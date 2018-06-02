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2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de

11 ay
13,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çinlilerden Türkiye atağı. Gearbest, Türkiye'de depo kurdu ve Xiaomi'nin ana dağıtımcısı olarak hizmet vermeye başlayacak. Bundan sonra Gearbest'den sipariş geçtiğinizde kargonuz Türkiye'den gelecek
Yayın akışı;
00:35 Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı
06:23 Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza!
14:51 Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız"
16:28 Assassin's Creed Odyssey Duyuruldu
18:21 Fallout 76 Duyuruldu
21:30 Avrupa Birliği plastik kullanımına sınırlama getiriyor
27:20 Alman otomobil devi Porsche, Windows 10'a geçiyor
32:07 PUBG geliştiricisi Fortnite'taki benzerliklerden dolayı Epic Games'e dava açtı
35:57 Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı
40:16 Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı
44:39 Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi
49:40 Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek
51:59 Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi
54:11 Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi
 

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Mr.Prestige 11 ay en beğenilen
Aynı anda neden youtube'a yüklenmiyor videolar?
Buradan kimsenin izlediğini sanmıyorum.
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Ceqa 11 ay
Video açılmıyor birşeyi doğrulatmadınız kaç sene geçti kurumsallık hak getire
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hamunpatra 11 ay
Ben YouTube den seyrediyorum.
Burdan seyretmek eziyet.
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atillaahmetalp 11 ay
merhabalar,
Gearbest sitesini inceledim ve ürün depolarında hiç Türkiye ye rstlamadım.
Acaba henz Türkiye deposu aktif olmamışmıdır?
bu konuda bilgisi olan arkadaşlar ayrıntılı bir tanıtım yapabilirlerse sevinirim.
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kokokola 11 ay
Çocuklar için lootbox örneklerinden biri de; sürpriz yumurta. Genelde çikolatası için değil, içerisinden çıkan oyuncak için alınıyor. Ama içinden ne çıkacağını bilemiyoruz. Bu bilinmezlik onu daha da cazip hale getiriyor.
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Fiyaka1903 11 ay
bu arada porşe doğrusu mesut abi ama biz fakirler ne dersek diyelim fark etmiyor zaten :D
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Fiyaka1903 11 ay
uber geldiğinden beri istediğin yere gideriz abi diyorlar.
işte bu cümle devletin neden uber'i yasaklamaması gerektiğinin özeti.
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warmkitty 11 ay
taksi zorlamasının nedeni belli adam gitsin bireysel arabasını alsın vergiye bağlansın ödesin dursun
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MonitörKertenkelesi 11 ay
Mesut beyin Uber Taksi çekişmesinde Taksicileri bu kadar aşağılamasını anlamıyorum. AVM'Ler geldiğinde bakkallara burun kıvıran insanlar gibi olunuyor sonuçta. Orası bakkal diğeri AVM.
Ama bindiği her taksi kusmuk veya çöp içindeymiş gibi anlatıyor. Bütün taksiler çok pis diyor mesela. Hepsi demek tamamen bir art niyet. Pis ise bu pisliğin büyük bölümü tabii ki sarhoş, ayyaş, hasta, pis müşterilerden de kaynaklanıyor pasaklısı da vardır müşterinin tabii ki.
Ben de taksiye binecek iken eğer yoldan çeviriyor isem temiz ve modeli yeni olmasına dikkat ediyorum sonuçta pis olmasını kimse istemez ama seçebiliyorum. Bindiğim taksilerin mesela çoğu pis değildi. Ama gün boyu müşteri alan ve günde en az 25 müşterinin bindiği bir taksi ne kadar temiz olabilir, veya müşteriler ne kadar temizlik kurallarına riayet ediyor orası da meçhul ama hepsi pis demesi bana garip geldi.
Ayrıca şu tamamen akıl tutulması bir cümle. "Plaka sahipleri neden taksiyi kendisi kullanmıyor?" Sanki Uber sürücüsü aracın sahibi ve parayı da kazanan kendisi mi? O mercedes minibüsü hayatı boyunca çalışsa kaç şoför alabilir ki? Ama taksiyi taksi sahibi kulansın olur mu? Böyle bir cümle olabilir mi? Bir çok yerde mağaza sahibi dükkanda çalışmaz kı dükkanını işletir veya kiraya verir ama niye kendisi çalışsın veya tezgahtarlık yapsın? ONlarda normal ama konu Taksiciler olunca niye bu art niyet ve aşağılamaya merak merak ettim. Uber ile bir ortaklığınız mı var?
Taksileri aşağılayacağız diye bayağı çıtayı yükseklere taşımış ve indirememişsiniz. Kusura bakmayın. Hayır bu cümleleri bindiğiniz Uber'de sarf edeceksiniz ona üzülüyorum çünkü sürücüsü de bir taksici ve aracın sahibi değil, gidip bunları söyleyip adamın kalbini kıracaksınız yazık. Uber sürücüleri işsiz kalan veya transfer olan taksicilerdir.
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Boragungoren 11 ay
Mesut hocam win 10 ltsb öneririm ne reklam ne abidik gubidik programlar var
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Oguz Ozcan 11 ay
Mobil uygulama Harika, istediğin gibi indir MP3, mp4 olarak
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1BilimAdamı 11 ay
Takside iyi rant dönüyor buda birilerinin işine geliyor ki devlet baya destekliyor. ÖTV falanda kalktı takside. Bu olay çok taraflı haksızca. Her alanda reform gerekiyor. Hatta reformdan öte birşeyler geliyor. Herkoldan söğüşlenme var Halkı. Uberde aslında yurtdışında çok aşırı tepki gören bir şirket CEOsu sebebiyle ama Türkiyede kurtarıcı gibi bir algı var.
Mesut ÇEVİK fena eleştiriyor sıkıntı olmaz umarım

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phorever 11 ay
Xiaomi garanti süreci nasıl işleyecek acaba? Telefonu tekrar bozan servisler bile var. Hangi firmayla anlaşacaklar bakalım
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