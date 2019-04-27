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2si1 inceleme | Samsung Watch Active

3 hf.
4,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor
Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor 

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Whippoorwill 3 hf. en beğenilen
Stres ölçüyorsa bizim ülkede iyi satar.
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Jimlovell 2 hf.
İnceleme farklı kullanım farklı şeyler. Teknoloji kanalı ne kullanıyorsa onu mu anlatacak 🤣🤣
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Tensi 2 hf.
Enis : Bunu yuzerken kullanir misin?
Mesut : ( Kolundaki iWatch'a bakarak ) Kullanirim.
:D
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Night_Blade 3 hf.
kolundaki Apple ın saati mi :D
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smart1978 3 hf.
Gear S3 Frontier de daha fazla ozellikler var kullanmaktayim. Kibarligi disinda pek bir ustunlugu de yoktur.
Denizde kullanmayin malum tuzlu su ... Tatli sularda veya havuzlarda anca dikkatli kullanin.
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kesbi 3 hf.
Aletin en büyük özelliği bluetooth ile iletişim. Onu da 4,2 yapmışlar. Şarj zaten en büyük sorun bu cihazlarda. Çöp etmişler cihazı.
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FerdosParadise 3 hf.
Ruhunu şeytana satmış Criss Angel adındaki demon büyücü, tam büyüsünü yapmadan önce " Watch" derdi kameraya! o aklıma geldi...
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bytradm 3 hf.
HOW MUCH.
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floydrose 3 hf.
Kürekle ağza vurma makinesi XD
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javaprof 3 hf.
Samsung watch inceliyorum ama kolumda apple watch var.
Mesaj alınmıştır.
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Greylights 3 hf. javaprof
kutu açılışı gibi bu, hem mesut bey apple ekosisteminde olduğu için apple watch kullanıyor.
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