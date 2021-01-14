"2021 yılında birçok oyunun çıkış tarihi ertelenecek"

Her yıl küçüklü büyüklü birçok oyun piyasaya sürülüyor. Özellikle her yıl mutlaka en az 8 - 9 adet büyük çaplı oyun görüyoruz. Aslında yıla başladığımızda bu oyunların sayısı daha yüksek oluyor ancak günler geçtikçe oyunlar sürekli erteleniyor. Bu yüzden oyun dünyasının son döneminde ertelenme artık çok da şaşırılacak bir durum değil ve kimse oyunların ilk çıkış tarihine güvenmiyor.

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Dün akşam saatlerinde de bu yılın ilk büyük ertelenme haberlerinden birini aldık: Hogwarts Legacy. Oyun dünyasının en önemli isimlerinden biri olan gazeteci Jason Schreier ise bu ertelenmenin ardından Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Jason Schreier, Hogwarts Legacy'nin "bu yıl ertelencek birçok oyundan yalnızca ilki" olduğunu söyledi. Bunun bir görüş mü yoksa bir şey bildiği için mi olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz elbette. Ancak Jason Schreier böyle bir paylaşımı da altı dolu olmadan yapmaz.

Her şeyi bir kenara bıraktığımızda ise bu yıl birçok oyunun ertleneceğini söylemek kimseye sürpriz olmaz. Özellikle God of War'un ikinci oyununun bu yıl çıkacağına neredeyse kimse inanmıyor. Eğer çıkarsa herkes için çok şaşırtıcı olacak. Günler ilerledikçe hangi oyunların erteleneceğini göreceğiz.

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