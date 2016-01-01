2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2016'ın ilk 2si1'i ile karşınızdayız. Yine teknoloji ve oyun dünyasını değerlendiriyor yine olaylara farklı açılardan bakıyor yorumluyoruz. Yorumlarınızla programımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Steam hacklendi mi? Xeon işlemcili oyun bilgisayarı nasıl olur? Akıllı kemer geliyor? Düz duvara tırmanan arabalar yakın! Otonom arabalar kaza yaparsa sorumlu kim olacak? ve çok daha fazlası 2016'ın ilk 2si1'inde sizleri bekliyor.
iOS güncellemeleri eski cihazları yavaşlatıyor mu? Oy Ver 945 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Programda sözü geçen DH ve BSC ekibinin kapışması
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/DH-vs-BSC-Buyuk-Savas-Su-ana-kadar-izlediginiz-butun-videolari-unutun-video-sov.htm
Programda sözü geçen karikatür
ASRock da Xeon destekli anakart kervanına katılıyor
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/ASRock-da-Xeon-destekli-anakart-kervanina-katiliyor.htm
Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Evinizin-kontrolu-Samsung-televizyonlardan-saglanacak.htm
Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsungun-en-surpriz-projeleri-CES-2016-fuarinda.htm
Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Turkiyedeki-ailelerin-haberlesme-giderleri-artmaya-devam-ediyor.htm
Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/Google-Android-N-ile-koklu-bir-degisiklige-hazirlaniyor.htm
iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava
https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iPhone-4S-sahiplerinden-Applea-dava.htm
Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japon-arastirmacilardan-dokunulabilen-hologram.htm
Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ozel-eldiven-ile-su-altindaki-objeler-hissedilebiliyor.htm
Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Disneyin-yeni-robotu-duz-duvarda-gidebiliyor.htm
Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Surucusuz-otomobillerin-karistigi-kazalarda-sorumlu-kim-olacak.htm
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/ASRock-da-Xeon-destekli-anakart-kervanina-katiliyor.htm
Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Evinizin-kontrolu-Samsung-televizyonlardan-saglanacak.htm
Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsungun-en-surpriz-projeleri-CES-2016-fuarinda.htm
Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Turkiyedeki-ailelerin-haberlesme-giderleri-artmaya-devam-ediyor.htm
Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/Google-Android-N-ile-koklu-bir-degisiklige-hazirlaniyor.htm
iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava
https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iPhone-4S-sahiplerinden-Applea-dava.htm
Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japon-arastirmacilardan-dokunulabilen-hologram.htm
Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ozel-eldiven-ile-su-altindaki-objeler-hissedilebiliyor.htm
Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Disneyin-yeni-robotu-duz-duvarda-gidebiliyor.htm
Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Surucusuz-otomobillerin-karistigi-kazalarda-sorumlu-kim-olacak.htm
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sunucularınız o kadar yavaşki evde 25mbps internetim var 540p de izleyemiyorum 2si1 i yaa evet sitenize tıklanması lazım evet reklamdan para kazanmanız lazım
bari technopat.com gibi youtube yükleyip online izleme ekleyin donanımhaber.com a da
bi açın bakın Allah rızası için technopat.com a yani 1080p60fps video ve 4k dahi ekliyorlar
internetiniz var ekipmanını var kafanız var lütfen be lütfen flash mlash bırakın artık tarihi video oynatıcıları
ekleyin siteye youtube videosu olarak youtube sunucusundan izleyelim gına geldi artık video 3 mbps sizin verdiğiniz hız 2mbps e nasıl izlicez hd biz.....tehcnopat.com a yakından bakın inceleyin plsplsplspls