2si1 inceleme | Samsung Watch Active

Genel Yayın Yönetmeni
Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor
Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor
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Mesut : ( Kolundaki iWatch'a bakarak ) Kullanirim.
:D
Denizde kullanmayin malum tuzlu su ... Tatli sularda veya havuzlarda anca dikkatli kullanin.
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