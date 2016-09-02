2si1 "Yanıcı" Teknoloji ve Oyun Programı

Haber Müdürü
2si1'in yeni bölümünde Samsung Galaxy Note 7'deki batarya problemini, Forza Horizon 3 ve Battlefield 1'den gelen haberleri, Apple'ın Avrupa Birliğinden aldığı cezayı ve daha fazlasını konuşuyoruz.
Samsung Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Galaxy-Note-7-sarj-esnasinda-yandi-Samsung-diken-ustunde.htm
Samsung'da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsungda-buyuk-sok-Note-7-milyar-dolarlik-zarara-sebep-olabilir.htm
Beklenen oldu: Galaxy Note 7 satışları durdu
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Beklenen-oldu-Galaxy-Note-7-satislari-durdu.htm
Avrupa Birliği'nden Apple'a rekor vergi cezası
İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor
https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/irlanda-kendini-kurtarmak-icin-Applein-cezasini-temyize-goturuyor.htm
Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Anti-tank-silahlari-yapabilecekleri-ve-aktif-tank-koruma-sistemleri.htm
Otokar Altay tankı için son teklifini verdi
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Otokar-Altay-tankinin-seri-uretimi-icin-son-teklifini-gonderdi.htm
Intel Kaby Lake platformunu resmen duyurdu
iPhone 7, 7 Eylül'de tanıtılıyor
Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Falcon-9-roketi-test-sirasinda-patladi-Facebookun-uydusu-harap-oldu.htm
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Bu arkadaşlar amatör olsalarda en azından enerjileri yüksek olmalıydı. Uykum geldi resmen akabinde dayanamayıp 9. dk kapattım