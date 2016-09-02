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2si1 "Yanıcı" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
38,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2si1'in yeni bölümünde Samsung Galaxy Note 7'deki batarya problemini, Forza Horizon 3 ve Battlefield 1'den gelen haberleri, Apple'ın Avrupa Birliğinden aldığı cezayı ve daha fazlasını konuşuyoruz.

 

Samsung Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı 
Samsung'da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsungda-buyuk-sok-Note-7-milyar-dolarlik-zarara-sebep-olabilir.htm

Beklenen oldu: Galaxy Note 7 satışları durdu

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Beklenen-oldu-Galaxy-Note-7-satislari-durdu.htm

Avrupa Birliği'nden Apple'a rekor vergi cezası
İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor
Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri 
Otokar Altay tankı için son teklifini verdi 
Intel Kaby Lake platformunu resmen duyurdu
iPhone 7, 7 Eylül'de tanıtılıyor
Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kartal172 2 yıl en beğenilen
2si1 "Konuşsam mı, konuşmasam mı... ııııı...." Teknoloji ve Oyun Programı
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MnTotoro 2 yıl
5 dakika dayanamadım.
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nightsoldier 2 yıl
Mesut ve Erdi bey Türkçeye oldukça hakim , tonlamaları ve vurguları gayet yerinde. Haberin sunuş şekli ile sizi içeriğe hapsediyorlar resmen. Ilamalar, elemeler yok onlarda. Enerjileri ile 1 saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Bu arkadaşlar amatör olsalarda en azından enerjileri yüksek olmalıydı. Uykum geldi resmen akabinde dayanamayıp 9. dk kapattım
Mesut ve Erdi bey Türkçeye oldukça hakim , tonlamaları ve vurguları gayet yerinde. Haberin sunuş şekli ile sizi içeriğe hapsediyorlar resmen. Ilamalar, elemeler...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 2 yıl
Apple turkiyeye gelse kayyum atarlar.
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JoeyBane 2 yıl
Video süresi 57:03
ee ıı süresi 17:03
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afulkem 2 yıl
olmasa da olur du be ^^
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dere.beyi 2 yıl
ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM
BUKADAR BAYIK ÖLÜ BİR PROGRAM İZLEMEDİM PROGRAMI İZLERKEN CAN SIKINTISINDAN OYUN OYNADIM TELEFONDA
ne olur bidaha siz bi araya gelip program falan yapmayın boş geçsin o hafta yeter...
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Red_devil33 2 yıl
samsung eeeee not 7 leri ıııııı eeeeee toplatacağını aaaaa
her cümlede en az 2 defa ıııııı eeeeeee harikasınız böyle devam edin düşürün kaliteyi
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prodigy842 2 yıl
Videoya 10 dakika dayanabildim. Enerji sıfır.
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lord_general 2 yıl
Ben de beğendim, fazla yüklenmemek gerek, ülkemizin insanı yapıcı eleştiriyi maalesef bilmez.
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WarSaw 2 yıl
şu ölü enerji donanımhabere hiç yakışmıyor Mesut Çevik ve Erdi Özüağ olmasa gerisi resmen bildiğin ölü adamlar topluluğu daha gençler ama daha fıslar. Taha vardı ölü gibi açılış yapardı sonra gitti uzun zaman sonra tekrar izliyorum hala gene aynı ölü enerji.
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FreeMaNMeliH 2 yıl
Not 57 dk video nun 10 dakikası vestel sevgisi, aile ağacı ve hayranlık içerir
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KIZILBEY 2 yıl
Mesut abi yok tadı da yok.
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JNG90 2 yıl
Ben beğendim.
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