Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 ''Sürpriz Sunuculu'' Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
43,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
2si1'in bu bölümüne AMD'nin yeni ekran kartı Fury X ve Steam yaz indirimleri damgasını vuruyor. Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz'ın sunumuyla AMD'nin Fury X'inden Quantum PC'sine ve Steam yaz indirimleri, yerli oyun No:70, oyun dünyasındaki son gelişmeler ve E3'teki sunumlara kadar dopdolu bir 2si1 sizleri bekliyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ayborulcesi 3 yıl en beğenilen
Erdi'nin CPU hep %90'larda gibi. Sürekli bir şeyler düşündüğü, kafası hep meşgul izlenimi edindim ve bu iyi bir şey.
Fakat Gökhan'ın esprilerine bile yer yer tepki vermemesi biraz garip olmuş. Yolda yürürken bir gözü hep telefonda olan arkadaş gibi:) Belki biraz daha dikkat edebilir çünkü karakter olarak öyle insanları sallamayacak bir insan olmadığı da belli.
Erdi'nin CPU hep %90'larda gibi. Sürekli bir şeyler düşündüğü, kafası hep meşgul izlenimi edindim ve bu iyi bir şey.Fakat Gökhan'ın esprilerine bile yer ye...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.H.N 3 yıl
Küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. İçeriğin kalitesi ile uzunluğu eşit oranda olmamış çok yorum yaptınız ve ilk kez sonunu getirmediğim bir 2si1 oldu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
erdinç iyikul zannettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lostlast 3 yıl
Bsc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logitaek 3 yıl
Erdi Özüağ çok çalışıyosun nasıl bir iş aşkı bu :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 3 yıl Logitaek
Logitaek

Erdi Özüağ çok çalışıyosun nasıl bir iş aşkı bu :D

Bırakın adamıda anlatsın, doya doya bildiği her şeyi anlatsın, bu alana ilgisi bariz çok belli ve bu donanımları seviyor, araştırmayı seviyor.
Sevdiği işi yapan insanın konuşması her zaman başka olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Güzel sumum.
Hiç sıkılmadım.
Tskler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 3 yıl
Erdi bir nefes al Allah aşkına, bitmedi bu bölüm bir türlü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 3 yıl
Sondaki sarı giysili bayanın refleksi neydi öyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donatn 3 yıl
videoyuyu açtığımla cümlelere gereksiz mi gereksiz ve hep aynı kelimeleri eklemesiyle meşhur şahsı görmemle videoyu apansızın kapatmamın çok da anormal olmadığı kanaatine vararak sağ sütteki kapat butonuna basmamın yersiz olmadığı düşüncesindeyim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamSs 3 yıl
Abi iyi güzel de arada çok geyik yapıyorsunuz sıkılıyorum valla ileri sarıyorum. Tabi herkes benim gibi düşünmüyordur ama bana öyle geliyor. Özellikle Erdi, sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde çok dağıtıyor muhabbeti .
Emeğe saygı tabi ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P3rF3cT55 3 yıl
Erdi ozuag varsa izlerim :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sariduru 3 yıl
Arkadaşlar videonun en yüksek çözünürlüklü versiyonunu nasıl indirebilirim yöntemini bilen arkadaşlar paylaşabilir mi acaba?

Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemecem21 3 yıl
Gökhan abinin sunumlara bayıldım. Özellikle No:70'e. Gene farkını koymuş.

Erdi abi, Vestel'in televizyon-tablet etkileşimini biraz basite indirgedin ama, Vestel, Vestel Smart Center programı ile hiç de fena olmayan bir iş çıkarmış. Uygulama, wi-fi üzerinden kumanda iletişimi sağlıyor(yeni tabletlere kızılötesi kısım eklenmişse bilemem). Bunun dışında program üzerinden kanallardaki sonraki programa bakabilme(tv rehberi), ve program hatırlatma veya programı kaydetme gibi imkands sunuyor. Ama şu da var. Vestel tabletin varsa program kullanışlı. Ama bunun için Vestel tablet alınır mı tartışılır veya Vestel'in tabletleri ne kadar alınası, o tartışılır. Bunu ilk Vestel tabletlerden birine sahip biri olarak söylüyorum. Vestel'in bu yaptığını başka firmalar da yapabilir ama Vestel'in bunlarla uğraşması hoş bir şey bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Güzel bir bölüm olmuş, teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
villa 3 yıl
Herşeyi çok güzel açıklamışsınız,emeğinize sağlık kolay gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,3b izlenme · 1 yıl
01:06:15
12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
00:00
Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,1b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
56:39
Yurt dışı alış veriş limiti düşürüldü| 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,5b izlenme · 1 yıl
55:32
2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı
12,4b izlenme · 1 yıl
59:34
Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,6b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
01:03:13
Playstation 4 kırıldı! iPhone X'u ısırarak patlattı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
18,8b izlenme · 1 yıl
58:31
PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti
13,3b izlenme · 1 yıl
01:15:28
Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 1 yıl
45:05
Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
01:21:33
Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,1b izlenme · 1 yıl
46:28
Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim