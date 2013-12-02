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3D Systems, dünyanın ilk sürekli tonlu tam renkli baskı yapabilen üç boyutlu yazıcısını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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3D Systems, dünyanın ilk sürekli tonlu tam renkli baskı yapabilen üç boyutlu yazıcısını duyurdu
Kişisel ya da profesyonel üç boyutlu yazıcılar hazırlayan firmalardan 3D Systems, dünyanın ilk sürekli tonlu tam renkli baskı yapabilen üç boyutlu yazıcısı ProJet 4500'ü resmi olarak duyurdu.
Ofisler içerisinde kullanılabilecek yapıda hazırlanan 3D Systems ProJet 4500 üç boyutlu yazıcı modeli, firmanın kendi geliştirdiği esnek ve bir o kadar sağlam VisiJet C4 Spectrum malzemesini kullanıyor ve bu materyal ile farklı renklere sahip tek bir baskı ortaya koyabiliyor. Sağlık, ev eşyaları, oyuncak ya da koleksiyon şirketleri için farklı ürünler üretmek üzere kullanılabilen yazıcı, dahili geri dönüşüm sistemiyle de genel olarak baskı materyali açısından da tasarruf sağlayabiliyor. Ürün ayrıca sunduğu renkli baskıyla özellikle prototip üretim sürecine zaman açısından büyük katkıda bulunuyor.
Satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında açıklama yapılmayan tam renkli üç boyutlu yazıcı modeli 3D Systems ProJet 4500 hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/3d-systems-projet-4500-full-color-plastic-3d-printer-debuts-02307294/ Yorum Yaz
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Teknoray 6 yıl en beğenilen
Bunlarıda gördük ya daha bakalım nelere agzımız açık kalarak bakacağız
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fth-bsky 6 yıl
merak ettiğim o ayakkabı o aletten çıkıyorsa ileride kesin alırım valla :)
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Xagdas 6 yıl
Bu 3D printerlarda üretilen ürünleri "henüz çirkin ve yetersiz" bulan arkadaşlar (ve ben)...
Birkaç yıl sonra bu teknolojinin mikrometrik (hatta belkide nanometrik) boyutta, birebir renkte, metal gibi sağlam ve hızlıca baskı çıkarabilmesi sonucunda Quake2 ile Battlefield4 arasındaki fark gibi bir kalite farkı göreceğiz.

Belki özalitçilere gider çıktı alırız :))) Dayanın özelitçiler...
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darkaura 6 yıl
esas devrim bitmeyen 3d kartus ciktiginda olacak :))
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hakan.ifone 6 yıl
teknoloji nereye geldi böyle yakında bizleri uzaya marsa taşıyacaklar mrb uzaylı ...
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smart1978 6 yıl
Gercekten guzel gelisme asil bundan sonra tam renkli 3d tam renkli yazicilar ragbet gorur.
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aspirin_00 6 yıl
mum heykellere daha gerek kalmayacak adamı birebir basacaklar :D
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Teknoray 6 yıl en beğenilen
Bunlarıda gördük ya daha bakalım nelere agzımız açık kalarak bakacağız
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