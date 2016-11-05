2si1 "Yenilenen" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümü bizler için çok özel. Son 1 haftadır üzerinde çalıştığımız yeni çekim ve kurgu tarzıyla 2si1'i baştan aşağı yeniledik. Keyifli vakit geçirmeniz dileklerimizle.

2si1'i baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin ilk ve tek haftalık Teknoloji ve Oyun odaklı haber ve söyleşi programı 2si1, bundan sonra ulusal kanal standartlarında sizlerle buluşacak.

Üzerinde oldukça fazla mesai harcadığımız yeni bölümü izlerken keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.

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