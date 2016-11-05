2si1 "Yenilenen" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümü bizler için çok özel. Son 1 haftadır üzerinde çalıştığımız yeni çekim ve kurgu tarzıyla 2si1'i baştan aşağı yeniledik. Keyifli vakit geçirmeniz dileklerimizle.
2si1'i baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin ilk ve tek haftalık Teknoloji ve Oyun odaklı haber ve söyleşi programı 2si1, bundan sonra ulusal kanal standartlarında sizlerle buluşacak.
Üzerinde oldukça fazla mesai harcadığımız yeni bölümü izlerken keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.
Lütfen yorum ve eleştirilerinizi esirgemeyin.
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introyu beğenmedim itici gelen bir şeyler var orada ama çözemedim
olmamış diyenleri salla gitsin birde haberleri verirken ne altta nede ortada kalmış haber başlıkları biraz daha alta alınabilir ve örneğinoyun haberleri verirken farklı bir tema treknoloji haberleri verirken farklı bir tema olabilirdi
''Eleştiri yıkıcı değil yapıcı olduğu müdddetçe anlamlı olur''
Bir de benim hep dediğim bir şey var beğenmeyebilirsin eleştirebilirsin ama sövmeden yıkmadan eleştir eğer beceremiyorsan bunu,
git kendi blogunda kendi v-logunu çek ve yayınla bak bakalım ne kadar kolay bir iş yapılıyor burada.
Şuna da kızıyorum ben reklam olmasın kaliteli içerik olsun abone olunmadan yayınlar izlensin abonman ücreti alınmasın öyle bir şey yok arkadaşlar reklamlar olacak adamlar kazanacak ve sende kaliteli içeriğe erişeceksin
adamlar yeni bir şeyler deniyor köstek değil destek olun.
Bu arada bu linki tıklayarak bogazicibilisimodulleri.com/... boğaziçi bilişim ödüllerinde donanım habere destek olmayı unutmayın
Artik konsollara eskisi kadar cok exc oyun cikmiyor.Ps3 360 donemindeki ilk 3 yilliyla bu 8. Nesil konsollarin ilk 3 yilindaki oyun sayisi ve kalitesini goz onunde tutarsak elimizde koca bir hayalkirikligi kaliyor.Dikkat edilirse zaten bir 5 6 sene icinde cikan oyunlari surekli degisik versiyonlarini donup dolasip oynayip duruyoruz.Daha iyi donanimlar geldikce bu seferde ayni oyunlarin 4k vr vb versiyonlarini oynayip duracaz.Ben bir oyun sever olarak acikcasi guclu donanimlardan cok ps2,3 gunlerindeki bereketli unutulmaz oyunlari mumla ariyorum.Donanimlardan cok oyunlarin konusulacagi eski guzel gunlerin geri gelmesini temenni ediyorum.
mesut reis ile talha aynacıyı tekrar bir arda görmek istiyoruz.