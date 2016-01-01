2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı

2016'ın ilk 2si1'i ile karşınızdayız. Yine teknoloji ve oyun dünyasını değerlendiriyor yine olaylara farklı açılardan bakıyor yorumluyoruz. Yorumlarınızla programımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Steam hacklendi mi? Xeon işlemcili oyun bilgisayarı nasıl olur? Akıllı kemer geliyor? Düz duvara tırmanan arabalar yakın! Otonom arabalar kaza yaparsa sorumlu kim olacak? ve çok daha fazlası 2016'ın ilk 2si1'inde sizleri bekliyor.

iOS güncellemeleri eski cihazları yavaşlatıyor mu? Evet hem de çok Evet ama kabul edilebilir Hayır Oy Ver 945 kişi oy verdi. Sonuçları Göster iOS güncellemeleri eski cihazları yavaşlatıyor mu? Evet hem de çok Evet ama kabul edilebilir Hayır Anket Sonlandı 945 kişi oy verdi. Sonuçları Göster iOS güncellemeleri eski cihazları yavaşlatıyor mu? 79% Evet hem de çok 747 oy 17% Evet ama kabul edilebilir 165 oy 3% Hayır 33 oy 945 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön





Programda sözü geçen DH ve BSC ekibinin kapışması

Programda sözü geçen karikatür





https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/ASRock-da-Xeon-destekli-anakart-kervanina-katiliyor.htm



Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak



https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Evinizin-kontrolu-Samsung-televizyonlardan-saglanacak.htm



Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında



https://www.donanimhaber.com/cep-tel-aksesuarlari/haberleri/Samsungun-en-surpriz-projeleri-CES-2016-fuarinda.htm



Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor



https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/Turkiyedeki-ailelerin-haberlesme-giderleri-artmaya-devam-ediyor.htm



Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor



https://www.donanimhaber.com/cep-isletim-sistemleri/haberleri/Google-Android-N-ile-koklu-bir-degisiklige-hazirlaniyor.htm



iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava

https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/iPhone-4S-sahiplerinden-Applea-dava.htm



Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japon-arastirmacilardan-dokunulabilen-hologram.htm



Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ozel-eldiven-ile-su-altindaki-objeler-hissedilebiliyor.htm



Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Disneyin-yeni-robotu-duz-duvarda-gidebiliyor.htm



Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Surucusuz-otomobillerin-karistigi-kazalarda-sorumlu-kim-olacak.htm ASRock da Xeon destekli anakart kervanına katılıyorEvinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacakSamsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarındaTürkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyorGoogle, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyoriPhone 4S sahiplerinden Apple'a davaJapon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologramÖzel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyorDisney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyorSürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?