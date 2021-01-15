3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın

Bugün internet yayıncılığı oldukça önemli bir gelir kolu haline geldi. YouTube, Twitch gibi platformlarda on milyonlarca yayıncı yer alıyor ve bunların çoğu amatör tarzda. İşi biraz profesyonelliğe dökmek isteyenlerin ekstra ekipmanlar edinmesi şart.

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Nexstgo Avita Admiror II neler sunuyor?

Nexstgo Avita Admiror II dizüstü modeli profesyonel yayıncıların ekstra ekipman ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor. Üründe tam 3 adet web kameraya yer verilmiş. Ayrıca ekran çerçevesine LED şerit yerleştirilmiş ve aydınlatma halkası oluşturulmuş.

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Türünün ilk örneği olan Nexstgo Avita Admiror II modeli Hong Kong tabanlı bir girişime ait. Bu girişim VAIO markasının Asya dağıtımını yapıyor. İlginç yayın kombinasyonu ile yayıncılar farklı yakınlaştırma, açı ve ten modları seçimi yapabilecek.

Yayın dünyasında ilgi görmesi beklenen Nexstgo Avita Admiror II ile ilgili henüz bir donanım bilgisi mevcut değil. Loupedeck içerik düzenleme konsolları üreticisi ile ortaklık yapan girişim bazı özel bileşenler koymayı da planlıyor.

https://www.engadget.com/avita-admiror-ii-ring-light-nexstgo-ces-2021-154524749.html

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