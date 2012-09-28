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2si1:Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı 3. Bölüm video

6 yıl
79,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'de haftalık gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Oyun dünyasında Assassin's Creed 3 ve Farcry 3 rüzgarları eserken Teknoloji dünyasında fiyat/performans odaklı ekran kartları, oyuncu kasaları, 4.1 güncellemesi alacak android telefonların listesi ve fazlası sizleri bekliyor!
 

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bocekgrafik 6 yıl en beğenilen
1e1'in yerini tutmasa da başarılı bir program. Emeğinize sağlık.
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neron99 6 yıl
geçen hafta anket vardı sonuçları ne oldu açıklanmadı?
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DH Misafiri 6 yıl
Aklıma takılan soru 4.1 güncellemesi Htc telefonlardada olucakmı olacaksa hangi modellerde olacak.
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BSC Misafiri 6 yıl
çok kaliteli ve dolu içerikli bir haber videosu...teşekkürler bsc...
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FERFEROS 6 yıl
Her zamanki gibi harika olmuş.
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Cakir1461 6 yıl
Sony için Jelly Bean takvimi yayınladı mı ? 2011 xperia serisine gelecek mi ve ortada olan arkadaş oldukça fazla güldü ve herkesi bastırmaya çalıştı gibime geldi biraz daha mütevazi olmalı
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Barbaroscakir 6 yıl
Solda ki led tv nin kontrast oranı biraz düşük kalmış.
Hababam sınıfı süper olmuş (:
İncelemede süper olmuş,
Teşekkürler.
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__Tyler Durden__ 6 yıl
Program gayet eğlenceli geçmiş. Bu arada ekran kartı konusunda kesinlikle söylediklerinize katılıyorum, neredeyse 2 senedir GTX 460 kullanıyorum ve hala full detay ve çözünürlük açamadığım oyun yok hatta kasan oyun yok. Bu yüzden ben de bu durumdan memnunum:)
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UzmaN345 6 yıl
2'si1 böyle daha güzel olmuş 4'dü1 olsun ve oyun odasın'da bir kişinin eksikliği hissediliyor 4 kişi'ye tamamlayın. Mesut Çevik'i Görmek isterim...
Tabiki Erdinç'i özlüyoruz...
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filozof6720 6 yıl
tebrik ediyorum ya çok hızlı takılmadan anlatıyorlar öyle bir anlatıyorlarkı daldım gittim programa dinlerken yoruldum onlar konuşurken yorulmadu tebrik ediyorum gerçekten, bu arada diksiyonunuz çok iyi diksiyon dersi felan aldınızmı yaw :D
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ceycey11 6 yıl
sondaki video farklı güzel olmuş :)
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X-FI 6 yıl
752 MB HD :D :D
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Amedra 6 yıl
Güzelmiş .
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E_Aydin35 6 yıl
2si1'nin bu bölümü gerçekten başladığı bölümden beri 3 bölümdür dolu dolu geçiyor.. Bu bölümde Ersin Kılıç'ı aratmayan konuklar olması gerçekten hem farklılık açısından hem de gereklilikden dolayı iyi olmuş..
Nvidia'nın 650Ti çözümü bütçe ve performans açısından şuan atılmış orta seviye en iyi çözümlerden biri. Kepler mimarisini kapsayan daha da iyi çözümler bekliyoruz.
Assasin's Creed 3'ün sistem gereksinimlerinin açıklanmasını uzun zamandır bekliyorduk, açıklanamsı iyi oldu çokda şaşırtıcı bir gereksinim ile gelmemesi iyi oldu şahsen.. Far Cry 3 içinde aynı şeyin geçerli olması ve normal oalrak yüksek bellek isyemesi gayet normal.
Google'nın hizmeti gerçekten müthiş olmuş. İnsanlara bu tür hizmetler vermesi gerçekten bir Google farkını ve kalitesini her adımda olduğu gibi ortay akoymuş yine.. Yani yakında bu gidişle hedef gökyüzü ve uzay ? :) Şahsen takdir ettim çok etkileyici ayrıca tabi bu henüz bir başlangıç çok daha iyi şeyler gelicektir elbet..
Bulut teknolojisi üzerinden ileride yapılacak atılımları vaad etmek Mesut Çevik'inde söylediği gibi alt yapıyı fazlasıyla zorlayaca bir durum şimdilik böyle birşey olması yada yaygınlaşma süresi çok uzun olucaktır...
HTC'nin takas stratejisi gerçekten çok iyi düşünülmüş :) Açıkcası bu tür değişik imkanlar iyi olabiliyor gerçekten HTC şirketin iyiliği için her türlü ayrıntıyı düşünüyor..
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