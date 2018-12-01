3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak

Geforce RTX ekran kartlarının tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi ki bir haber de 3DMark’tan geldi. Ray Tracing özellikli Port Royal benchmark testi yolda.

Benchmark testinin indirilebilir tam sürümü için 2019 yılının Ocak ayı telaffuz ediliyor. Ancak, 3DMark asıl sürümün yayınlanmasını bekleyemeyecek kullanıcılara bir sürpriz hazırlamış. Firma, 8 Aralıkta Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinde düzenlenecek GALAX hız aşırtma yarışmasının büyük finalinde (GALAX GOC) testin ön gösterimini yapacak. 3DMark Port Royal, oyuncular için hazırlanan dünyanın ilk Ray Tracing benchmark testi olma özelliğini taşıyor.

Testin, Microsoft’un DirectX Ray Tracing ara yüzüne destek veren tüm kartlarda çalışacağı, ancak kullanıcıların belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiği vurgulanmış. Bu kriterler, ekran kartı sürücülerinin ve Windows sürümünün güncel olması gibi faktörleri kapsıyor.

Eski ekran kartlarınızın canını çıkarmaya hazır olun

DirectX 12 ara yüzünde bulunan ve dilimize “yedek katman” olarak çevirebileceğimiz “Fallback Layer” komut seti sayesinde, yerleşik Ray Tracing desteğine sahip olmayan kartların da bu testi kesin olmamakla birlikte çalıştırabilme ihtimali bulunduğunu vurgulamamız gerekiyor. Firma, yazılımın AMD, Intel, NVIDIA gibi partnerlerden alınan tavsiyelerle ve Microsoft ile işbirliği yapılarak hazırlandığını vurgulamış. Testin tam sürüm fiyatı ile diğer detayların 8 Aralıkta yapılacak GALAX GOC etkinliğinde duyurulacağı ifade ediliyor. Son olarak, Fallback Layer ile eski nesil kartların performanslarının nasıl olabileceğini hakkında fikir veren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://wccftech.com/3dmark-ray-tracing-benchmark-to-be-shown-at-galax-goc-dec-8th/