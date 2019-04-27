2si1 inceleme | Samsung Watch Active

Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor

Enis'in akıllı saat ile imtihanı. Stres seviyesi ölçen ve daha sportif bir tasarıma bürünen Samsung Watch Active'i inceledik. Özellikle yenilenen tasarımıyla Samsung Watch Active daha sportif duruyor