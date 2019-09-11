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Alcatel Smart Tab 7 giriş seviyesine odaklanacak

Sadece 80 Avro fiyat etiketi olduğu için beklentileri düşüren Alcatel Smart Tab 7 modelinde çift stereo hoparlör ve entegre stand biraz farklılık oluşturmaya çalışmış.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha çok uygun fiyat etiketine odaklanan Çinli TCL’nin alt markası Alcatel’in yeni bir tablet modeli IFA 2019 fuarında duyuruldu. Donanımı optimal seviyede tutan Alcatel biraz daha ebeveyn kullanımına odaklanmış.

Alcatel Smart Tab 7 özellikleri ve fiyatı

Alcatel Smart Tab 7 modeli 7 inçlik ekranında 1024x600 piksel çözünürlük sunuyor. Daha çok multimedya odaklı olduğu için ekran çerçeveleri kalın. Alt kısımda iki adet stereo hoparlör var. Arka kısımda ise entegre bir stand yer alıyor.

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4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek işlemcisinin güç verdiği modelde 1.5GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 2MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 0.3MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

2580mAh kapasiteli batarya birkaç saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. WiFi N ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri olan Alcatel Smart Tab 7 modeli 79 Avro fiyat etiketi ile yıl sonuna doğru piyasada olacak.

 


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