3D Systems'den üç boyutlu yazıcılar için suda çözünebilen destek malzemesi

Son dönemin en çok dikkat çeken teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, katman katman gerçekleştirilen üç boyutlu baskıyı belirli destek üniteleriyle oluşturuyor ve bu destek ünitelerinin baskı bittikten sonra kesilerek temizlenmesi gerekiyor. Konusunun uzmanı firmalardan 3D Systems'in yeni materyaliyle ise bu soruna etkili bir çözüm geliyor.

3D Systems'in Cube ve CubePro 3D üç boyutlu yazıcı modelleri için hazırlanan "Infinity Rinse-Away" destek malzemesi, hedeflenen baskının desteğinde kullanılmak üzere üretilmiş durumda. Bu sayede üç boyutlu yazıcıya diğer baskı materyalleri gibi yüklenebilen ürün, benzerlerinden suda çözünebiliyor olmasıyla ayrılıyor ve böylece kesici araçlara ihtiyaç duymadan oldukça pürüzsüz baskılar elde edebilebiliyor. Esas parça ile destek ünitesini birbirlerinden ayırmak için standart suya batırmak yeterli oluyor.

Genel altyapısıyla baskı sürecinin süresini ciddi seviyede azaltabilen materyal hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir, yayınlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://globenewswire.com/news-release/2015/07/14/751867/10141568/en/Photo-Release-3D-Systems-Introduces-New-Infinity-Rinse-Away-Support-Material-for-Cube-and-CubePro-3D-Printers.html