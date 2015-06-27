2si1 ''Sürpriz Sunuculu'' Teknoloji ve Oyun Programı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in bu bölümüne AMD'nin yeni ekran kartı Fury X ve Steam yaz indirimleri damgasını vuruyor. Erdi Özüağ ve Gökhan Yılmaz'ın sunumuyla AMD'nin Fury X'inden Quantum PC'sine ve Steam yaz indirimleri, yerli oyun No:70, oyun dünyasındaki son gelişmeler ve E3'teki sunumlara kadar dopdolu bir 2si1 sizleri bekliyor.
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Fakat Gökhan'ın esprilerine bile yer yer tepki vermemesi biraz garip olmuş. Yolda yürürken bir gözü hep telefonda olan arkadaş gibi:) Belki biraz daha dikkat edebilir çünkü karakter olarak öyle insanları sallamayacak bir insan olmadığı da belli.