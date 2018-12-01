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3DMark Ray Tracing benchmark testi 8 Aralıkta tanıtılacak

Ray Tracing destekli bir NVIDIA ekran kartınız varsa, 3DMarkın sitesinde adınızı dünyanın en iyileri listesine yazdırmanıza çok az bir süre kaldı. Yeni test Ocak 2019'da yayınlanacak.
5 ay
9,7b
1
4
Test Yazılımları
Gökhan G.
Editör
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Geforce RTX ekran kartlarının tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi ki bir haber de  3DMark’tan geldi. Ray Tracing özellikli Port Royal benchmark testi yolda.

Benchmark testinin indirilebilir tam sürümü için 2019 yılının Ocak ayı telaffuz ediliyor. Ancak, 3DMark asıl sürümün yayınlanmasını bekleyemeyecek kullanıcılara bir sürpriz hazırlamış. Firma, 8 Aralıkta Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinde düzenlenecek GALAX hız aşırtma yarışmasının büyük finalinde (GALAX GOC) testin ön gösterimini yapacak. 3DMark Port Royal, oyuncular için hazırlanan dünyanın ilk Ray Tracing benchmark testi olma özelliğini taşıyor.

Testin, Microsoft’un DirectX Ray Tracing ara yüzüne destek veren tüm kartlarda çalışacağı, ancak kullanıcıların belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiği vurgulanmış. Bu kriterler, ekran kartı sürücülerinin ve Windows sürümünün güncel olması gibi faktörleri kapsıyor.

Eski ekran kartlarınızın canını çıkarmaya hazır olun

DirectX 12 ara yüzünde bulunan ve dilimize “yedek katman” olarak çevirebileceğimiz “Fallback Layer” komut seti sayesinde, yerleşik Ray Tracing desteğine sahip olmayan kartların da bu testi kesin olmamakla birlikte çalıştırabilme ihtimali bulunduğunu vurgulamamız gerekiyor.

Firma, yazılımın AMD, Intel, NVIDIA gibi partnerlerden alınan tavsiyelerle ve Microsoft ile işbirliği yapılarak hazırlandığını vurgulamış. Testin tam sürüm fiyatı ile diğer detayların 8 Aralıkta yapılacak GALAX GOC etkinliğinde duyurulacağı ifade ediliyor.

Son olarak, Fallback Layer ile eski nesil kartların performanslarının nasıl olabileceğini hakkında fikir veren videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
 

https://wccftech.com/3dmark-ray-tracing-benchmark-to-be-shown-at-galax-goc-dec-8th/ Yorum Yaz
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Father Torque 4 ay
Ve dün akşam itibariyle Port Royal 1.0 eklentisi kullanıma sunuldu. Test yazılımına mevcut 3D Mark sahipleri ufak bir ücret karşılığında sahip olabilirken, yeni 3D Mark satın alacaklar için ücretsiz verileceği belirtilmiş. Yalnız testin tek olumsuz yanı isminde DXR geçmesine rağmen fallback layer desteği sunmaması, bu nedenle DXR'den çok RTX destekli olarak piyasaya sunulmuş diyebiliriz çünkü mevcut AMD kartlarla birlikte Titan V gibi RTX desteği olmayan kartlar da şu anda bu test tarafından desteklenmemekte. Öte yanda dünkü Galaxy OC festivalinde yapılan özel sunumda 2080 Ti'nin ilk Port Royal test görüntüleri de yayınlandı:

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Amore 5 ay
Microsoft DXR'a hala tam destek verdiremedi, win10 1809'a otomatik olarak update oluyor mu?
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eric13 5 ay
Konsollar kullanmadıkları icin kagit ustunde kalacak baska bir Pc teknolojisi..
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Ekrem71.5 5 ay
Kimse yorum yazamamış söz konusu 2080 olunca. korkmayın hepimiz fakiriz.
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