32 kullanıcıya kadar bağlantı sunan Alcatel 4G modem tanıtıldı

Bugün evlerimizde genel olarak WiFi modemler mevcut ve gerekirse akıllı telefonumuzdan interneti hotspot olarak paylaştırabiliyoruz. Bununla birlikte hücresel modem konsepti de oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.

LINKHUB LTE cat7 Home Station özellikleri ve fiyatı

Alcatel’in IFA 2019 fuarında sergilediği ürünlerden birisi LINKHUB LTE cat7 Home Station adındaki 4G modemi oldu. Yeni hücresel modem LTE Cat. 7 standardı sayesinde 300Mbps indirme hızlarına ve 100Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor.

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WiFi AC ya da WiFi 5 ile çift bant özelliği sunan modem iki farklı SSID ile bunlara bağlanmanızı sağlıyor. Ayrıca anlık olarak 32 kullanıcıya kadar modeme bağlanabilmeniz mümkün. Ayrıca Ethernet kablosuyla bir kullanıcı daha eklenebiliyor.

Ön kısımda yer alan LED ışıklandırma ile güç ve bağlantı durumunu görebileceğiniz gibi uyumlu uygulama üzerinden de bağlantılarınızı kontrol edebiliyorsunuz. LINKHUB LTE cat7 Home Station modem 129 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda piyasada olacak.