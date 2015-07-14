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3D Systems'den üç boyutlu yazıcılar için suda çözünebilen destek malzemesi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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3D Systems'den üç boyutlu yazıcılar için suda çözünebilen destek malzemesi
 
Son dönemin en çok dikkat çeken teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, katman katman gerçekleştirilen üç boyutlu baskıyı belirli destek üniteleriyle oluşturuyor ve bu destek ünitelerinin baskı bittikten sonra kesilerek temizlenmesi gerekiyor. Konusunun uzmanı firmalardan 3D Systems'in yeni materyaliyle ise bu soruna etkili bir çözüm geliyor.
3D Systems'in Cube ve CubePro 3D üç boyutlu yazıcı modelleri için hazırlanan "Infinity Rinse-Away" destek malzemesi, hedeflenen baskının desteğinde kullanılmak üzere üretilmiş durumda. Bu sayede üç boyutlu yazıcıya diğer baskı materyalleri gibi yüklenebilen ürün, benzerlerinden suda çözünebiliyor olmasıyla ayrılıyor ve böylece kesici araçlara ihtiyaç duymadan oldukça pürüzsüz baskılar elde edebilebiliyor. Esas parça ile destek ünitesini birbirlerinden ayırmak için standart suya batırmak yeterli oluyor.
Genel altyapısıyla baskı sürecinin süresini ciddi seviyede azaltabilen materyal hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir, yayınlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://globenewswire.com/news-release/2015/07/14/751867/10141568/en/Photo-Release-3D-Systems-Introduces-New-Infinity-Rinse-Away-Support-Material-for-Cube-and-CubePro-3D-Printers.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Çok iyiymiş be.
Videoyu izleyene kadar, destek malzemesi demekle ne olduğunu anlamamıştım ama izleyince çok yararlı olduğunu anladım..
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byakrep 4 yıl
Çözünme hızı iyi ise baskı süresini kısaltır ayrıca yanında leğen de hediye ederlerse tadından yenmez
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cagan1234 4 yıl
Dünyanın ilk konsept 3D yazıcı mağazası 3Dörtgen'i buradan ziyaret edin: www.3dortgen.com
Not: Çok iyi fakat çözünme hızı hakkında bir bilgi yok. Umarım hızlı çözünüyordur.
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meraklı_gözlük 4 yıl
Bu yorumu yazmaya başlamadan önce, Ekmek Teknesi'nin Heredot Cevdet'inin "Kıl"ı geldi aklıma; adamlar böyle bir teknolojinin kullanımı açısından gayet kullanışlı birşey yapmış da, acaba ne kadar çevreci? Yapısında kullanılan madde.... derken, video altındaki linke tıkayıp inceleyince gördüm, doğada çözünebilen, mısırdan elde edilen bir malzemeden yapmışlar. O zaman, kim düşündüyse iyi düşünmüş demekten başka birşey kalmadı.
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DownClock01 4 yıl
Videoyu izleyince "Haaa, tamam anladım" dedim :D
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Lazeran 4 yıl
3d printer geleceğin yazıcısı 10 yıla kalmaz yurt dışında tüm evlere girer. Productivity oralarda tavan yapar. Ülkemizdede bilkent üniversitesinden bir öğrenci büyük boyutlu bir yazıcı geliştirdi hatta devlet desteğiyle şirket dahi kuruldu ama henüz evlere yönelik bir ürün ortada yok.
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Çok iyiymiş be.
Videoyu izleyene kadar, destek malzemesi demekle ne olduğunu anlamamıştım ama izleyince çok yararlı olduğunu anladım..
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