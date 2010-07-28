3G'nin Yıldönümüne Özel 3G'li Samsung S5503 Benzersiz Avantajlarla Avea Bayilerinde



Avea, müşterilerine hayatın her alanında"hız" ve "kolaylık" getiren 3G'nin 1. yılını özel teklifler ile kutluyor. 3G'nin yaş günü kapsamında 3G destekli Samsung S5503 sadece 259TL'ye satışa sunulurken, birbirinden özel hediyeler ve 3G'nin avantajlı dünyası Avealıları bekliyor.



Türkiye'nin, müşterilerini en çok konuşturan operatörü Avea, 3G teknolojisi ile geliştirdiği yenilikçi mobil çözümler ve sunduğu cazip tekliflerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Avea, 3G'nin 1. yaş gününe özel kampanyalar ile tüm Avealılar'ı 3G'nin avantaj dolu dünyasına davet ediyor.



3G destekli Samsung S5503'e özel fiyatlar ile sahip olun



29 Temmuz- 30 Eylül 2010 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile Avealılar 3G destekli, çift kameralı, 3.2MP kameralı ve ön kamera özelliği ile görüntülü görüşme yapılabilen Samsung S5503'e sadece 259TL'ye sahip olabiliyor. Ayrıca kampanya kapsamında 3 ay boyunca aylık 1.000 dakika Avealılarla ücretsiz konuşma ve buna ek olarak 1GB internet paketi de Avea'nın hediyesi. Maximum karta sahip olanlar bu fırsattan peşin fiyatına 12 ay taksitle, ayda sadece 21,6TL'ye faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Avea İletişim Merkezleri'nden alınacak cihaz kutularının içindeki şifreyi 5503'e SMS olarak gönderip 10 TL yükleme yapmak yeterli oluyor.

Avea'nın sürprizleri bu kadarla da bitmiyor. 29 Temmuz - 30 Eylül 2010 tarihleri arasında Avea İletişim Merkezlerinden 3G destekli Nokia 5800 XpressMusic, Nokia 3710, Nokia 7230, Nokia C5 cihazlarından birini alan Avealılar da, 6 ay boyunca aylık 100MB internet paketi ve 30 dakikalık görüntülü konuşma kazanıyor. Üstelik kampanyadan yararlanmak için şifre kartlı cihazlardan satın alınması ve çıkan şifrenin 2606'ya SMS olarak göndermesi yeterli oluyor.

3G'nin yıldönümü şerefine 3G teknolojisinin yaygınlaşması için Avea olarak müşterilerine çeşitli kampanyalar sunduklarını, bu sayede bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmak adına katkı sağladıklarını belirten Avea Ortaklık Yönetimi Direktörü Sertaç Şener; "Avea olarak 3G teknolojisi doğrultusunda geliştirdiğimiz yenilikçi ve katma değerli mobil çözümler ile müşterilerimize 3G'nin tüm avantajlarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Başta sağlık, belediye, eğitim, güvenlik ve mobil ödeme olmak üzere farklı proje çözümleri ile hizmetler üretiyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize mobil internetin yanı sıra görüntülü konuşma, cep telefonundan TV izleme, video paylaşma, uzaktan kamera, mobil oyun, mobil müzik gibi yenilikçi servisler sunuyoruz. Üstelik 3G kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla netbook, 3G cihaz kampanyaları hayata geçiriyoruz" dedi. Şener sözlerine şöyle devam etti; " 3G'nin 1. yıldönümüne özel hazırladığımız kampanyalar ile müşterilerimiz ihtiyaçlarına uygun kampanya alternatifini seçerek 3G dünyasına cazip teklifler ile adım atabiliyor ve 3G'li cihazlara avantajlı fiyatlar ile sahip olabiliyor."

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