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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın

    Nexstgo Avita Admiror II dizüstü modeli 3 web kamera ile farklı açı modları sunabiliyor. Çepeçevre aydınlatma halkası da kullanıcının ten tonlarını ayarlamasını sağlıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın

    Bugün internet yayıncılığı oldukça önemli bir gelir kolu haline geldi. YouTube, Twitch gibi platformlarda on milyonlarca yayıncı yer alıyor ve bunların çoğu amatör tarzda. İşi biraz profesyonelliğe dökmek isteyenlerin ekstra ekipmanlar edinmesi şart.

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    Nexstgo Avita Admiror II neler sunuyor?

    Nexstgo Avita Admiror II dizüstü modeli profesyonel yayıncıların ekstra ekipman ihtiyacını en aza indirmeyi amaçlıyor. Üründe tam 3 adet web kameraya yer verilmiş. Ayrıca ekran çerçevesine LED şerit yerleştirilmiş ve aydınlatma halkası oluşturulmuş.

    Ayrıca Bkz. ""2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek""

    Türünün ilk örneği olan Nexstgo Avita Admiror II modeli Hong Kong tabanlı bir girişime ait. Bu girişim VAIO markasının Asya dağıtımını yapıyor. İlginç yayın kombinasyonu ile yayıncılar farklı yakınlaştırma, açı ve ten modları seçimi yapabilecek.

    Yayın dünyasında ilgi görmesi beklenen Nexstgo Avita Admiror II ile ilgili henüz bir donanım bilgisi mevcut değil. Loupedeck içerik düzenleme konsolları üreticisi ile ortaklık yapan girişim bazı özel bileşenler koymayı da planlıyor.



    https://www.engadget.com/avita-admiror-ii-ring-light-nexstgo-ces-2021-154524749.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    aydinlatma halkasi
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    led şerit :D
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alternatif olarak ekran çevresine takılan ledli bir aparat iş yapar gibi.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam apaçi işi olmuş
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hmm
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