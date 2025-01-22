GeForce RTX 5090’ın 3DMark performansı sızdırıldı: RTX 4090’dan ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın merakla beklenen amiral gemisi GeForce RTX 5090 için ikin gün sonra inceleme ambargosu kalkacak. Dolayısıyla Nvidia’nın Blackwell mimarisinin tam olarak neler sunduğunu görmek için fazla bir süre kalmadı. Ancak o zamana kadar, GeForce RTX 5090’ın 3DMark performansına göz atma şansı elde etmiş durumdayız. Gerçekleştirilen sızıntı, RTX 5090 ile RTX 4090 arasındaki performans farkını ortaya koyuyor.

Oyunlarda yüzde 20, 3DMark’ta yüzde 33’ten fazla

Bir grup bağımsız test uzmanının yaptığı incelemelerden elde edilen 3DMark test sonuçları, RTX 5090’ın gücünü ortaya koyuyor. Ancak bu testler, yalnızca sentetik veriler içerdiği için oyun performansı konusunda temkinli olunması gerektiğini söyleyelim. Test sonuçlarına göre RTX 5090, bir önceki nesil RTX 4090’a göre yaklaşık yüzde 20’lik bir oyun performansı artışı sağlıyor. Ancak bu oran, kullanılan çözünürlük ve oyun ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.

Sentetik testlerdeki performans artışı ise daha yüksek:

FireStrike (Performance/Extreme/Ultra): Yüzde 36 artış

TimeSpy (Performance/Extreme): Yüzde 33 artış

Ray Tracing Testleri (Speed Way, Port Royal, Steel Nomad): Yüzde 46 artış

Videocardz’a göre RTX 5090 için sağlanan puanlar en yeni Intel ve AMD kurulumlarını içeren üç incelemenin ortalamasına dayanıyor. Kıyaslama için ise RTX 4090, RTX 4080S ve Radeon RX 7900XTX’in resmi 3DMark skorları kullanılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Nvidia, RTX 5090 ve ile RTX 4090’ı aynı test şartlarında karşılaştırmadı. RTX 5090, DLSS 4 aktif hale getirildiğinde önceki nesle ciddi oranda fark atıyor. Ancak bu kıyaslamanın odaklandığı nokta saf teorik performansın ne kadar arttığı.

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Kartı inceleyenlerde elde edilen ve doğrulanmış olduğu söylenen bilgiler RTX 5090’ın önceki nesle göre oyunlarda yüzde 20 hızlı olduğunu söylüyor. Nvidia’nın Resident Evil 4 (ışın izleme aktif, DLSS kapalı) ve Horizon Forbidden West (ışın izleme kapalı, DLSS Super Resolution açık, DLSS Çoklu Kare Üretimi kapalı) üzerinde yaptığı testlerde iki kart arasındaki performans farkı yüzde 33 olarak gösterilmişti.

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GeForce RTX 5090’ın 3DMark performansı ortaya çıktı