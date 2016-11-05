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2si1 "Yenilenen" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
40,8b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümü bizler için çok özel. Son 1 haftadır üzerinde çalıştığımız yeni çekim ve kurgu tarzıyla 2si1'i baştan aşağı yeniledik. Keyifli vakit geçirmeniz dileklerimizle.
2si1'i baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin ilk ve tek haftalık Teknoloji ve Oyun odaklı haber ve söyleşi programı 2si1, bundan sonra ulusal kanal standartlarında sizlerle buluşacak.
Üzerinde oldukça fazla mesai harcadığımız yeni bölümü izlerken keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz.
Lütfen yorum ve eleştirilerinizi esirgemeyin. 

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EzoBride 2 yıl en beğenilen
Biz ikinizi aynı karede görmeyi istiyoruz. Tek tek görmeyi değil. Beğenmedim ya eskiye döndürün şunu. Eskiyi isteyenler beğensin şu mesajı
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001ATB 2 yıl
Yeni format kötü olmuş
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fastmustaine 2 yıl
Evet daha profesyonel bir çalışma olmuş ancak bütün samimiyet ve sıcak ortam gitmiş eski hali çok daha iyiydi
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DH Misafiri 2 yıl
ben oyunla ilgilenmiyorum ama teknoloji haberleri alacağım diye oyun haberlerini izlemek çoook ama çook sıkıcı video yu ileri geri sardırmaya uğraşmak yerine teknoloji ve oyun haberlerini ayrı ayrı program yapsanız da daha doyurucu programlar olsa...ayrıca Futures lerin gelecek projeksiyonlarından oluşan bir porogram da fena olmaz sanırım... iyilik sizinle olsun..... cem özbük
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DH Misafiri 2 yıl
Çok güzel , kaliteli olmuş. Emeğinize sağlık.
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DH Misafiri 2 yıl
bence açılış ve kanış introsunda değişiklik oldu mu tadından yenmez olmuş mesut abi
introyu beğenmedim itici gelen bir şeyler var orada ama çözemedim
olmamış diyenleri salla gitsin birde haberleri verirken ne altta nede ortada kalmış haber başlıkları biraz daha alta alınabilir ve örneğinoyun haberleri verirken farklı bir tema treknoloji haberleri verirken farklı bir tema olabilirdi
''Eleştiri yıkıcı değil yapıcı olduğu müdddetçe anlamlı olur''
Bir de benim hep dediğim bir şey var beğenmeyebilirsin eleştirebilirsin ama sövmeden yıkmadan eleştir eğer beceremiyorsan bunu,
git kendi blogunda kendi v-logunu çek ve yayınla bak bakalım ne kadar kolay bir iş yapılıyor burada.
Şuna da kızıyorum ben reklam olmasın kaliteli içerik olsun abone olunmadan yayınlar izlensin abonman ücreti alınmasın öyle bir şey yok arkadaşlar reklamlar olacak adamlar kazanacak ve sende kaliteli içeriğe erişeceksin
adamlar yeni bir şeyler deniyor köstek değil destek olun.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkaplan TS'vari olmus. LP bunu begendi.
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kojiro 2 yıl
samimi program yerini kasıntı bir sözüm ona tv şovuna bırakmış :( tv2deki programı da beğenmemiştim bunu da beğenemedim.
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m.can123 2 yıl
Yeni konseptiniz daha sıcak ve samimi olmuş ama aralarda haberi tanıtan videonun girmesi çok rahatsız edici.
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Dark Poison 2 yıl
Yeni format guzel olmus.Cok begendim

Artik konsollara eskisi kadar cok exc oyun cikmiyor.Ps3 360 donemindeki ilk 3 yilliyla bu 8. Nesil konsollarin ilk 3 yilindaki oyun sayisi ve kalitesini goz onunde tutarsak elimizde koca bir hayalkirikligi kaliyor.Dikkat edilirse zaten bir 5 6 sene icinde cikan oyunlari surekli degisik versiyonlarini donup dolasip oynayip duruyoruz.Daha iyi donanimlar geldikce bu seferde ayni oyunlarin 4k vr vb versiyonlarini oynayip duracaz.Ben bir oyun sever olarak acikcasi guclu donanimlardan cok ps2,3 gunlerindeki bereketli unutulmaz oyunlari mumla ariyorum.Donanimlardan cok oyunlarin konusulacagi eski guzel gunlerin geri gelmesini temenni ediyorum.
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Niklaus1864 2 yıl
Hocam konsept şahane olmuş tabi insan nerede o eski 2si1 ler diyor ama bunların mazisi 1e1 dir :) Cumayı iple çekiyorum.
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saint42 2 yıl
valla ne yalan söylim talha aynacı reis ayrıldıktan sonra artık video izlemiyorum yeni arkadaş sanki bu işi zoraki yapıyor gibi yada rahat değil sürekli bir ciddiyetmi desem işini sevmiyormu desem ne desem bilemiyorum.
mesut reis ile talha aynacıyı tekrar bir arda görmek istiyoruz.
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By_higH 2 yıl
çok ii olmuş böyle devam.
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