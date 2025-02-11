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    Samsung SmartTag için cihaz kısıtlamasını kaldıran uygulama yayınlandı

    Samsung AirTag rakibi olarak Galaxy SmartTag'ı sunuyor. Samsung'un takip cihazı yalnızca Galaxy cihazlarla kullanılabiliyor(du). Yeni geliştirilen uygulama, uyumluluk listesini genişletiyor.
    Samsung Galaxy smartTag tüm Android telefonlar uTag Tam Boyutta Gör
    Galaxy SmartTag, Samsung'un Apple AirTag cihazına yanıtı ve Google'ın Cihazımı Bul platformunu kullanan nesne konum izleyicilerinden daha iyi çalışıyor. Kötü bir yanı olarak, yalnızca Samsung telefonlarla çalışıyor. Ancak, üçüncü parti bir uygulama artık Galaxy SmartTag 2 dahil Samsung takip cihazlarını herhangi bir Android telefonda kullanmanıza olanak tanıyor.

    Bir geliştirici (Kieron Quinn), Galaxy SmartTag 2'yi herhangi bir Android telefonda kurmaya ve kullanmaya olanak tanıyan bir uygulamayı başarıyla geliştirdi. uTag, Samsung Find uygulamasının tüm işlevlerine sahip. Galaxy SmartTag 2'nin konumunu (UWB kullanarak hassas bulma dahil) gösterebiliyor, çaldırabiliyor ve hatta zil sesini değiştirebiliyorsunuz.

    uTag, bilinmeyen bir takip cihazı sizi izliyorsa uyarıyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’inizi aile üyeleriyle veya arkadaşlarınızla paylaşmanızı imkan veriyor. Telefonunuzun ana ekranına ekleyebileceğiniz birkaç araç takımı da bulunuyor.

    Tek sorun, SmartThings uygulamasının özel bir sürümünü kullanmanız gerekiyor. SmartThings'in yamalı sürümü, takip cihazının Samsung telefonda kullanılıp kullanılmadığını kontrol ettiği bölümü atlıyor ve Samsung olmayan bir cihaz bulursa SmartThings Find'ı devre dışı bırakıyor. uTag uygulaması SmartThings'in yamalı sürümünü yüklendiği Android telefona otomatik olarak indiriyor. Yüklendikten sonra, uTag uygulamasının çalışması için Samsung hesabınıza iki kez giriş yapmanız gerekiyor. İlk giriş, tüm SmartThing cihazlarınızı kontrol için. İkinci oturum açma, Samsung API'leriyle iletişim kurmak için. Bu arada uygulama açık kaynak, kodunu inceleme şansınız var.

    uTag, Android 11 ve üzeri yüklü tüm Android cihazlara yüklenebiliyor ve root işlemi gerektirmiyor.

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