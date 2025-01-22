GeForce RTX 5090’ın 3DMark performansı sızdırıldı: RTX 4090’dan ne kadar hızlı?

Oyunlarda yüzde 20, 3DMark’ta yüzde 33’ten fazla
Bir grup bağımsız test uzmanının yaptığı incelemelerden elde edilen 3DMark test sonuçları, RTX 5090’ın gücünü ortaya koyuyor. Ancak bu testler, yalnızca sentetik veriler içerdiği için oyun performansı konusunda temkinli olunması gerektiğini söyleyelim. Test sonuçlarına göre RTX 5090, bir önceki nesil RTX 4090’a göre yaklaşık yüzde 20’lik bir oyun performansı artışı sağlıyor. Ancak bu oran, kullanılan çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.
Sentetik testlerdeki performans artışı ise daha yüksek:
- FireStrike (Performance/Extreme/Ultra): Yüzde 36 artış
- TimeSpy (Performance/Extreme): Yüzde 33 artış
- Ray Tracing Testleri (Speed Way, Port Royal, Steel Nomad): Yüzde 46 artış
Videocardz’a göre RTX 5090 için sağlanan puanlar en yeni Intel ve AMD kurulumlarını içeren üç incelemenin ortalamasına dayanıyor. Kıyaslama için ise RTX 4090, RTX 4080S ve Radeon RX 7900XTX’in resmi 3DMark skorları kullanılmış durumda.
Kartı inceleyenlerde elde edilen ve doğrulanmış olduğu söylenen bilgiler RTX 5090’ın önceki nesle göre oyunlarda yüzde 20 hızlı olduğunu söylüyor. Nvidia’nın Resident Evil 4 (ışın izleme aktif, DLSS kapalı) ve Horizon Forbidden West (ışın izleme kapalı, DLSS Super Resolution açık, DLSS Çoklu Kare Üretimi kapalı) üzerinde yaptığı testlerde iki kart arasındaki performans farkı yüzde 33 olarak gösterilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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