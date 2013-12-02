3D Systems, dünyanın ilk sürekli tonlu tam renkli baskı yapabilen üç boyutlu yazıcısını duyurdu

Kişisel ya da profesyonel üç boyutlu yazıcılar hazırlayan firmalardan 3D Systems, dünyanın ilk sürekli tonlu tam renkli baskı yapabilen üç boyutlu yazıcısı ProJet 4500'ü resmi olarak duyurdu.

Ofisler içerisinde kullanılabilecek yapıda hazırlanan 3D Systems ProJet 4500 üç boyutlu yazıcı modeli, firmanın kendi geliştirdiği esnek ve bir o kadar sağlam VisiJet C4 Spectrum malzemesini kullanıyor ve bu materyal ile farklı renklere sahip tek bir baskı ortaya koyabiliyor. Sağlık, ev eşyaları, oyuncak ya da koleksiyon şirketleri için farklı ürünler üretmek üzere kullanılabilen yazıcı, dahili geri dönüşüm sistemiyle de genel olarak baskı materyali açısından da tasarruf sağlayabiliyor. Ürün ayrıca sunduğu renkli baskıyla özellikle prototip üretim sürecine zaman açısından büyük katkıda bulunuyor.

Satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında açıklama yapılmayan tam renkli üç boyutlu yazıcı modeli 3D Systems ProJet 4500 hakkında hazırlanan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/3d-systems-projet-4500-full-color-plastic-3d-printer-debuts-02307294/