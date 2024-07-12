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    2si1 - Yine zamlar, Samsung'un yeni cihazları!

    2si1'in bu haftaki bölümünde önce Netflix, arkasından da Xbox Game Pass'e gelen zamları konuştuk. Arkasından da Samsung'un yeni cihazlarını konuştuk.               

    Yine zamlarla dolu bir haftayı geride bıraktık ve biz de normal olarak bu hafta ana konu olarak Netflix ve Game Pass'e gelen zammı konuştuk. Ancak global oalrak haftanın en büyük olayı Samsung'un yeni cihazları olmuştu. Yeni cihazlara dair görüşlerimizi de yine videoda atardık.

    00:00 Intro 
    00:10 Sizden gelen yorumlar
    06:17 Netflix'e zam geldi
    09:29 Xbox Game Pass zammı
    17:03 Samsung'un yeni cihazları
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