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2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
59,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2016'ın ilk 2si1'i ile karşınızdayız. Yine teknoloji ve oyun dünyasını değerlendiriyor yine olaylara farklı açılardan bakıyor yorumluyoruz. Yorumlarınızla programımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Steam hacklendi mi? Xeon işlemcili oyun bilgisayarı nasıl olur? Akıllı kemer geliyor? Düz duvara tırmanan arabalar yakın! Otonom arabalar kaza yaparsa sorumlu kim olacak? ve çok daha fazlası 2016'ın ilk 2si1'inde sizleri bekliyor.
iOS güncellemeleri eski cihazları yavaşlatıyor mu? Oy Ver 945 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

Programda sözü geçen DH ve BSC ekibinin kapışması 
Programda sözü geçen karikatür
2si1
ASRock da Xeon destekli anakart kervanına katılıyor

https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/ASRock-da-Xeon-destekli-anakart-kervanina-katiliyor.htm

Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak

https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Evinizin-kontrolu-Samsung-televizyonlardan-saglanacak.htm

Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsungun-en-surpriz-projeleri-CES-2016-fuarinda.htm

Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor

https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Turkiyedeki-ailelerin-haberlesme-giderleri-artmaya-devam-ediyor.htm

Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor

https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/Google-Android-N-ile-koklu-bir-degisiklige-hazirlaniyor.htm

iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava
https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iPhone-4S-sahiplerinden-Applea-dava.htm

Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japon-arastirmacilardan-dokunulabilen-hologram.htm

Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ozel-eldiven-ile-su-altindaki-objeler-hissedilebiliyor.htm

Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Disneyin-yeni-robotu-duz-duvarda-gidebiliyor.htm

Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Surucusuz-otomobillerin-karistigi-kazalarda-sorumlu-kim-olacak.htm

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Blgrçoban 3 yıl en beğenilen
Karikatürdeki küfürü sansürlemeden nede güzel paylaşmışsınız. Yeri gelince forumda ahlak bekçisi olursunuz ama kendinize sıra geldimi küfür kıyamet gırla gider
Karikatürdeki küfürü sansürlemeden nede güzel paylaşmışsınız. Yeri gelince forumda ahlak bekçisi olursunuz ama kendinize sıra geldimi küfür kıyamet gırla gider...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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dobrasam 3 yıl
kargo konusunda başıma gelen bir olayı anlatayım kısa özet olarak şu şekilde oldu hepsiburada.com dan kulaklık satın aldım 90 tl değerinde yurt içi kargo şubesinden teslim aldım kargo paketini kapıdan çıkarken açtım ve kutu açılmış ve boş olduğunu gördüm dönüp gösterdiğimde ise şube dışında açtığım için tutanak tutmak istemediler hepsiburada.com ise tutanak olmadığı nı mazeret gösterdi ve geri ödeme yapmadı 90 tl çöpe gitti
kargo konusunda başıma gelen bir olayı anlatayım kısa özet olarak şu şekilde oldu hepsiburada.com dan kulaklık satın aldım 90 tl değerinde yurt içi kargo şubesi...
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nnoovvaa 3 yıl
Yaa Allah aşkına bakın yorumları okuyoruz diyorsunuz bakın Allah aşkına sadece youtuba yükleyin
sunucularınız o kadar yavaşki evde 25mbps internetim var 540p de izleyemiyorum 2si1 i yaa evet sitenize tıklanması lazım evet reklamdan para kazanmanız lazım
bari technopat.com gibi youtube yükleyip online izleme ekleyin donanımhaber.com a da
bi açın bakın Allah rızası için technopat.com a yani 1080p60fps video ve 4k dahi ekliyorlar
internetiniz var ekipmanını var kafanız var lütfen be lütfen flash mlash bırakın artık tarihi video oynatıcıları
ekleyin siteye youtube videosu olarak youtube sunucusundan izleyelim gına geldi artık video 3 mbps sizin verdiğiniz hız 2mbps e nasıl izlicez hd biz.....tehcnopat.com a yakından bakın inceleyin plsplsplspls
Yaa Allah aşkına bakın yorumları okuyoruz diyorsunuz bakın Allah aşkına sadece youtuba yükleyinsunucularınız o kadar yavaşki evde 25mbps internetim var 540p...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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sonic26 3 yıl
Orjinalden alıntı: DH Misafiri
3 yıl önce iyi video çekmişiniz yeni izledim ama her zamanki gbi devamı gelmemiş öte yandan talha ekibe daha sonradan dahil olmuş ki videoda yoktu.

Talha abi bsc de senin izlediğin video dh de sen neyin kafasını yaşıyosun Talha abi kurulduğundan bu yuana yani 2009 dan beri burada
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ooozer 3 yıl
Asgari ücretli kişi sayısı az olacakmış :) ülkedeki işsiz sayısında haberiniz yok sanırım ? o yüzden komik değil.
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akyol.x 3 yıl
Başlangıçta çalan İntro müziğini link atabilecek var mı?
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DH Misafiri 3 yıl
3 yıl önce iyi video çekmişiniz yeni izledim ama her zamanki gbi devamı gelmemiş öte yandan talha ekibe daha sonradan dahil olmuş ki videoda yoktu.
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DH Misafiri 3 yıl
askari ücretin düşükmü ücret bile denemez her vasıfa askari ücret ödenmeside ayrı mevzu
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DH Misafiri 3 yıl
Seste bir sorun var galiba çok boğuk geliyor videonun sesi.
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justbejust 3 yıl
Steam'i yakında hukuk öpecek, çalınan hesaplar seve seve garantili olacaktır. Fransa'da davalar başladı. Benzer problemleri bankalar yaşadı, çalınan paraların yükünü yaptıkları sözleşmeyi gösterek müşteriye atmaya çalıştılar, mahkemede babayı aldılar, hukuk her türlü güvenlik sorumluluğunu bankaya verdi, güzel güzel o paraları müşteriye ödediler. Steam'in başına da tahminen aynı şey gelecektir.
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selcuksntrk 3 yıl
Tuomir
Talhanın neden tableti var da ötekinin laptopı var? Talha fakir mi?

Sen olayı yanlış anlamışsın. Talhanın elindeki tablet varn ya mesutun önündeki laptop ı 2 defa satın alır :)
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Tuomir 3 yıl
Talha'nın neden tableti var da ötekinin laptopı var? Talha fakir mi?
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CILGIN_TURK_96 3 yıl
Muhtesem ikiliden her zamanki gibi muhtesem bir video çikmis, çok güzel bir bölümdü tesekkürler.
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