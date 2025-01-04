Xiaomi, 5000 km menzilli walkie-talkie cihazını satışa sundu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin’de Sports Walkie-Talkie ürününü piyasaya sürdü. Xiaomi’nin yeni bas konuş cihazı, açık hava tutkunları ve macera arayanlar için tasarlanmış bir dizi etkileyici özellik sunuyor. Uzun mesafelerde güvenilir iletişim sağlayan TD-LTE kablosuz veri teknolojisiyle birlikte geliyor.

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Xiaomi Sports Walkie-Talkie özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Sports Walkie-Talkie, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi büyük operatörlerden ülke çapında 4G ağ desteği sağlıyor. Ayrıca, açık hava maceraları sırasında kesintisiz bağlantı sağlayan 5000 kilometreye kadar iletişim menziline sahip.

Xiaomi Sports Walkie-Talkie, 67 gram ağırlığında bir gövdeye sahip, kompakt ve hafif yapıda. Küçük boyutuna rağmen, 24 saate kadar sürekli kullanım veya 36 saate kadar bekleme süresi sağlayan güçlü 1030mAh lityum iyon polimer pil içeriyor. Kayak, yürüyüş, bisiklet ve diğer zorlu koşullarda gerçekleştirilen outdoor aktiviteler için uygun; -30°C’ye kadar dayanabiliyor.

Cihaz, rüzgar gürültüsünü en aza indiren ve 60 km/s hızlarda bile net iletişim sağlayan bağımsız gürültü önleme çipi ile donatılmış. Eldiven takarken bile hızlı grup düzeni sağlayan titreşimli özel takım düğmesine sahip. Zorlu ortamlarda dayanıklılık sağlayan IP65 sertifikası mevcut. Xiaomi'nin manyetik hızlı çıkarma sistemine sahip ve manyetik gözlük klipsleri, kol bantları ve kordonlar gibi çok yönlü giyilebilir ve taşınabilir montaj seçenekleri sunuyor. Çeşitli ekipmanlara güvenli bir şekilde takılabiliyor ve kullanıcı için eller serbest kullanım kolaylığı sunuyor.

Cihaz, ekip yönetimi, konum paylaşımı ve kablosuz yazılım güncellemeleri gibi özellikler sunan Xiaomi Walkie-Talkie uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Bluetooth bağlantısına sahip ve hoparlör olarak da kullanılabiliyor veya işlev düğmesine iki kez basarak akıllı telefonunuzun sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Ek olarak, kullanıcının yanlış yerleştirilmiş cihazları uzaktan bulmak için alarm tetiklemesini sağlayan bir Kayıp Modu mevcut.

Xiaomi Sports Walkie-Talkie, USB-C şarj desteği ve sağlam bir tasarıma sahip. İşlevselliğini artıran manyetik klipsler ve kar kilidi klipsleri gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. Ürünün fiyatı ise; 54 dolar.

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