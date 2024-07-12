2si1 - Yine zamlar, Samsung'un yeni cihazları!

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2si1'in bu haftaki bölümünde önce Netflix, arkasından da Xbox Game Pass'e gelen zamları konuştuk. Arkasından da Samsung'un yeni cihazlarını konuştuk.

Yine zamlarla dolu bir haftayı geride bıraktık ve biz de normal olarak bu hafta ana konu olarak Netflix ve Game Pass'e gelen zammı konuştuk. Ancak global oalrak haftanın en büyük olayı Samsung'un yeni cihazları olmuştu. Yeni cihazlara dair görüşlerimizi de yine videoda atardık.

00:00 Intro

00:10 Sizden gelen yorumlar

06:17 Netflix'e zam geldi

09:29 Xbox Game Pass zammı

17:03 Samsung'un yeni cihazları

29:47 AMD'yi iflastan PS4 kurtardı

32:00 Bim PS4 satıyor

34:14 FC25 çıkış tarihi

36:44 Honor 200 Beklentiler

39:27 Mahkumlara 60bin dolarlık PlayStation alışverişi

44:46 Xiaomi reklam sorunu çözülüyor

47:06 Realme GT6 Ağustos'ta geliyor

49:49 Kapanış

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