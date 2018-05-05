2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Çinliler olayı aştı! Çalışanların zihinleri okunarak çalışma saatleri yeniden düzenleniyor ve verim arttırılıyor. 2si1'in bu bölümünde son 1 haftanın öne çıkan gelişmeleri sizlerle
Yayın Akışı
01:26 Çinli şirketler kârlarını arttırmak için, işçilerin beyinlerinde veri madenciliği yapıyor
03:46 Çin'de 1.374 drone ile yapılan hava gösterisi dünya rekoru kırdı
06:28 Red Dead Redemption 2'nin 3. fragmanı yayınlandı
11:18 Avengers: Infinity War gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı
15:07 Nikola vs Tesla: 2 milyar dolarlık patent davası açıldı
16:38 Tesla sürücüsü aracını otomatik pilota alarak yolcu koltuğuna geçti
18:31 Spider-Man Türkçe olmayacak
24:42 Spider-Man'de saat ve hava değişimi olmayacak
26:50 Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi
30:30 Japon mühendislerden arabaya dönüşebilen gerçek Transformers
32:44 Shadow of the Tomb Raider'ın ilk videosu yayınlandı
35:34 Kratos sakallarını traş ederse nasıl görünür? Cevabını oyunun yapımcısı verdi
37:21 AMD RX Vega 20’nin mühendislik örneği sonucu sızdı: %70 daha hızlı olabilir mi?
39:28 AMD’den Chris Hook da Intel’e katıldı
44:10 CD Projekt RED'in, E3'te bir RPG oyunu göstereceği resmiyet kazandı
45:48 FIFA 18'e ücretsiz Dünya Kupası güncellemesi geliyor
46:37 Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi
51:36 Hapishane bilgisayarına sızıp, arkadaşının tahliye tarihini erkene alan hacker tutuklandı
53:03 Akıllı evler artık dokunmatik duvarlarla kontrol edilecek
54:58 Belçika hükümeti oyunlardaki loot box sisteminin yasal olmadığına karar verdi
59:00 Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu
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Bir diğer şey. Ne yazık ki programı her seyredişimde Mesut ve Enis'in kafasına gözlerim gitmeden yapamıyor. Hele Mesut'un saçlar bir hayli açıldı ve çok göze batıyor ya da bana batıyor:(. Acaba bir saç ekimi filan mı düşünseniz hayır yüzünüz iyi, biraz daha sazçınız olsa oldukça şık duracaksınız gibi geliyor bana bilemedim.
Bu arada Enis'in alnının ortasındaki siyah nokta bir Hindistan anısı mı?
Mesut Bey videonun sonunda bahsettiğiniz "anne ve çocuk" kısmı kesinlikle ders olarak okutulmalı hale geldi. Bir öğretmen olarak üzülerek söylüyorum ki gelecek nesilleri düzeltmek için biz yeterli değiliz. Ya da sadece öğrencilerin okula gelmesi yeterli değil. Karşılıklı sevgi ve saygıyı bile bilmiyor, çıkar olmadığı zaman selam bile vermiyor, kendinden güçsüzü bulunca ezmekten geri kalmıyor çocukların geneli.
Her hangi bir yerde sosyal medyada bir yer sahibi olmak için yapmayacakları da yok. Kimi ya da neyi harcadıkları da önemli değil. Yeter ki kendileri bir yer bir isim sahibi olsunlar.
Benim iki tane 5 yaşında oğlum var. Evimde 50den fazla karakter oyuncak vardır (spiderman çeşitleri, batman, süperman vs.) ancak bir o kadar da kitap var. Daha okuma yazma bilmiyorlar ama konuşmalarını bir görseniz. Biri doktor olup hastaları iyileştirmek diğeri bilim adamı olup ölümsüzlüğü bulmak derdinde. İkisinin ortak isteğiyse başka gezegenleri keşfetmek.
Çocuklar benim diye övmek için söylemedim, çok iyi bir baba olduğum da söylenemez. Ancak 5 yaşındaki çocuk bunları hayal ederken ortaokul çocukların %90'ı ne uzay, ne gelecek ne de başka bir ilgi alanına sahip. Tek dertleri sosyal medyada yer sahibi olmak. Kendi derslerimin 3'te 1'ini sosyal medya ve doğru davranış üzerine kurmama rağmen kazandırdıklarım denizdeki kum tanesi bile değil. Durumu nasıl anlatırım bilemiyorum.
Bir video var "çevrenizi yüceltin, siz de yücelirsiniz" temalı. Ölümsüzlük bulunursa siz de faydalanırsınız, sonsuz enerji açığa çıkarsa size de faydası olur gibi biraz uç biraz basit örneklerle anlatılmış. Hani diyor insan "bizim gelecek nesiller de belki bir şeyler yapar" diye ama yok. Maalesef yok. 10'dan fazla okulda farklı sosyo-kültürel ortamlarda görev yaptım ancak sosyal medyada yer sahibi olma merakı, o lanet tableti çocuğun eline verme alışkanlığı bitmedikçe sizi metrobüste ezen çok olacaktır. Üzülerek söylüyorum bunun değişeceğine, ülkemizin kültürel anlamda iyiye gideceğine inanan insan boşa umutlanıyordur.
Ayrıca Vestel'in yaptığı hizmeti dile getirmeniz (ki benim ve bir çok kişinin böyle bir hizmetten haberi bile yoktur) ve Ford'un görme engelliler için geliştirdiği teknolojiyi haber içeriğine almanız çok güzeldi. Başına gelmeden anlamayan bir topluluk için değerli olmayabilir ama benim için güzel bir içerikti tekrar teşekkür ederim.
Biraz cesur olsun. Lafını çekinmeden söylesin. Bu şekilde daha başarılı olur kanımca.
Mesut arkadaşa da önerim, kendi fikirlerini özgürce söylesin. Sponsorluk anlaşmaları yüzünden çoğu yorumu saçma oluyor. Yakışmıyor kendisine.