi bir çok madde mevcut bu anlaşmada. Türkiye ise ESA'ya bağlı bir ülkedir. Hiçbir uzay ajansı başka bir uzay ajansının kurallarını ihlal edemez. SpaceX'de bu kurallara uymakla mükellef.
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sertace 1 hf. leocorte
Adam Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı ile ne konuştu sanıyor ki herkes... Bir seyler vaad etti bu hakları aldı.
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al-ozaria 2 hf.
İyi yayınlar benim sorum donanımhaber üzerinden Enis Bey'e.
Niyetim sürekli muhaliflik olmamakla beraber (Samsung konusu ile aynı zamana gelmesi talihsizlik oldu), neden platformlara yönelik ayrımcılık yapılıyoru sormak?
Epic Games ile ilgili her haberin, donanımhaber sitesinde ve yeri geldiğinde programlarda haberi yayınlanacak değeri taşıyorken neden aynı özen diğer platformlara gösterilmiyor?
Epic Games'in; steamde yayınlanmış ve geçiş yapan tüm oyunları DH'de haber oluyor, ücretsiz dağıtılan ilgi görmeyen oyunlarda olsa haber oluyor, yenilik güncelleme veya çalışanı mesajları haber oluyor. Ancak:
Steamde bu süreçte x misal MORDHAU >> store.steampowered.com/... şeklinde pek çok kullanıcıya ulaşmış nice oyun yayınlanıyor ancak ne ikisibire konu oluyor ne DH'de yayınlanıyor.
Steamde daha önce başka yerde olan (tahminimce EA), STAR WARS™ Battlefront (Classic, 2004) oyunu geliyor misal eurogamerda haber değeri görüp yayınlanırken bakınız >>> eurogamer.net/... ikisibirde ve DH'de yine es geçiliyor.
Steame (uzun zaman oldu örnek adına yazıyorum) toplu güvenlik güncellemesi geliyor; seçime göre basit detaylar/ profil detayları /arkadaş listesi /envanter /yorum izinleri; ayrı ayarlanabilmesi gibi... nice güncellemeler ve özellikler bu süreçte eklenirken hiçbiri haber değeri taşımıyor ama Epic Games'in attığı her adım her nokta ise bir şekilde haber oluyor.
Site ve program olarak haberleri seçerken kriterlinizi neye göre belirliyorsunuz? İyi çalışmalar.
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kaya0 2 hf.
Başlığa cevap veriyorum: hayır.

İnternet çilesi bitse de bize bitmez
("Var da sana yok" gibi)
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Mesutzgvn 2 hf.
Buzdolabında oyun olabilir. Şöyle ki. Mesela süper mario oyununu yükle dolaba. 4-2 bölüme gelince dolabın kilidi açılsın mesela :D
Şişkolar için güzel bir alternatif olabilir. Yap abi oraya 8-4 bölümü geçince açılmayı akşama kadar kafayı yer şişko. Zaten açana kadar 12 saat geçer. Açamaz hem vakit geçer. :))
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qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
Her yerde biter, TR de hiç birşey bitmez. TR gelişmekte olan ülkeler arasında değil, geriye giden ülkeler arasında yer alıyor artık.
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Nınja 2 hf.

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Innerpeace 2 hf. yeni yorumcu Türevlenebilen Fonksiyon
Doğru söylüyorsun, özür dilerim.
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