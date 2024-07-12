2si1 - Yine zamlar, Samsung'un yeni cihazları!

Yine zamlarla dolu bir haftayı geride bıraktık ve biz de normal olarak bu hafta ana konu olarak Netflix ve Game Pass'e gelen zammı konuştuk. Ancak global oalrak haftanın en büyük olayı Samsung'un yeni cihazları olmuştu. Yeni cihazlara dair görüşlerimizi de yine videoda atardık.
00:00 Intro
00:10 Sizden gelen yorumlar
06:17 Netflix'e zam geldi
09:29 Xbox Game Pass zammı
17:03 Samsung'un yeni cihazları
29:47 AMD'yi iflastan PS4 kurtardı
32:00 Bim PS4 satıyor
34:14 FC25 çıkış tarihi
36:44 Honor 200 Beklentiler
39:27 Mahkumlara 60bin dolarlık PlayStation alışverişi
44:46 Xiaomi reklam sorunu çözülüyor
47:06 Realme GT6 Ağustos'ta geliyor
49:49 Kapanış