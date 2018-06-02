2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de

Genel Yayın Yönetmeni
Çinlilerden Türkiye atağı. Gearbest, Türkiye'de depo kurdu ve Xiaomi'nin ana dağıtımcısı olarak hizmet vermeye başlayacak. Bundan sonra Gearbest'den sipariş geçtiğinizde kargonuz Türkiye'den gelecek
Yayın akışı;
00:35 Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı
06:23 Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza!
14:51 Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız"
16:28 Assassin's Creed Odyssey Duyuruldu
18:21 Fallout 76 Duyuruldu
21:30 Avrupa Birliği plastik kullanımına sınırlama getiriyor
27:20 Alman otomobil devi Porsche, Windows 10'a geçiyor
32:07 PUBG geliştiricisi Fortnite'taki benzerliklerden dolayı Epic Games'e dava açtı
35:57 Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı
40:16 Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı
44:39 Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi
49:40 Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek
51:59 Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi
54:11 Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi
06:23 Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza!
14:51 Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız"
16:28 Assassin's Creed Odyssey Duyuruldu
18:21 Fallout 76 Duyuruldu
21:30 Avrupa Birliği plastik kullanımına sınırlama getiriyor
27:20 Alman otomobil devi Porsche, Windows 10'a geçiyor
32:07 PUBG geliştiricisi Fortnite'taki benzerliklerden dolayı Epic Games'e dava açtı
35:57 Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı
40:16 Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı
44:39 Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi
49:40 Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek
51:59 Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi
54:11 Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi
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Buradan kimsenin izlediğini sanmıyorum.
Burdan seyretmek eziyet.